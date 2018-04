Granada volvió a perder población por séptimo año consecutivo Un grupo de personas mayores charla en la Plaza del Campillo. / Fermín Rodríguez El envejecimiento, el descenso de la natalidad y la emigración de la población joven por la crisis explican este continuo decrecimiento JUANJO CERERO Granada Miércoles, 25 abril 2018, 20:00

En Granada había censados, a fecha de uno de enero de 2018, un total de 911.721 habitantes. Son 1.217 menos que en el mismo momento del año anterior, según los datos provisionales de la Estadística del Padrón Continuo, que hizo públicos ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia encadena así siete años consecutivos de pérdida de población. Un problema que se ve acentuado por la tendencia hacia el envejecimiento que no tiene visos de revertirse con facilidad.

Según este organismo, Granada no mostraba un dato de población tan bajo desde 2009, cuando la cifra se quedó un poco por encima de los 907.000 habitantes empadronados. Desde aquel año se vivieron dos más de crecimiento hasta que en 2012, ya en el ecuador de lo peor de la crisis económica, la sangría migratoria, que se cebó con la provincia igual que con la mayor parte del territorio español, comenzó a hacer menguar el padrón.

La situación no ha conseguido revertirse desde entonces a pesar de que desde 2014 resuenan los compases de una leve pero sostenida recuperación, al menos en lo que se refiere a las grandes cifras. Desde aquel año hasta ahora, la caída acumulada en Granada es de 11.207 personas; en términos relativos, del 1,21%.

La tendencia no parece complicada de revertir sólo por la coyuntura económica. Las raíces son más profundas, y tienen mucho que ver con un problema endémico en España, que es la falta de natalidad. El número de familias, y el de hijos por familia, se viene reduciendo de forma considerable. No es, desde luego, una situación achacable solo o en especial a Granada, pero en cualquier caso supone en la práctica que las generaciones que van cumpliendo más años no están siendo sustituidas por otras nuevas, al menos al mismo ritmo.

Tres provincias andaluzas crecen

Dentro del contexto andaluz, Granada fue una de las cinco provincias de la región que perdieron población en los últimos doce meses, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Se escaparon a la tendencia Almería, que sumó 1.868 empadronados;Huelva, donde la cifra fue de 183; y Málaga, que mostró el mayor crecimiento en términos absolutos y porcentuales al sumar 9.171 nuevos empadronados, lo que supone un aumento de su población del 0,56% en solo un año.

Al albur de los datos de la provincia granadina, que constatan ya siete años continuados de pérdida de población, surge la pregunta de cómo será posible ante esta situación el futuro de sistemas públicos como las pensiones o el desempleo, que en buena parte dependen de que haya población suficiente produciendo para poder mantenerlos.