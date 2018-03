Voleibol Compromiso con el buen voleibol y con la sociedad en un partido de reencuentros Piero Molducci y Rubén Lorenzo posan con la camiseta del próximo rival ahorrador, el Textil Santanderina, equipo desde el que llegó el joven colocador a Almería. / IDEAL El Unicaja Almería volverá a comparecer ante su afición tras escaparse la Copa del Rey visibilizando el autismo con la Asociación Dárata JAVIER NAVARRO ALMERÍA Viernes, 2 marzo 2018, 01:58

La responsabilidad social del Club Voleibol Unicaja Almería queda patente detrás de cada paso que da, y en esta ocasión se tiene la satisfacción de arrojar más luz sobre lo que hace en el día a día la Asociación Autismo Dárata, fundada en junio de 2012 para contribuir al proyecto de calidad de vida de cada persona, sin límite de edad, con Trastorno del Espectro del Autismo, así como de sus familias. «Es un gran día para nosotros, ya que nos unimos a Unicaja Almería, un referente para muchos desde sus inicios", afirmó Rosario Medialdea, presidenta de esta asociación, manifestando así su satisfacción por haber estrechado unos lazos que garantizan una relación continua, puesto que «iremos regularmente al pabellón a disfrutar con los verdes».

Medialdea destacó el interés en el voleibol como deporte, y particularmente en el equipo ahorrador, porque «teníamos claro que iba a ser y será nuestro deporte, y qué mejor club que Unicaja Almería». El inicio de lo que se espera una fructífera así como duradera relación se producirá este sábado, aprovechando el partido entre los blanquiverdes y Textil Santanderina, en el que habrá asistencia de «las familias Dárata y amigos», y en el que «se ayudará a una mayor visualización del autismo, por lo que hay que dar las gracias a Unicaja». La presidenta de Dárata matizó que su colectivo «es de personas, no solo niños, sino adolescentes y también adultos», y en beneficio de todos se trabaja con varias propuestas.

Dos de ellas son las de ocio y deporte, ambas mezcladas en esta iniciativa, y es por ello que será la primera de muchas asistencias a los encuentros de los verdes, «una actividad en grupo que realizaremos al menos una vez al mes y que se suma a las que programamos regularmente», explicó Medialdea. Sobre esta línea de colaboración se pronunció Piero Molducci: «Es importante que apoyemos esta iniciativa, porque el deporte es un apoyo grande para la sociedad, no fuera de ella, sino dentro de ella». En el mismo sentido se expresó Rubén Lorente, porque «a través del deporte se puede concienciar a la gente y aportamos lo que tenemos», apostilló.

Vuelta a la Superliga

Ambos presentaron la vuelta a casa tras la salida a Palma y la disputa de la Copa del Rey, que se producirá en horario habitual de las ocho de la tarde de este sábado ante Textil Santanderina. Molducci desveló cómo ha sido la vuelta a la normalidad, en la que «hemos tenido dos días de descanso porque hemos jugado tres en tres días, y ya metidos en el trabajo se está haciendo el entrenamiento normal de un partido normal, como siempre». El italiano recordó que «se juega contra un equipo que está abajo en la clasificación, hay que jugar bien, va a ser peligroso por estar luchando por la permanencia, y hay que plantearlo con la cabeza 'buena' como contra un equipo fuerte y ya está».

En su análisis, Molducci precisó que «tiene un jugador lesionado (Amorín), tiene un buen opuesto (Ángel Rodríguez), un cuatro brasileño (Soares), etcétera. Es el equipo de siempre, en su casa puedes encontrar problemas pero cuando sale de su pabellón habitualmente es normal». Con su sinceridad habitual, no ve a Unicaja pujando por el liderato, ya que «es difícil. Si Teruel gana en su casa a Palma se pone el primero y después miramos nosotros si segundo o tercero contra Palma, pero ya en esta Copa el equipo se ha reforzado tras haber perdido con ellos dos veces pero haber ganado 3-0 jugando un buenísimo partido y es importante. La Copa ha sido clave para la cabeza de nuestros jugadores y para la actitud».

Solo el gran acierto de Teruel impidió el hito del undécimo título liguero porque «no se jugó mal, se tuvieron porcentajes mejores que contra Palma, pero ellos hicieron el partido de su vida, sin errores, con un ataque fuerte, y no se pudo hacer nada». En lo que respecta a volver a casa, como siempre, elogia a la afición, pues «Almería tiene un público buenísimo, un hombre más para nuestro equipo, es una afición caliente que a nosotros nos gusta mucho y espero que vuelva al pabellón como siempre, porque es importantísima para nosotros». Rubén Lorente ha seguido el argumento de Piero, y afirmó que «saber que están es fundamental para nosotros y queremos devolverles las alegrías que merecen. Va a ser bonito volver y sentir su apoyo».

Partido especial

El joven colocador almeriense reconoció que «cuando fui allí disfruté mucho el reencuentro con la gente y volver a aquel pabellón, ver que la gente me sigue queriendo, y tengo ganas de verlos esta sábado y de jugar contra ellos». Son, primera y segunda vuelta, «los dos partidos más especiales» para un Lorente que se espera lo que caracteriza a Textil, «lo de siempre, es un equipo muy peleón, muy unido, que va a trabajar mucho el estudio sobre nosotros, y va a ser un partido muy disputado en el que hay que estar centrado para evitar toda sorpresa». Contento por el avance en la recuperación de Amorín, tuvo palabras para él: «Es una lástima, ya que el año pasado también tuvo otra. Forman parte del deporte las lesiones, pero es una pena que se pierda partidos».

No se esperaba que Textil estuviera luchando por el descenso, ya que «pensaba que iba a estar en una posición más cómoda, pero está muy abierto el descenso, con al menos cuatro equipos en un punto o dos, y ellos van a tener que salir a muerte, el calendario que tiene es complicado, motivo más para no relajarnos». Acaba de vivir su primera Copa del Rey, y su primera final también, con 19 años, y «la he intentado disfrutar en todo momento, la organización se ha visto que ha sido de verdad espectacular, de las mejore que ha habido, algo muy bonito de lo que saco un balance muy positivo con un aprendizaje grande para el futuro», manifestó.

Se mostró contento, pero «siempre hay que buscar un poco más», pese al «ápice de motivación extra al equipo por ganar a Palma, saber lo que hay que hacer, llegar a la fase final de play off y ser campeón de liga». No ha hecho ni hace cuentas, puesto que «si quieres ganar tienes que ganarle a todo el mundo». Da lo mismo en la privilegiada cabeza de este joven talento, pues «se nos escapa de nuestra mano la posición en la que se acabará, así que toca centrarse en estar bien, jugar bien y cuando llegue el momento, ganar».