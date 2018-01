Balonmano Duros escollos para el Ikersa CD Urci Almería y el BM Roquetas Capitalinas y rojillas buscan dos puntos importantes en sus respectivas metas. / IDEAL Jugando ambos mañana, el combinado urcitano recibirá al Bnfit BM Sanse que es quinto y el plantel roquetero se desplazará a la cancha del Adesal Córdoba que es segundo JAVIER NAVARRO Almería Sábado, 27 enero 2018, 01:00

La decimoséptima jornada en el Grupo D de la División de Honor Plata Femenina se presenta este fin de semana tan emocionante como lo está siendo hasta ahora, debiendo afrontar tanto el Ikersa CD Urci Almería como el BM Roquetas complicados encuentros.

El conjunto urcitano actuará en casa pero con 'mudanza', enfrentándose a partir de las 12.30 horas al Bnfit BM Sanse en el Pabellón de Miramar, situado dentro del estadio con el mismo nombre, en la zona más elevada de la localidad abderitana y allí tratará de volver a la senda victoriosa, después de cosechar dos derrotas consecutivas.

Las chicas que entrena José Luis Herrera se presentan a la cita militando en el duodécimo puesto con nueve puntos, teniendo todavía cierto colchón respecto a la zona peligrosa que se halla cinco puntos por debajo de ellas, de manera que un triunfo y si los resultados de terceros acompañan, podrían hacer que las posiciones de descenso a Primera División Nacional Femenina. La semana pasada, el Ikersa Urci cayó 38-27 en Alcobendas, mientras que su rival empató en casa 23-23 ante el Adesal Córdoba, para llegar al duelo siendo quintas con 20 puntos, a uno de las cuartas y a tres de las terceras, aspirando a la zona de sector de ascenso a la máxima categoría.

A dar la sorpresa

Por su parte, el BM Roquetas afronta un duro compromiso visitando mañana el Pabellón Municipal de La Fuensanta, donde a partir de las 13 horas visitará al potente Adesal Córdoba, aunque se presentan a la exigente cita con la moral elevada tras vencer por 27-21 al CBM Getasur, para situarse en el décimo puesto sumando 13 puntos.

Las cordobesas, uno de los gallitos de la categoría, ocupa actualmente la segunda plaza con 24 puntos, a dos del líder Helvetia BM Alcobendas y uno por encima del Soliss BM Pozuelo que es tercero. Adesal se trata de un conjunto que tiene como objetivo optar a las plazas de ascenso a la máxima categoría y que acumula más de dos años sin perder un partido oficial en su cancha.

El combinado roquetero viajará el mismo domingo a tierras cordobesas con las bajas de Graci Pimentel y María Martos por motivos laborales, además de la duda hasta última hora de Yasmina Romero, después de la lesión que le ha obligado estar dos meses sin jugar.

El entrenador roquetero, Pedro Jorge Quinto, comenta que «vamos a jugar en un campo muy difícil, donde siguen invictas. Las cordobesas poseen una plantilla experimentada y no exenta de calidad y nosotros no tenemos ninguna presión por el resultado. Vamos con el objetivo de luchar el partido y ponérselo difícil, y por qué no, de volver a dar la sorpresa como lo hicimos en la ida, donde les vencimos 28-26».

La receta del técnico rojillo para este encuentro es «reducir los errores en ataque y realizar un buen balance defensivo; nuestra defensa debe estar a un gran nivel para tapar a su pivote y evitar los lanzamientos exteriores de su primera línea, y sobre todo, mantener la concentración durante los 60 minutos».