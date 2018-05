BALONCESTO Ecoculture se juega la temporada en 40 minutos Roberto Rueda ha hecho un llamamiento a la afición para que llene el Moisés Ruiz. / FOTODEPORTE El equipo de Raúl Fernández tiene que ganar a Algeciras y esperar un pinchazo de sus rivales para jugar por el ascenso JAVIER NAVARRO ALMERÍA Sábado, 5 mayo 2018, 02:05

Ecoculture CB Almería cierra hoy, a las 19 horas en el Pabellón Moisés Ruiz, su participación en la fase de ascenso a LEB Plata. Si lo hará definitivamente o si por el contrario prolonga su sueño, clasificándose para la última final a cuatro, no se sabrá hasta cerca de las 21 horas. Los rojillos llegan a la última jornada con opciones, que pasan por ganar su partido frente al Icom Udea Algeciras y esperar una derrota de Marbella o Melilla.

«Está siendo un sueño, a principio de temporada para nada creíamos que estaríamos aquí y tampoco luego cuando nos metimos, porque entrábamos en la fase de ascenso con mucha desventaja con respecto a otros equipos», reconoció Roberto Rueda, un base de la casa que ha regresado esta temporada al club que supuso su trampolín, hace una década, a las categorías LEB y el baloncesto francés.

«El equipo ha dado un paso adelante en este final de temporada y estamos siendo, más que una plantilla, un equipo bastante sólido», apuntó el base rojillo, que aseguró que están viviendo «una temporada histórica», ya que «el objetivo principal era salvar la categoría». Luego, «nos propusimos meternos en la fase de ascenso y mira dónde hemos llegado», lamentando que «si no fuera por la derrota con Córdoba, estaríamos dependiendo de nosotros mismos». Al Ecoculture CB Almería solo le queda 'jugar y esperar', y es que «nos enfrentamos a un rival complicado. Ganamos en su campo haciendo un partido extraordinario y por qué no vamos a poder repetirlo en casa, con nuestro público, sabiendo que el pabellón va a estar lleno de gente. Podemos ganar», afirmó Roberto Rueda.

Hacer los deberes

Para lograr el objetivo, el mayor de los hermanos Rueda incidió en que «tenemos que hacer nuestro partido; si vemos que no podemos y ellos ganan, disfrutar de nuestro último partido en casa; pero si hay sorpresa y alguno de los otros dos equipos pierde y nosotros ganamos, seguir adelante. Nosotros estamos muy motivados porque tenemos opciones y queremos tener el respaldo del público para auparnos y darnos energías, que se nota bastante», recordando que «durante la temporada el público nos ha llevado en volandas». Ilusionado se encuentra también el técnico, Raúl Fernández, que sabe que de darse los resultados necesarios esta tarde se habrá conseguido un logro extraordinario para el baloncesto almeriense. El entrenador mojonero apuntó que «somos un equipo ambicioso desde el primer minuto y es uno de los genes que nos caracteriza como equipo». Para el duelo de hoy avisó que «vamos a luchar al 120%« y espera que «la afición venga a animarnos porque va a ser un espectáculo bonito». Raúl Fernández dejó claro que «si ganamos y los resultados acompañan, será una fiesta, pero si no es así queremos disfrutar de este equipo, los chavales se lo merecen y tiene mucho mérito, como así nos lo ha reconocido mucha gente, que con gente de la casa estemos donde estamos». Icom Udea Algeciras ha sido otro de los equipos que ha apurado casi hasta última hora sus opciones de entrar en la última fase.

El conjunto gaditano se ha quedado a una victoria de llegar con opciones a la última jornada, después de lograr la pasada semana una victoria de mérito ante el Medacbasket de Málaga. Pese a no poder cumplir este objetivo, el conjunto entrenado por Malla y Fenoy ha dejado un muy buen sabor de boca en esta segunda fase. Sólo por dos puntos no superaron los gaditanos su balance particular con los malagueños, que en la ida se habían impuesto de 12. En sus filas destaca la presencia de hasta cuatro jugadores norteamericanos que han dado un salto de calidad a la plantilla. Dominic Uriel, Julien Sargent, Michael Adam Murray y Austin Mufinaya completan una armada bien secundada por jugadores nacionales con experiencia, caso de Balmón o Javi Fernández, y de jóvenes que están ofreciendo un buen rendimiento y que son su base para el futuro, como Borja Corrales o Sergio Malla.