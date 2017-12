«Vivir fuera de casa hace que valore estar aquí en Navidad» Alhambra Nievas, pregonera de Navidad de este año para IDEAL. / FERMÍN RODRÍGUEZ Entrevista a Alhambra Nievas, árbitro de rugby | Catalogada como la mejor colegiada del mundo en 2016, pronunciará hoy el pregón de IDEAL en un, como siempre, repleto Teatro Isabel la Católica JOSÉ ANTONIO MUÑOZ Granada Viernes, 22 diciembre 2017, 02:30

La granadina de Beas -aunque, por fin, acaba de mudarse a la capital-, Alhambra Nievas, considerada como la mejor colegiada del mundo -incluyendo también a los hombres- en el difícil deporte del rugby, será la pregonera de Navidad de IDEAL este año. El acto se desarrollará a las 20,30 horas en el Teatro Isabel la Católica, como es costumbre, y las invitaciones, también como es costumbre, están agotadas.

-¿Qué significa para usted pregonar la Navidad de IDEAL?

-Considero un honor haber sido elegida por el periódico para ofrecer este pregón, algo que considero una cita muy entrañable. Ser reconocida en tu tierra es muy importante, y espero estar a la altura. También me llega el encargo en un momento muy bonito, porque me acabo de mudar a la capital, algo que deseaba desde hacía tiempo. Además, acabo de terminar mi carrera de Telecomunicaciones, otro motivo de alegría.

-¿Qué siente cuando llegan estos días?

-Que por fin vuelvo a casa. Este año he pasado mucho tiempo fuera, y volver a estar con los míos me motiva mucho. Los mejores recuerdos de mi Navidad tienen que ver, precisamente, con el hecho de volver a Granada. Poder juntarme con toda la familia, disfrutar de la compañía de primos y abuelos, a quienes no puedes ver mucho a lo largo del año, es motivo más que suficiente para alegrarme. Y por supuesto, subir a la sierra a esquiar, que es otra de mis pasiones, aunque en estos últimos años no la he practicado tanto como quisiera, en previsión de lesiones. Sentarse junto a la chimenea, contar historias, comer castañas... Los pequeños placeres normales en estos días son los que más valoro.

-¿Se hace duro estar lejos?

-Muchísimo. Los viajes desgastan una barbaridad. Por eso, procuro en estos días tener más momentos de ocio y descansar.

-¿Hay alguna costumbre navideña que disfrute de forma especial?

-Cantar villancicos con mi familia, aunque canto muy mal... (risas). Y luego, tenemos una costumbre algo más laboriosa, pero que también hacemos en Navidad, que es coger nuestra aceituna. Con todo, se hace más llevadera haciendo el trabajo juntos.

-¿Cuáles van a ser las líneas maestras de su pregón?

-Voy a mostrar mi visión sobre la Navidad, no tanto como una celebración estática, sino como un punto de partida para crear actitudes que nos duren el resto del año. No debemos quedarnos en buenos propósitos y acciones en estos días, debemos prolongarlas durante todo el año.

-El rugby es un deporte con unos valores de cercanía y amistad muy conectados con la Navidad...

-Así es. Mis compañeras de equipo son como mi familia. Nos cuidamos y disfrutamos de tiempo juntos, fuera del campo. Compartir es la mejor forma de vivir, ahora y siempre.