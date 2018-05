RUGBY El Costa de Almería se proclama campeón de Segunda Andaluza Varios miembros de Costa de Almería se abrazan para festejar el ascenso. / URA Hizo valer el resultado de la ida ante el potente Económicas de Málaga en un partido que incluso pudo haber ganado y cumple con los objetivos de apoyo y formación de jóvenes valores R. I. ALMERÍA Miércoles, 9 mayo 2018, 02:27

Antonio Cayuela 'Quintana' es puro rugby, y en su estreno como entrenador de un grupo formado por una gran cantidad de jugadores noveles, lo volvió a dejar bien claro. Logró alzar a Costa de Almería campeón de Segunda Andaluza, si bien reparte méritos -si no, no sería puro rugby-. En el partido de vuelta de la gran final ante Económicas de Málaga se jugó mucho con el tanteo del encuentro de ida, que venció el cuadro almeriense por 12-20. Con margen de esos ocho puntos, los malagueños empezaron a patear a palos todo golpe de castigo pese a su superioridad física, respondiendo Matuja con acierto y uso de la misma moneda.

Así, el 0-3 y el 0-6 no puso nervioso al equipo, que recortó a 3-6 y que de modo rápido volvió a reducir el 3-9 llegado en el minuto 39 con otra patada dentro en el 40. Al descanso, tras haberse jugado con la mirada puesta en el marcador, el total de cinco golpes a palos transformados dejaba al descubierto una guerra fría en la que Costa fue fuerte mentalmente. Y es que la otra fortaleza, la física, era de los malagueños, equipo bastante más grande que se aprovechó de un error local para poner la eliminatoria a su favor en el minuto 52. Calle tampoco falló en esa ocasión y completó el 6-16 que podía darle el título a su equipo. No fue así, porque en el 60 Matuja pateó el 9-16 que sería definitivo.

Dominio

Fue el inicio de un dominio de los de Quintana que les hizo merecedores de un ensayo que no llegó. Los últimos 20 minutos se jugaron en campo contrario, y las ganas de ganar el encuentro no se saciaron porque no se encontró el modo de entrar a la zona de try. Eso sí, no importó porque se producía el pitido final y la consecución de un triunfo más importante, el del campeonato, ampliamente celebrado desde la fiel grada. Además, no solo es el título, ni siquiera ascenso, sino que va más allá al haberse cumplido todos los objetivos clave dentro de lo que ya no Costa, sino Unión Rugby Almería, se había planteado al inicio de un curso en el que se renunció a la Primera por motivos económicos. «Nos queda a partir de ahora volver a ser competitivos en Primera Andaluza».

En ese sentido, Antonio Cayuela explicó, tras «felicitar a los chavales», que se pusieron tres metas, «dándoles prioridad, la primera era darle soporte al primer equipo de División de Honor B, la segunda el desarrollo de jugadores jóvenes y la tercera el ser competitivos, ser ganadores de Liga y llegar lo más lejos posible en la promoción de ascenso». Misión cumplida para el carbonero y los suyos, respecto a esta final «la clave ha sido la fortaleza mental y el saber sobreponernos a la gran diferencia física que había entre ambos equipos». Un gran equipo Económicas de Málaga, cuenta con una plantilla de gran talla y más fuerte que la de Costa. «Hemos sabido sufrir, buscar los momentos de la eliminatoria en los que hacernos fuertes».

No fue un camino fácil, ni mucho menos. «Nos repusimos a un principio de final allí con un 12-3 en el minuto 5 y le dimos la vuelta al partido, impusimos nuestro juego aprovechando sus errores y su ansiedad, y en la vuelta ha sido más o menos parecido; un error provocó ir por detrás en la eliminatoria en la segunda parte, pero de igual manera el equipo se repuso a los cinco minutos y los últimos 20 minutos estuvimos en su campo; no fuimos capaces de entrar, nos faltó el broche de un ensayo que merecíamos por el trabajo realizad, pero al fin y al cabo lo importante era la final y conseguimos sacarla adelante; las finales no se juegan, se ganan, siendo muy competitivos».

Objetivos

Abundando en los objetivos antes referidos, Quintana matizó que «se ha cumplido con creces ayudar a URA con jugadores muy importantes de Costa, alguno de ellos, por completar los seis partidos que podía jugar en División de Honor B se perdió a mitrad de temporada, como es Sebas Urgu, una de las claves para eludir el descenso directo, y luego Manolo Carpintero, Max Palmer, Oliver, Montoya, Cuadrado, Chema...; en el rugby juegan 15 jugadores, pero para mantener una temporada en División de Honor B en un equipo amateur tiene que tener muchos hombres disponibles, y habrán jugado 45 este año, por lo que es muy importante tener un buen filial dando soporte».

En cuanto al segundo objetivo, el formativo, «ha destacado un grupo de cinco formado por Toño, Pablo Álex, Ito y Andrés, que empezaron el año pasado con el equipo de desarrollo, que están en torno a los 20 años, siendo su primer año federados, y han dado un resultado excepcional». Respecto a eso, Quintana remarcó que Costa tiene «chicos muy noveles que debutan en senior, como son Javi Polo y Alberto, que han crecido como jugadores y van a ser el futuro de URA, avanzando lo que viene, ya que la próxima temporada van a subir once jugadores». Respecto al objetivo de ser competitivos, «ha permitido tener el factor cancha a favor al ser el que más puntos ha tenido de los tres grupos».

Como no, hubo capítulo de agradecimientos de Antonio Cayuela, «muy orgulloso de haber sido el entrenador de este grupo, muy fuerte mentalmente, con las cosas claras, que se levantó tras el varapalo de la primera derrota de la temporada en Huelva con 22 puntos atrás que después se remontaron, porque en casa es muy fuerte». El reconocido gran esfuerzo de todos los jugadores para lograr el ascenso se vio acompañado de la aportación de una serie de nombres. «Cuadrado, que ha hecho de todo, jugador, presidente..., Juan Luque, presidente de honor, que siempre está, cuerpo técnico con Sebas, Paco Monis y Rafa, y el delegado de equipo, Cristóbal Moya, que ha hecho un trabajo fenomenal», relató el técnico. Por último, también reconocimiento al cuerpo técnico del primer equipo, con «Pablo y Antonio, por todo lo que hemos podido aprovechar de ellos, fundamentales para el ascenso».