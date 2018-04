Los tesoros de Granada, con las puertas abiertas

A Miguel Ángel le encanta la Historia. También, el Arte. Y es el día perfecto para disfrutar de ambas. Decide coger un par de autobuses urbanos para subir hasta la colina de la Sabika y adentrarse en un viaje al pasado que termina siendo emocionante para él. La 'culpa' es de José González, un profesor de Historia jubilado que ejerce de guía voluntario un par de días a la semana en el Museo de la Alhambra, dentro del programa que el Patronato mantiene desde hace años por iniciativa de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad. Miguel Ángel es joven. Peina algunas canas pero anda por la treintena, a simple vista. Es de la Chana y gracias a un amigo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha sabido que es el Día Mundial de los Monumentos y Sitios. Ha cogido su mochila para plantarse en la Alhambra y admirar los espacios que están abiertos al público de forma gratuita.

«Me gusta mucho la Historia. La Alhambra me pilla un poquillo lejos de casa, así que no puedo venir tanto como me gustaría», detalla, con la ilusión de un niño en su sonrisa, justo después de asistir a la mágica visita guiada por José González. Con una pedagogía digna del mejor maestro y una entonación y dicción propias de un gran presentador de televisión, Pepe, como se hace llamar, consigue atraer la atención de otros visitantes que, a medio camino del museo, terminan por hacer el recorrido completo junto a él y Miguel Ángel. Pepe no para de cuestionar a su 'alumno' chanero sobre algunos aspectos de las piezas que se pueden ver. «¿Tú sabes dónde estaba Medina Elvira, Miguel Ángel?». El joven, con tierna timidez, responde: «En Atarfe, ¿no?». Pepe replica: «Me estás sorprendiendo, Miguel Ángel, vas a tener que venirte conmigo a hacer las visitas, porque sabes más que yo». El 'profe' González explica a sus interlocutores la diferencia entre musulmanes, mudéjares y moriscos. «Miguel Ángel, ¿ves ese enorme jarrón de cerámica? Pues como ese solo hay siete u ocho en el mundo. Una está en San Petersburgo y otro en Palermo. ¿Has estado en San Petersburgo alguna vez?», inquiere Pepe. Miguel Ángel sonríe: «No, allí me da miedo ir», responde el joven con corazón de niño.

«Se ha notado»

Miguel Ángel es uno de los granadinos que se animó ayer a visitar algún monumento del patrimonio granadino llamado por la iniciativa de esta jornada que en Granada se extenderá en algunos casos hasta el domingo. No es que fuese una locura, pero lo cierto es que fueron bastantes los vecinos de la capital que hicieron lo mismo que Miguel Ángel. «No han sido muchas personas, pero sí se ha notado un poco más que otros días que ha venido gente de Granada. Lo hemos notado porque vienen sin entrada», señala una empleada del control de acceso a la Alcazaba, que ayer se podía visitar sin pasar por taquilla. «Es posible que esta tarde vengan más, sobre todo, familias con niños. Por la tarde suele haber más afluencia», apostilla su compañero en el arco de entrada a la antigua fortaleza militar. Es lo que refleja la experiencia de ediciones anteriores.

En el museo, un tanto similar. «No han sido muchos, por ahora, pero sí ha venido gente de Granada. Lo que sí hemos recibido es más llamadas de las habituales de gente pidiendo reservar para ver la Alhambra el domingo», apunta una trabajadora del museo. Muchas de esas llamadas pretendían ver el conjunto monumental al completo. Hay quien se ha confundido y ha entendido que todo era gratis hasta el domingo, aunque en el caso de la Alhambra el acceso gratuito es únicamente a tres espacios: Alcazaba, Museo de la Alhambra y Museo de Bellas Artes. Los Palacios Nazaríes y el Generalife quedan al margen. Aun así, merece la pena asomarse a la Torre de la Vela o admirar en el museo piezas originales que en su día fueron sustituidas por copias exactas en el recinto palaciego.

Así lo entiende Miguel Ángel, que sigue su camino. «Ahora voy a subir al Museo de Bellas Artes. Encantado y hasta luego», se despide del grupo de cuatro personas que se ha arremolinado a su alrededor mientras el profesor González le explicaba algunos de los secretos de la Alhambra.

Al otro lado de la colina, con la vista puesta sobre el barrio del Realejo, el Carmen de Rodríguez Acosta se levanta blanco y majestuoso sobre la calle del Aire. Aquí también se ha notado algo más de afluencia de la habitual. La cifra exacta al final del día es de 136 visitantes, «una cifra superior a la media diaria», apuntan desde la Fundación Rodríguez Acosta. Para hacerse una idea, la cifra es similar a las que se suelen dar en temporada alta o en fin de semana, en los que siempre hay más visitantes que en estas fechas de inicio primaveral.

«Esta mañana ha venido un grupo grande de granadinos. Pero también hay extranjeros, franceses sobre todo. Creemos que en los hoteles les explican lo que pueden visitar y deciden venir», explica una de la trabajadoras del carmen, que aloja en su interior obras del pintor granadino y el museo del Instituto Gómez Moreno, con valiosas piezas de gran interés de artistas como Pacheco, Zurbarán, Alonso Cano, Fortuny o Sorolla, además objetos arqueológicos y artes decorativas de la Grecia antigua, la España medieval y hasta de origen asiático.

Una transformación real

La Fundación AguaGranada también se ha sumado al Día Mundial de los Monumentos y Sitios con una jornada de puertas abiertas y una visita guiada, en la cual se muestra un vídeo que refleja cómo se ha recuperado su histórica sede, el Carmen del Aljibe del Rey, frecuentado por miles de personas en los últimos años. El vídeo, que mezcla imágenes antiguas y actuales, pone el acento en la transformación del lugar, uno de los más emblemáticos y singulares del Albaicín, que dispone en su interior de un aljibe del siglo XI y de un jardín restaurado con elementos que en su día estuvieron en el Carmen de los Mártires, el mercado de Pescadería, el Sacromonte o el Paseo de los Tristes.

Quizá Miguel Ángel decidió pasar también por el Aljibe del Rey. O por el Carmen de los Cipreses. O por el Convento de Santa Isabel la Real. Quién sabe. De lo que no cabe duda es de que ayer regresó a su casa de la Chana más feliz de lo que salió. Gracias a Pepe, su guía.

La conmemoración del Día Mundial de los Monumentos y Sitios se extiende más allás de este miércoles. En ideal.es hemos elaborado una pequeña guía con las actividades programadas para hoy y hasa el domingo y con algunos de los lugares que se pueden visitar. Puede consultarla aquí.