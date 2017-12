MOTOCROSS Cristóbal Galera, un bicampeón agradecido El bicampeón Cristóbal Galera, junto con Juan Ibáñez, concejal de Deportes de Huércal de Almería. / IDEAL El ganador júnior del motocross andaluz en 125 cc entrega una placa al Ayuntamiento de Huércal de Almería por su apoyo JAVIER NAVARRO ALMERÍA Sábado, 30 diciembre 2017, 01:08

El Ayuntamiento de Huércal de Almería sigue apostando de manera firme y convencida por el deporte huercalense, tanto a nivel de formación y fomento de la actividad física, como de apoyo a clubes y deportistas de nivel.

En esta línea, uno de los deportistas más relevantes en la actualidad en Huércal de Almería es Cristóbal Galera, que este año 2017 repitió el triunfo en el Campeonato de Andalucía de Motocross en la categoría junior de 125 centímetros cúbicos.

El joven de 17 años visitó esta semana el Ayuntamiento de Huércal de Almería, con el objeto de entregar al consistorio una placa de reconocimiento por el apoyo prestado a a su actividad competitiva. Galera, lleno del desparpajo que también le caracteriza sobre las dos ruedas, demostró así que está «muy agradecido, porque para ser un pueblo chico, el Ayuntamiento me apoya bastante». El concejal de Deportes del municipio, Juan Ibáñez, recibió la visita y departió con Cristóbal sobre su actividad, sus éxitos de este año y también sobre el futuro a corto plazo del deportista.

El propio Juan Ibáñez se mostró tan agradecido como conmovido ante el gesto de humildad de Galera, y manifestó que «estamos ante un deportista que claramente está generando unas altas expectativas de futuro, pero ya a día de hoy es una realidad de nuestro deporte, con títulos importantes a nivel andaluz y con unos resultados espectaculares tanto en esta temporada como en la anterior. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyándolo en su camino y estando a su lado y abriéndole las puertas del consistorio para lo que pueda necesitar».

Con el brazo en cabestrillo acudió al Ayuntamiento el huercalense, a causa de una lesión que se ha producido «entrenando, pero como ha sido reciente y está hinchado, pues todavía los médicos no pueden saber lo que es, aunque parece ser que me he roto el escafoides. O eso o un esguince de muñeca». Aún así, no parará en su rutina de entrenamiento, ya que «ahora no puedo hacer moto, pero bicicleta sigo haciendo de manera relativamente normal. De todos modos, tengo sólo para dos semanas».

Alma competitiva

A sus 17 años, Cristóbal es ya bicampeón de Andalucía, entrenando habitualmente en Albox y otros circuitos y espacios, de la mano de su Team Bonillo. Este ultimo título de campeón de Andalucía, que Galera recordó que se une a «otro que tengo en 85 centímetros cúbicos», lo obtuvo en la última prueba celebrada en Sanlúcar de Barrameda de las ocho totales de las que consta el campeonato. Sus emociones tras levantar el trofeo que le acreditaba como campeón fueron de total alegría, ya que afirmó que «me sentí muy contento porque este año ha sido duro, a principio de temporada me caí en una carrera y me sacaron bastantes, bastantes puntos y he tenido que ir recortándolos poco a poco, pero al final bien».

Sin embargo, su alma competitiva ya le hace pensar en dar el siguiente paso en su carrera, para el cual ha decidido cambiar de cilindrada. Sus aspiraciones nacen fruto de una ambición propia también de la juventud, como demostró al confesar que «el año que viene, que subo a 250 centímetros cúbicos, voy a ir a por el Campeonato de España Sub-18, a por el de España de MX2 normal y a por el de Andalucía». Tres objetivos muy claros que Galera tiene en su punto de mira y que piensa conseguir «entrenando y esforzándome mucho, qué voy a hacer si no».

Sin embargo, el deportista es consciente a su vez de la dificultad de la hazaña, y declaro que «va ser durillo, porque son gente más mayor, es mi primer año... pero bueno, trabajando duro se llega».

Respecto a los posibles problemas que pueda encontrarse al subir de cilindros y, por tanto, de potencia con su moto, se mostró muy confiado, ya que «está claro que es muy distinto cuando cambias de motor de dos tiempos a cuatro tiempos, pero la verdad es que me siento mucho más cómodo con esta que con la otra, así que por ahora me estoy adaptando bastante bien».