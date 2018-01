Unicaja Almería Castellano llega con el regalo de un clásico Chema Castellano y Piero Molducci pasan con la camiseta con el dorsal número 22 en la presentación del opuesto murciano como nuevo jugador del Unicaja Almería. El nuevo opuesto del Unicaja Almería fue presentado en el mismo día en que cumplía su vigésimo tercer cumpleaños | Procedente del Melilla, llega al conjunto ahorrador con la vitola de ser el máximo anotador de la Superliga en las dos últimas temporadas JAVIER NAVARRO Almería Viernes, 26 enero 2018, 01:23

Se le había 'sufrido' en años anteriores, ya que se trata de un jugador que durante dos temporadas consecutivas, las dos últimas, se proclamó máximo anotador de la Superliga. Recién llegado a la entidad ahorradora, con la que firmó contrato este martes por la tarde para, acto seguido, meterse en la pista, ha comenzado a dar señas de su enormes ganas de triunfar. «Creo que individualmente he trabajado bien en Sevilla, he tenido la suerte de tener un buen técnico (Magú), y mi prioridad hasta el momento ha sido jugar, coger experiencia, porque soy joven, pero a partir de que se llega a un punto, un jugador tiene que buscar algo más, y yo soy ambicioso y creo que en este gran club se pueden conseguir muchas cosas».

El mismo día en el que cumplía 23 años ha sido presentado por Piero Molducci, que lo definió con un categórico «no necesita presentación». Al italiano le gusta que haya tenido que asumir responsabilidades, porque «ha jugado siempre a un nivel bueno, como uno de los anotadores mejores de la liga, es un chico joven pero que tiene mucha experiencia, siempre ha sido protagonista como jugador importante en Sevilla, un opuesto con físico bueno, que salta mucho, y no le falta la responsabilidad porque siempre la ha tenido». Con él, Unicaja será más fuerte sin duda, puesto que «nos faltaba un segundo opuesto porque teníamos solamente a Thiago. Desde el principio mirábamos para fichar uno y ha surgido la oportunidad con él y el que mejor esté, jugará», advirtió el técnico transalpino.

Tras los agradecimientos por la confianza depositada en él, Chema Castellano prometió dejarse la piel en la pista y afirmó que «quiero ayudar a intentar conseguir otro título más para la afición, me siento muy bien, muy emocionado por estar en este gran club, el más grande del voleibol español, y con muchas ganas de trabajar».

Rápida adaptación

Como se suele decir, Chema Castellano 'ha caído de pie', ya que reconoció que «los compañeros me han recibido bastante bien, la verdad. Llegué el martes, me instalé y vine directamente a entrenar con muchas ganas, poco a poco me iré adaptando al ritmo de ellos, que están físicamente muy bien preparando la Copa del Rey, me engancharé con ellos a su ritmo, y a trabajar codo con codo». Por tanto, la adaptación del murciano al equipo ahorrador no debería de antojar ningún problema y se espera que sea rápida.

En ese sentido, es el tercer jugador de Cartagena en las filas ahorradores junto a Borja Ruiz y Jorge Almansa, algo que es innegable que «facilita mucho la aclimatación», además de que conocía también a Antonio Casimiro, Jean Pascal y Mario Ferrera. Se siente ya de la casa y reconoció que vive «casi un sueño» porque está en el club referente, pues «desde que empiezas jugando, yo con 14 años, siempre te fijas en los referentes del voleibol de tu país, y Unicaja siempre lo ha sido para todos los jugadores que empiezan tanto en las categorías de base como en el senior, siempre fuerte y como una meta con la que todo jugador sueña. Estoy contento por haber tenido esta oportunidad y estoy aquí para aprovecharla». Sus referentes, García Torres o Stefano Nassini.

Y es que siempre intenta aprender esté donde esté. «En general siempre hay algo que mejorar, no hay ninguna faceta del juego en la que me considere mejor que nadie, defensivamente tengo que mejorar mucho, en bloqueo también... no soy muy alto (183 centímetros) y por eso tengo que ser ordenado», manifestó. Le queda el tiempo justo para la Copa, pero «vamos a trabajar duro este mes, a meternos en rimo y ayudar al equipo, que está a un buen nivel y va a hacer un gran papel». Cómo no, se acordó igualmente del club del que procede, el CV Melilla, de los que expresó que «también confiaron en mí, club de grandes personas, los compañeros igualmente me acogieron muy bien. Ha sido un paso que me ha servido para coger más experiencia».

Desde el Club Voleibol Unicaja Almería se quiso mostrar el agradecimiento a Melilla por las facilidades dadas a la salida del jugador, lo que ha motivado que de manera posterior se pudiera negociar con él para su incorporación a las filas de un Molducci que espera una gran cita este sábado, ya que «es un partido difícil porque Soria tiene un buen equipo y en este momento está jugando bien, ganaba 2-0 a Teruel, y no le falta nada, mientras que nosotros en este momento estamos recuperando a los lesionados y no estamos todavía al 100%», reflexionó. En los vídeos aprecia que «hasta hoy han jugado un buen voleibol, están completos y este año pueden competir por todo». Sobre las lesiones, se mostró resignado, y declaró que «no se puede hacer nada porque es algo normal en cualquier deporte».

El italiano recordó que «cada año hay mejor o peor suerte, pero lo importante es que no lleguen ni afecten en los momentos importantes, como la Copa del Rey o en los play off por la Superliga». La que nunca falla es la grada del Moisés Ruiz, esta vez ante un clásico en el que Piero Molducci 'la convocó' recordando que «necesitamos de la afición, porque la afición aquí es importante, es un jugador más siempre, y por eso necesitamos que venga, porque este pabellón con mucha gente es difícil de jugar, y más Soria, que juega un poco mejor en casa que fuera». Con el aliciente del buen rival y del rostro nuevo, el técnico deseó «que el sábado haya mucha gente, que anime al equipo, porque tenemos necesidad». Y es que el choque ante el Río Duero Soria en el Moisés Ruiz el próximo sábado a las 20.00 horas se antoja espectacular.