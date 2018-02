Tercera División El Almería B regresa al Mediterráneo con necesidad de ganar al CD Martos El filial rojiblanco deberá ganar mañana para seguir aferrado al tercer puesto de la tabla. / FELIPE ORTIZ Huércal Overa CF y At. Pulpileño, con varias altas y bajas en sus plantillas, rendirán visita al EDMF Churra y El Palmar CF respectivamente JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ J. GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 3 febrero 2018, 02:08

El regreso de la UD Almería B al Estadio de los Juegos Mediterráneos, para la visita del CD Martos, es la única proposición jugando de local que ofrecerá la jornada de mañana referente a la representación almeriense en Tercera División. Un partido en el que Igor Engonga reaparecerá en un filial necesitado de ganar para seguir ocupando el tercer puesto de la clasificación. En cuanto a At. Pulpileño y Huércal Overa CF, deberán rendir visita a El Palmar CF y EDMF Churra, respectivamente, con varias novedades en ambos equipos en forma de altas y bajas de jugadores.

En el apartado arbitral, dos almerienses dirigirán mañana partidos en el Grupo IX. El que jugarán Antequera CF y CD Loja será arbitrado por Alberto José Pérez Candela, mientras que el que disputarán el Torredonjimeno y el CD Rincón lo dirigirá Sergio Rodríguez Morales.

Regreso con necesidades

La única cita almeriense jugando como local le corresponderá a la UD Almería B. Será en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y el filial rojiblanco tendrá como visitante al CD Martos, un 'clásico' de la categoría. El partido será arbitrado por el granadino Carlos Fernández Moral, resaltando que en la ida venció (0-3) el equipo almeriense. Como es habitual habrá acceso gratis para los abonados de la UD Almería y entradas a cinco euros para el público en general.

Reencontrarse con el grato sabor de la victoria y seguir aferrado al tercer puesto de la clasificación, en el regreso al Estadio, es el prioritario e incuestionable reto que tiene para mañana el conjunto rojiblanco que dirige Fran Fernández. De nuevo, con vistas a una jornada como la anterior, en la que podría haber 'baile' en el grupo de aspirantes al playoff, ya que con el At. Malagueño, líder del grupo al margen, el Real Jaén es tercero, con 55 puntos, seguido de la UD Almería B, con 53, y el Antequera CF, cuarto con 45. Pero ojo que CD Huétor Tájar, con 51, y CF Motril, con 50, están también metidos de lleno en la 'pomada'.

Para el partido de mañana, la posible gran novedad podría ser la reaparición oficial de Igor Engonga, que aunque ya jugó en el amistoso de la pasada semana en Adra no había podido hacerlo antes hasta quedar ultimada la marcha de Segura al At. Madrid B, que lo ha cedido al CF Badalona, del Grupo III de Segunda División B. Por lo demás, la única baja de Callejón, que trabaja hoy con el primer equiop ante la posibilidad de ser llamado para la cita en Lorca, aunque de no jugar podría estar disponible para mañana.

En cuanto al CD Martos, al que desde hace dos jornadas entrena Rafa Perales tras la destitución de Toni, comparecerá figurando en la decimotercera posición, con 35 puntos en su casillero. Como visitante ofrece un aceptable registro, ya que ha ganado cinco partidos y empatado uno. En sus filas, con vistas al encuentro, el posible debut de Rentero, procedente del Real Jaén, además de la reaparición de Pepón y la baja de Horno, por tarjetas.

Recuperar la senda

Referente a los equipos almerienses que militan en el Grupo XIII, ambos jugando fuera de casa, habrá turno inicial de la jornada para el At. Pulpileño. Será en la matinal, en el Polideportivo Municipal de la localidad murciana de El Palmar donde, con dirección arbitral a cargo de Jesús Izquierdo García, se enfrentará al conjunto local de El Palmar CF. En el partido de ida hubo victoria pulpileña (1-0).

El At. Pulpileño -según informa Antonio Cáceres- acude al encuentro con el objetivo de volver a disfrutar del logro de la victoria, después de haber visto rota la pasada jornada la racha de doce partidos seguidos sin perder. Además, los de Sebas López lucharán por ese logro para continuar ocupando el cuarto puesto en la tabla, en la que figuran con 37 puntos. Con vistas al choque de mañana, cinco bajas en el equipo del Levante almeriense, casos de Sergio y Fran, por lesión, además de Iván Lorente, Josema y el guardameta Pau, que han quedado desvinculados del club.

Por otra parte, en relación a El Palmar CF, entrenado por Carlos Rivera, tiene un alta y una baja para mañana, ya que recupera a Menchón y no estará disponible Comino. El equipo palmesano recibe al pulpileño en el decimoséptimo puesto, con 24 puntos y aceptable balance en casa, donde ha ganado seis partidos, empatado tres y perdido tres.

Novedades huercalenses

Por la tarde, el reto del Huércal Overa CF en el Campo Municipal de Churra, en partido a arbitrar por Francisco Morales González y con el equipo local del EDMF Churra como anfitrión. En el envite de ida ganó (1-0) el equipo huercalense, que llega a la cita en el penúltimo puesto, con 20 puntos.

Varias e importantes novedades presentará el Huércal Overa, tras lograr en la pasada jornada reencontrarse con la victoria. Novedades generadas desde los apartados de altas y bajas. En estas últimas, las de Javi Manzano y José Antonio, que siguen lesionados; la del defensa Paco, que ha causado baja por motivos profesionales, destacando además que Xavi Juliá, entrenador del equipo, deberá dirigir desde las gradas, ya que le queda pendiente de cumplir un partido de sanción.

En cuanto a las altas, vuelta a la disponibilidad de Vicente y Pedro Lloris, así como la posibilidad del debut de algunos de los tres fichajes realizados, sobre lo que se ha informado en IDEAL. Son los casos de Fernando Verdú, del CD Torrevieja; Josema, del At. Pulpileño, y el brasileño Wesley, del Santboià.

Por su parte, el equipo churrero, segundo con 44 puntos e invicto en casa, tampoco podrá ser dirigido desde el banquillo por su técnico Adrián Hernández. Tiene las bajas de Edu, Antonio y Tolmes, pero recupera a Pablo y Carmelo.