Baloncesto ISE CB Almería consigue una importante victoria Repetir participación en la Liga Femenina-2, cada vez más cerca para las almerienses. Sentenciando en los últimos cinco minutos al lograr cuatro triples seguidos, el equipo rojillo da un paso más hacia la permanencia JAVIER NAVARRO ALMERÍA Martes, 13 marzo 2018, 03:02

El Ingenia Solar Energy CB Almería consiguió una importante victoria en su lucha por la permanencia en la Liga Femenina-2, imponiéndose al Distrito Olímpico por 78-68 en un partido que ha sentenciado gracias a su acierto en el tiro exterior, con 13 triples materializados, cuatro de ellos consecutivos en los últimos cinco minutos, y que le deja en una situación inmejorable, aunque todavía no definitiva, para certificar la salvación.

Las rojillas dominaron el primer cuarto mostrándose muy acertadas en el tiro exterior, desde donde sumaron 18 de los 23 puntos anotados en este primer período. Con dos triples de Jeanette Jackson y otros dos de Alicia González, el plantel almeriense cogió sus primeras rentas que llegaron a ser de ocho puntos con el 20-12, anotando también de tres Isa Latorre, pero reaccionó el Distrito Olímpico para ponerse a tres puntos de distancia y de nuevo Jeanette Jackson sumó lanzando más allá de los 6,75 y dejó el marcador en el 23-17 al final del primer cuarto.

A pesar de una canasta inicial de las madrileñas en el comienzo del segundo, el ISE CBA fue superior en el rebote de ataque y obtuvo una ventaja de 13 puntos con un dos más uno materializado por Samra Omerbasic y a 14 con una gran asistencia de Alicia González a Lucía Torres (36-22), para alcanzar el descanso, 11 puntos arriba con el 40-29.

Marcador apretado

Otra vez empezaron anotando las visitantes tras el paso por vestuarios, aunque las discípulas de Paco Rueda volvieron a alejarse en el marcador, ascendiendo su renta a 15 puntos (52-37). Sin embargo, Distrito Olímpico subió su presión defensiva y encadenó hasta cuatro triples seguidos que rebajaron la diferencia a cinco a final de cuarto (56-51).

También implicado en la lucha por la salvación, el combinado madrileño continuó recortando en el comienzo del último cuarto hasta ponerse a dos puntos (63-61), pero en los últimos cinco minutos el ISE CB Almería volvió a mostrar un gran acierto desde fuera y con nuevos triples de Jeanette Jackson, Sandra Molero y Alicia González rompió el partido al ponerse 76-62. Hasta el final, el conjunto rojillo consolidó su triunfo, que le acerca a la salvación.

No obstante, las almerienses no han logrado de forma matemática el objetivo y el técnico del Ingenia Solar Energy CBA aseguró tras el duelo ante el conjunto madrileño que «para nosotros, todos los partidos son muy importantes, pero este por ser en casa y ante un equipo que venía de haber ganado dos partidos seguidos, nos libera de toda la tensión acumulada en las últimas semanas. No es definitivo, porque matemáticamente no lo es, pero sí nos da un margen de seguir confiando en mantener la categoría».

Miedo a ganar

En el Moisés Ruiz se vio un choque que las almerienses, que iban ganando por 15 puntos, se complicaron en la segunda mitad, aunque supieron reaccionar en los últimos minutos para llevarse el triunfo. «El miedo a ganar hace más daño muchas veces que el miedo a perder y cuando hay un partido tan importante en el que la victoria es casi fundamental a veces los equipos se bloquean», reconoció Paco Rueda, quien añadió que «al final hemos estado parados y hemos facilitado su defensa».

Pese a ello, «las jugadoras han sido valientes a la hora de buscar el aro, hemos defendido bien atrás y hemos sacado un partido complicado del que tenemos la esperanza de que sea el definitivo». La permanencia se ve todavía más próxima y ahora «no tenemos que relajarnos y sí que seguir trabajando, no solamente por mantener o no la categoría, sino porque considero que con el esfuerzo que está haciendo el equipo, se merece seguir trabajando» puesto que «cuantas más victorias lleguen de aquí a final de temporada, será mucho mejor para el equipo, para las jugadoras y para el club».

En la siguiente jornada, el ISE CB Almería jugará este próximo sábado a las 19 en Granada frente al RaCa Corral & Vargas, en un compromiso que puede suponer, ya sí, la permanencia matemática para las rojillas en la Liga Femenina-2.