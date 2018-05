BALONCESTO Ecoculture CB Almería se despide con un triunfo Duelo de poder a poder en el último partido de la Liga EBA jugado por los almerienses. / FOTO DEPORTE Los rojillos cumplen al ganar ante el ICOM UDEA Algeciras, pero no logran una de las plazas para la final a cuatro de ascenso JAVIER NAVARRO ALMERÍA Martes, 8 mayo 2018, 03:06

El Ecoculture CB Almería despidió el pasado sábado la temporada en la última jornada dentro del Grupo D de la Liga EBA, cosechando una gran victoria delante de casi un millar de aficionados y frente al ICOM UDEA Algeciras, uno de los mejores equipos de la competición, al que derrotó por 70-66.

Lamentablemente, no fue suficiente para que los rojillos lograran la clasificación para la definitiva final a cuatro por el ascenso a la LEB Plata, al no perder ni el CB Marbella La Cañada ni el CAM Enrique Soler melillense, que serán los equipos que acompañen al CB Cazorla Jaén Paraíso Interior en la última ronda de la cuarta categoría.

Los almerienses comenzaron fuerte, con Jesús Castro anotando ocho puntos consecutivos que ponían las primeras diferencias en el marcador, mostrando 8-2. No bajó el ritmo inicial el combinado local llegando las primeras rotaciones, y terminaron el primer cuarto con una ventaja de nueve puntos, 20-11.

Durante el encuentro, el Ecoculture CBA se vio obligado a recurrir al tiro exterior ante la mayor fortaleza física de los visitantes en la zona, con dos interiores fuertes como Julien Sargent y Austin Mofunanya, además de un alero alto y versátil como Michael Murray y la rotación de un veterano curtido en categorías LEB, José María Balmón.

De triple en triple

Ante la falta de centímetros de los rojillos, estos recurrieron a una de sus grandes armas como es el triple, y del mayor o menor acierto desde la distancia de 6,75 dependió la mayor o menor diferencia en el electrónico. El cuadro almeriense comenzó el segundo cuarto teniendo 13 puntos de ventaja con el 28-15, pero cuando no entraron los tiros fue recortando el UDEA por medio de Balmón, quien hizo 10 puntos en el segundo cuarto, para rebajar y ponerse a cinco con el 30-25.

La misma tónica siguió en el tercer cuarto y los pupilos de Raúl Fernández trataron de despegarse, aunque los gaditanos apretaron cuando el tiro exterior no entró. Llegaron a ponerse a cuatro, 40-36, pero entonces entraron los lanzamientos de Cristian Ramón, que hizo 11 puntos con tres triples en este cuarto y el Ecoculture volvió a poner tierra de por medio con el 55-45.

Entre final del tercer período y el inicio del último llegaron los peores minutos de los locales, viéndose un parcial de 0-11 para el UDEA, culminado con un mate en contraataque de Michael Murray, dio a los visitantes su primera y única ventaja de todo el partido, 55-56. Sobrevivió el CBA con un triple de Alberto Puentes y ya los almerienses no perdieron la ventaja en el tiempo restante. En los últimos instantes, sonora ovación para Jesús Castro al ser sustituido con 27 puntos y para todo el equipo después de confirmarse la victoria del Ecoculture.

Resultados adversos

No obstante, la alegría no pudo ser completa, puesto que los resultados del CB Marbella La Cañada y el CAM Enrique Soler de Melilla no acompañaron, aunque la despedida fue mágica para el conjunto almeriense, ante casi mil aficionados entre los que se encontraba hasta un jugador de la NBA, Dakari Johnson, familiar de uno de los jugadores americanos del ICOM UDEA.

El técnico rojillo explicó tras el choque que «hemos ganando nueve partidos de diez, muchos de ellos igualados ante grandísimos equipos y fuimos capaces de recuperarnos mentalmente» cuando los visitantes se pusieron por primera vez arriba en el marcador», añadiendo que «con trabajo y confiando en nuestras posibilidades, como hemos hecho durante toda la temporada, pudimos darle la vuelta».

Fernández se mostró además «súper orgulloso de todos los jugadores», a los que aprovechó para felicitarlos y agradecerles «el nivel de compromiso y de esfuerzo tan importante que han mostrado», algo que «se ha notado en la pista. Un equipo no es un jugador o dos jugadores, son los doce o catorce que hay en la plantilla y que vienen a entrenar durante toda la temporada».