Fútbol Por cuarta vez, en lo que va de Liga, los equipos de Almería con 'triple' triunfal en Tercera El filial rojiblanco logró la cuarta victoria seguida, marcando 19 goles en los cuatro envites. / RAMÓN L. PÉREZ Chema, del Almería B, con catorce tantos, es el más goleador y le siguen su compañero Sekou y Campanas, del Huércal Overa CF JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 13 marzo 2018, 03:03

Jornada completa para los tres equipos almerienses de Tercera, ya que ganaron todos, coincidencia que se produce por cuarta vez en lo que va del actual curso liguero. A efectos clasificatorios, la continuidad de la UD Almería B y At. Pulpileño en zona de playoff de ascenso, además del gran paso dado por el Huércal Overa CF para salir de la de descenso.

Al fondo, la jornada quedó atrás con Chema, jugador de la UD Almería B, ratificado como más goleador de los equipos almerienses. Lleva uno de ventaja sobre el huercalense Campanas y dos sobre el rojiblanco Sekou, que marcaron tres y dos goles respectivamente.

Alegría por partida triple

De las tres victorias almerienses, la única fuera corrió a cargo de la UD Almería B, que la logró en el granadino Campo Las Viñas, contra el CD Huétor Vega, al que los de Fran Fernández se impusieron con rotundidad (0-4). Los goles del filial rojiblanco llevaron las firmas de Sekou, por partida doble, y de Iván Martos y Chema. Fue la cuarta victoria consecutiva de la UD Almería B, ampliando el registro goleador en los cuatro partidos, a la autoría de 19 a favor y dos en contra. Los de Fran Fernández siguen en zona de playoff, ocupando el segundo puesto del Grupo IX, con 71 puntos, a nueve de distancia del Antequera CF, que es quinto clasificado.

Las otras dos alegrías almerienses fueron en el Grupo XIII, a cargo de At. Pulpileño y Huércal Overa CF. La del primero de ellos en su feudo de San Miguel ante el Real Murcia B, al que se impuso (1-0) con gol de David Asensio. Destacar que en los prolegómenos se guardó un emotivo minuto de silencio por el niño Gabriel Cruz y que la victoria hace pasar a los de Sebas López al tercer puesto de la clasificación.

Minuto de silencio por el niño Gabriel Cruz en los partidos jugados en Huércal Overa y Pulpí

En cuanto al Huércal Overa CF, los de Xavi Juliá siguen acercándose a la zona de permanencia. El nuevo e importante paso dado fue con la holgada victoria (4-1) conseguida contra la SFC Minerva, que llegaba a El Hornillo con el objetivo de ganar para entrar en zona de playoff de ascenso. El equipo huercalense supo ofrecer un gran partido y atinar cara al gol, destacando que Campanas hizo 'hat trick' y el otro tanto lo marcó Nano. Los de El Hornillo, con Xavi Juliá en el banquillo, sólo han perdido un partido de los siete que han disputado, aunque la permanencia está a cuatro puntos.

Chema sigue al mando

Después de los 'movimientos' favorables en los marcadores, hay lógicas novedades y variaciones en la clasificación de los jugadores más goleadores de los tres equipos almerienses. Destacar que en el Grupo IX, el liderato realizador lo tiene Joan Grassa, del CF Motril, con 24 tantos, y en el Grupo XIII son cuatro los jugadores que mandan con catorce goles.

Con esas referencias, resaltar que Chema, de la UD Almería B, es el máximo goleador de la representación almeriense, con catorce tantos. A continuación figuran Campanas, del Huércal Overa CF, y Sekou, de la UD Almería B, ambos con trece; Darío Guti, de la UD Almería B, con once; Álex Corredera, también de la UD Almería B, con diez; Nano, del Huércal Overa CF, con nueve; Perico, del At. Pulpileño, con ocho, y Lin y Sergio Pérez, de la UD Almería B, y Omar Saura y David Asensio, del At. Pulpileño, con cinco goles.

El filial jugará en casa

Para el próximo fin de semana, la UD Almería será el único de los tres equipos almerienses que jugará como local. Será el domingo, a partir de las 16.30 horas, en el campo anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos contra el conjunto granadino del Atarfe, partido de Liga en el Grupo IX. El arbitraje correrá a cargo del colegiado malagueño José Antonio Gutiérrez Pérez, debutante esta temporada en la categoría.

Por su parte, tanto At. Pulpileño como Huércal Overa CF tendrán sus respectivos compromisos en el Grupo XII fuera de casa. Los pulpileños jugarán el próximo domingo, desde las 12.00 horas, en la localidad murciana de Alambre, para enfrentarse, en el Campo Municipal El Picante, a la SFC Minerva. En cuanto al conjunto huercalense, el siguiente reto será en Mazarrón, donde le recibirá el equipo del CD Bala Azul, en partido a jugar en el Campo Playasol.