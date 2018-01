Los duatletas conquistan el Bajo Andarax

Desde hace algunos años, es complicado que el calendario no marque para cada fin de semana una competición en la provincia almeriense relacionada con el 'running', el triatlón o la disciplina deportiva que queda a caballo entre ambas, el duatlón. Los amantes de esta última, precisamente, tenían ayer una cita ineludible con el II Duatlón Cross Huércal de Almería-Viator, que entregó el Gran Premio Cash Borosa, principal patrocinador del evento, y se enmarcó dentro del 'Circuito Hyundai Almerialva' suponiendo su tercera prueba de la temporada. Este duatlón llevó a los participantes a recorrer un circuito de 27,5 kilómetros que se encontraba integrado entre ambos municipios de la Comarca del Bajo Andarax, desde cuyos ayuntamientos y concejalías de deportes era impulsado en estrecha colaboración, dejando su organización a manos de SDomínguez Producciones.

Hasta la salida en la Calle Real de Huércal de Almería, llegaron calentando varios de los duatletas desde la Ciudad Deportiva de Viator, en donde habían dejado previamente sus bicicletas de cara la transición que realizarían tras haber recorrido un primer segmento de 'running' de cinco kilómetros, que les llevó a la zona del Cercado y la rambla que supone el límite entre las dos localidades. Desde ahí, atravesaron las calles de Viator hasta subirse en la bicicleta y realizar un circuito de dos vueltas por el entorno de la Base Militar de la Legión con un total de 20 kilómetros, por un terreno 'rompepiernas' y muy explosivo, hasta completar una segunda transición y abordar un tramo final de carrera a pie de dos kilómetros por el casco histórico del mismo municipio.

Durante todo el recorrido lució el sol y una agradable temperatura de 13 grados de media, sin ninguna racha de viento significativa además que pudiese hacer sufrir a los corredores de cara al frío. Tampoco a los espectadores que quisieron unirse a la prueba, ya que fueron muchos los vecinos que mostraron su apoyo a los duatletas, desde las propias calles de ambos municipios e, incluso, desplazándose a los alrededores de la Base Militar, con la intención de jalear y animar a sus favoritos durante los segmentos más exigentes.

La victoria se vendió muy cara, al estar reñida hasta prácticamente el último momento, pero fue Nicolás Mercader finalmente, del 'Club Ciclos N'Ruta' el que apretó en los últimos metros para hacer valer la ventaja alcanzada durante el trayecto en bicicleta, cruzando la línea de meta con un tiempo de 1.07.05. Su principal perseguidor fue Francisco José Escudero, del 'Club Ego Run.in', que marcó tan solo 18 segundos de diferencia respecto a Mercader con 1.07.23. En tercer lugar llegó, José Miguel Martín Campos, del 'Club Viruteam46', que logró un cronómetro de 1.08.17.

Mercader reconoció que remontó tras estar «detrás de dos fieras en el primer trayecto de 'running', hasta que me han soltado y después, como siempre, tocó remontar en la bici». Escudero quiso destacar que venía «cargado de entrenamientos y en la primera carrera a pie, que es mi fuerte, he tirado pero guardando porque sabía que luego la bicicleta de montaña deja las piernas bastantes cargadas». Campos, por su parte, manifestó que «mi objetivo era llegar con Escudero a la transición y aguantar en la bici lo que pudiera, pero en la segunda vuelta me dejó sentado».