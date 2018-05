BALONCESTO CB Almería, pendiente de la composición de la Liga EBA Los rojillos repetirán en la cuarta categoría del deporte de la canasta. / IDEAL Ningún rival de este año logra ascender y los nuevos adversarios que llegarán lo harán desde la competición de nivel autonómico JAVIER NAVARRO ALMERÍA Viernes, 1 junio 2018, 03:35

Terminó la temporada en la Liga EBA, cuarta categoría del baloncesto, en cuyo Grupo D milita el CB Almería tras su ascenso el año pasado y ya se conoce un primer 'boceto' de cómo podría quedar confeccionada la competición de cara a la próxima campaña, destacando que ninguno de los tres conjuntos que disputaron las fases finales logró subir a la LEB Plata.

De esta manera, aunque teniendo en cuenta que cada verano es muy habitual que se produzca un 'baile de plazas', que consiste en posibles repescas pese a no ascender o a descender y renuencias a ascensos o a permanencias, teóricamente continuarían en la Liga EBA los 17 primeros clasificados, a los que deberían sumarse los tres ascendidos desde la Primera División Nacional.

Pese a ese rimbombante nombre, dicha categoría es el quinto escalón en el sistema de competiciones del deporte de la canasta y su rango es autonómico, habiendo al menos un grupo para cada Comunidad Autónoma, que en el caso de Andalucía se divide en dos subgrupos, subiendo los dos mejores después de una fase de eliminatorias consistente en cuartos de final y en final a 4.

La EBA tendría de nuevo 20 equipos que se dividirán en subgrupos D-A y D-B, es decir, una mitad andaluza oriental en la que se encontrará un combinado de Melilla y una mitad andaluza occidental en la que se hallarán uno o dos representantes extremeños, ya que por la relativa cercanía geográfica con Andalucía suelen participar en el Grupo D, en vez de en el Grupo B con Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias.

Varios clubes

Por otra parte, alrededor de 250 jugadores de toda la provincia despidieron el pasado fin de semana la temporada en Huércal de Almería con el tradicional torneo 3×3 organizado por el CB Almería, actividad que se celebra a modo de clausura del curso baloncestístico.

Este multitudinario evento contó con el patrocinio de Taberna Bocanegra y la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, por medio de su Programa de Animación Deportiva Impulso, así como del Ayuntamiento de Huércal de Almería y el CD Estudiantes.

El torneo se disputó en el Pabellón Municipal huercalense y hasta allí se desplazaron numerosos equipos, no sólo de las escuelas deportivas municipales que la entidad rojilla tiene en colaboración con Cajamar y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. También estuvieron representados el Adaba Basket, El Toyo Basket, el CD Portus Magnus, el CD Roquetas BC y el CD Estudiantes de Huércal y Gádor, club que mantiene una estrecha relación con el CBA.

Multitud de equipos

Las categorías en las que se jugó la competición abarcaron desde preminibasket hasta júnior, tanto en masculino como en femenino, siendo los primeros clasificados Makiavelis y Andarianos en júnior masculino; La buena no vino y Equipo Lucha en júnior femenino.

En cadete masculino triunfaron Renacidos y Chicago, mientras que CB pero no se toca y Francis ligón resultaron los mejores en cadete femenino, así como No sé y Sanatorio Spurs en infantil masculino, Peñicas CB y Las 4 Girls en minibasket femenino, Glitch Gyals y Los cracks del basket en minibasket masculino, Los tres mosqueteros y Cuarteto del Fornite en preminibasket masculino, y The Women en preminibasket de categoría femenina.

Este 3×3 Taberna Bocanegra CB Almería se celebra con notable éxito desde hace ocho campañas y tiene como objetivo ofrecer una actividad de baloncesto diferente a la reglada a lo largo de toda la temporada, jugándose durante todo el día cerca de 150 encuentros entre los 80 conjuntos participantes.

No hay duda de que las bases son uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen las entidades, creciendo tanto deportiva como humanamente, teniendo como meta ir creciendo por los escalafones inferiores hasta poder alcanzar la categoría sénior.