Tercera División Almería B y Pulpileño, a un paso del 'billete' del playoff si logran la victoria El Campo Municipal San Miguel, en Pulpí, escenario de dos expectantes citas. / ANTONIO CÁCERES El conjunto pulpileño recibe hoy al Lorca B, mañana el filial al Loja con debut de Esteban Navarro, en ronda viajera para el Huércal Overa CF J. GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 28 abril 2018, 00:12

Dos de los tres equipos almerienses de la categoría, ambos en casa, lucharán por los tres puntos que les permita asegurarse plaza para el playoff de ascenso a Segunda División B. El At. Pulpileño juega hoy contra el Lorca FC B y mañana la UD Almería ante el CD Loja. El otro representante almeriense en Tercera División, el Huércal Overa CF, luchará igualmente por la victoria, en su caso en campo del Muleño CF, para poder casi asegurarse la permanencia en la categoría.

A falta de tres jornadas para la finalización de la fase regular del campeonato de Liga y con las mencionadas referencias, está claro que la jornada del fin de semana puede ser decisiva para los tres representantes almerienses en la categoría. Destacar, en el apartado de novedades, el debut de Esteban Navarro como nuevo entrenador de la UD Almería B, tras el paso de Fran Fernández al primer equipo rojiblanco.

Doble ambiente en Pulpí

Abrirá la jornada almeriense el At. Pulpileño, que lo hace en la tarde de hoy con la visita del Lorca FC B, para la disputa de partido que será arbitrado por Fulgencio Madrid Martínez. Una cita aguardada con gran interés y ambiente, en la que el equipo del Levante almeriense -según informa Antonio Cáceres- podría casi certificar, en caso de conseguir la victoria, el logro de plaza para jugar el playoff de ascenso a la categoría de Segunda División B.

En el At. Pulpileño, tercero en la clasificación con 61 puntos e igualado al Mar Menor CF, que es segundo, el técnico Sebas López no podrá disponer de Javi Piñero, por acumulación de tarjetas. En cuanto al equipo lorquino, que entrena Sergio Sánchez, que fuese 'visto y no visto' entrenador del At. Pulpileño, acude con las bajas de Raúl Aranda y Dani García, aunque recupera al guardameta Jesús. Comparecerá buscando el logro de los tres puntos que le aseguren la permanencia. En su haber, jugando como visitante, el registro de cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Además de las obvias expectativas en torno al partido, la afición pulpileña aguarda atenta otra gran cita. La del próximo martes, día 1 de mayo, desde las 12.00 horas, en el mismo escenario del Campo Municipal San Miguel, con vistas al partido que jugará la Selección Española de Leyendas, contra un combinado de veteranos del At. Pulpileño. Será con motivo de la inauguración oficial de las obras de mejoras llevadas a cabo, merced a las gestiones realizadas y culminadas por Juan Pedro García, alcalde de Pulpí.

Entre los componentes de la Selección Española, los exinternacionales Quique Estebaranz, Contreras, Juanmi, Salva Ballesta, Fernando Giner, Lobo Carrasco, Catanha, Nando, Donato, Ezquerro, Juanfran, Armando, Juan Carlos, Romero, Engonga y Cadpevilla, con Juan Señor como seleccionador. Hay programados varios actos y estará presente José Ángel de la Casa, legendario periodista deportivo de TVE.

Una cita clave del filial

Para mañana, la primera cita será en el campo anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde la UD Almería B recibirá al CD Loja, envite correspondiente a la jornada 40 en el Grupo IX y que será arbitrado por el colegiado malagueño Sergio Gutiérrez Pérez. En la primera vuelta hubo reparto de puntos (0-0) en el Medina Lauxa lojeño. El acceso al campo es gratis para los abonados del club almeriense y el precio de la entrada, para el público en general, será de cinco euros.

Hay buen ambiente en el entorno rojiblanco de cara al encuentro, con presencia de las peñas, destacando que el filial presentará la novedosa presencia de Esteban Navarro en el banquillo, ya que Fran Fernández ha pasado a dirigir al primer equipo. El equipo almeriense luchará conseguir la victoria que le permitiría asegurar matemáticamente una plaza para disputar el playoff de ascenso a Segunda División B e incluso hacerlo como segundo clasificado. En sus filas, casi pleno de efectivos, salvo en los casos de los jugadores convocados por el primer equipo de la UD Almería para el partido de hoy contra el FC Barcelona B.

Por su parte, el CD Loja que llegará ocupando el noveno puesto, con 66 puntos en su casillero, lo hará buscando conseguir la sexta victoria consecutiva. El equipo que entrena Diego Delgado es todo un 'hueso' como visitante, como refleja la excelente racha que lleva. Por otra parte, destacar que el balance que ofrece como tal, en lo referente a suma de puntos, está reflejado en seis victorias y cinco empates, habiendo perdido en las ocho salidas restantes. Para el partido de mañana, los lojeños tienen las bajas del guardameta Óscar Cano, del defensa Josemi y del delantero Fefo, todos ellos por tarjetas.

A por tres puntos vitales

Cerrando la jornada, en cuanto a horario, el compromiso a disputar por el Huércal Overa CF. Será en campo del Muleño CF, rival con el que empató (0-0) en la primera vuelta. El arbitraje del partido correrá a cargo de Alfonso Ros Gómez.

Con similar importancia que At. Pulpileño y UD Almería B, en su caso para casi 'besar' la permanencia en el Grupo XIII con el logro de los tres puntos, llega el nuevo reto para el conjunto huercalense que dirige Xavi Juliá. En sus filas, las bajas de Campanas, por lesión, y la de Javi García, por tarjetas, volviendo a estar disponible Vicente.

Referente al Muleño CF, figura en la séptima posición de la tabla de clasificación, con 51 puntos en su casillero, lo que indica que tiene asegurada la continuidad en la categoría. El conjunto que entrena Sergio Aracil ofrece un buen balance de suma de puntos en los encuentros que ha disputado como local. Están reflejados en el logro de ocho victorias, habiendo empatado en cuatro ocasiones y perdido en los cinco partidos restantes.