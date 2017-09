'Westworld' y 'Stranger Things', el gran mano a mano de los Emmy

La ciencia ficción de 'Westworld' y la fantasía de 'Stranger Things' parten como las opciones favoritas mañana, domingo, en la 69ª edición de los Emmy, tras haberse alzado con cinco estatuillas cada una en la gala de los premios creativos, celebrada hace una semana.

Ambas series competirán por el Emmy al mejor drama televisivo frente a 'Better Call Saul', 'The Crown', 'The Handmaid's Tale', 'House of Cards' y 'This is Us', que tratarán de tomar el testigo de 'Juego de tronos'.

La serie estrella de HBO, que posee el récord histórico de galardones, con 38, no compite este año, ya que el retraso en el estreno de su séptima temporada hizo que se quedara fuera del plazo de inscripción.

'Westworld' lidera las nominaciones de la presente edición con 22, el mismo número que el programa de humor 'Saturday Night Live', seguidos por 'Stranger Things' y 'Feud', con 18.

En el caso de 'Saturday Night Live', todo un clásico del canal NBC, también arranca con cinco trofeos, entre ellos el de Melissa McCarthy como mejor actriz invitada en una serie de comedia, por su imitación de Sean Spicer, exportavoz de la Casa Blanca.

En la gala de los Emmy creativos (principalmente de carácter técnico) también destacó el buen hacer de la miniserie 'The Night Of' (HBO) y el documental '13th' (Netflix), que consiguieron cuatro estatuillas. Además, la miniserie 'Big Little Lies', el programa 'Hairspray Live' y el drama 'The Handmaid's Tale' lograron tres menciones, respectivamente.

Alexis Bledel, de origen latino, se hizo con el premio a la mejor actriz invitada en un drama ('The Handmaid's Tale').

La atención, una vez más, recaerá sobre los aspirantes en las categorías de interpretación.

Viola Davis ('How To Get Away With Murder'), Claire Foy ('The Crown'), Robin Wright ('House of Cards'), Keri Russell ('The Americans'), Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale') y Evan Rachel Wood ('Westworld') lucharán por la estatuilla a la mejor intérprete dramática.

Anthony Hopkins ('Westworld'), Sterling K. Brown, Milo Ventimiglia (ambos por 'This is Us'), Kevin Spacey ('House of Cards'), Bob Odenkirk ('Better Call Saul'), Matthew Rhys ('The Americans') y Liev Schreiber ('Ray Donovan') harán lo propio en el apartado masculino.

En cuanto a las comedias, la serie de sátira política 'Veep' opta a su tercer Emmy consecutivo frente a 'Atlanta', 'Black-ish', 'Master of None', 'Modern Family', 'Silicon Valley' y 'Unbreakable Kimmy Schmidt'.

Julia Louis-Dreyfus ('Veep') aspira a hacerse con el título de mejor actriz cómica por sexto año consecutivo, de forma que batiría el récord histórico de premios Emmy para un artista por un mismo personaje.

Sus contrincantes son Ellie Kemper ('Unbreakable Kimmy Schmidt'), Pamela Adlon ('Better Things'), Tracee Ellis Ross ('Black-ish'), Allison Janney ('Mom'), Jane Fonda y Lily Tomlin (las dos por 'Grace and Frankie').

Por su parte, Jeffrey Tambor, cuya serie 'Transparent' no fue nominada sorprendentemente a la mejor comedia, podría hacer triplete como actor cómico si venciera a Donald Glover ('Atlanta'), Anthony Anderson ('Black-ish'), Aziz Ansari ('Master of None'), William H. Macy ('Shameless') y Zach Galifianakis ('Baskets').

En cuanto a las series limitadas, un formato que cada vez tiene más peso en la industria televisiva, dos grandes producciones como 'Big Little Lies' y 'Feud' parten como las grandes favoritas para llevarse el Emmy frente a 'Genius', 'The Night Of' y 'Fargo'.

Asimismo, 'Black Mirror: San Junípero', 'Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love', 'The Immortal Life of Henrietta Lacks', 'The Wizard of Lies' y 'Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece)' se las verán por el reconocimiento a la mejor película televisiva.

La gala de los premios Emmy se celebrará en el Teatro Microsoft de Los Ángeles a partir de las 17.00 hora local (01:00 GMT) y contará con el humorista Stephen Colbert como maestro de ceremonias.