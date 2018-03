El retorno de la Elastic Band: «Traemos 'Fun Fun Fun' para las fieras» Elastic Band, con nuevo trabjo. / ALFREDO ARIAS Elastic Band vuelve a la actividad tras una parada de seis años JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Lunes, 26 marzo 2018, 19:46

La irrupción de la Elastic Band fue meteórica, asombraron a todo el mundo con su originalísimo sonido, e hicieron acopio de menciones y premios: 'Mejor disco de pop del año' en los UFI. En parada biológica desde hace seis años, y diez desde que irrumpieron con el celebrado 'Boogie Beach Days', vuelven a la actividad tanto en estudio como en directo con 'Fun Fun Fun', que sigue en su línea deslumbrante y mantiene la tradición de respetar íntegramente la ilustración de la portada, esta vez de la diseñadora Camille Perkins. Esta semana se ha puesto a la venta.

-Bienvenidos de nuevo... Cuántos años sin vernos... ¿A qué se ha debido tan larga ausencia?

-Han sido muchos los motivos, el principal es que yo no me encontraba bien anímicamente, muchas veces para ver las cosas con más claridad y tener motivación hay que poner cierta distancia, y es algo que requiere tiempo.

-¿Y en qué se han entretenido estos años...?

-Pues principalmente en aprender, aprender cosas relacionadas con la ingeniería de sonido y un poco de armonía musical, pero todo de manera autodidacta. Todos estos conocimientos no son estrictamente necesarios pero te pueden ayudar como herramienta para llevar las canciones más lejos y que no se queden estáticas.

-Antes de nada felicitaciones por el disco, se oyen ahí cientos de horas de trabajo ¿no?

-La verdad es que somos muy pudorosos y queremos mostrar la mejor cara de EB, pero esto pasa necesariamente por tener que satisfacernos a nosotros mismos. Luego está el hecho del 'Do It Yourself' (por decisión propia) que hace que tengas que dedicarle miles de horas a todo el proceso, desde la composición hasta el mastering y más allá. Con todo esto se aprende muchísimo y marcas la personalidad de álbum, pero siempre aparece el 'nunca más hacerlo de esta forma'.

-Lo dejaron cuando llegó la crisis, y ahora que dicen que estamos saliendo regresan ¿necesitan ese entorno positivo para activarse?

-Sin duda necesitamos un entorno muy positivo, y era indispensable olvidarnos de todo lo extra-musical, que es mucho. Ahora que acabamos de aterrizar nos estamos encontrando un panorama (en la industria) muy diferente, 'crispación' creo que lo define bien..., pero para eso traemos 'Fun Fun Fun', para calmar a las fieras.

-El primer disco fue de descubrimiento, el segundo puede que de exploración ¿y éste? ¿De consolidación?

-Sí, de afianzar nuestros gustos estéticos, de desarrollar un poco más nuestro lenguaje y que, a la hora de inventar, no esté todo en manos del azar. El caso es que a nosotros nos gustan mucho estás canciones, de hecho una vez terminado el disco no hemos dejado de oírlas.

-Inventarse un lenguaje supone también hacerlo con un diccionario propio ¿el 'modo elastic' es también aplicable a, o utilizable por otros?

-Supongo que sí, tampoco es muy difícil, cógete un puñado de samplers, unas guitarras acústicas, adórnalo todo con sintetizadores, mezcla los géneros musicales que más te gusten y vuélvete 'to loco'. La mandolina lo dejamos para niveles avanzados.

-¿Podrían, por ejemplo, hacer un proyecto de versiones 'elastizadas'? ¿Por quiénes empezarían?

-Quizás como en mi adolescencia hice tantas versiones puede ser que esa necesidad la tenga más que cubierta, pero por imaginar... Coffin & King, James Ray, Black Sabbath, The Johnny Burnette Trío, The Beach Boys, Dillard & Clark, Ronnie Lane, Gene Pitney, y un largo etcétera.

-Barry White está en su disco ¡el emperador de los reservados de la discotecas de su época! ¿Por qué él?

-En realidad el tema 'Barry W' no es un homenaje a B. White, de hecho no tiene que ver estilísticamente con él, tiene más que ver con las grandes orquestas de finales de los 40, los discos de 'Easy Listenig', 'Exótica', 'Space Age Pop'... Nos encantan esas producciones, el juego con el estéreo (pioneros), el uso de electrónica y la mezcla de géneros entre el Jazz y todo tipo de exotismos.

-En estas piezas hay más complejidad que en las ya conocidas, en esto del collage-pop ¿cuándo sabe uno como parar de hacer añadidos?

-Pues quizás en nuestro caso es dejar reposar las cosas y ver qué sobra o qué falta. En esto hay un ejercicio de visualizar mentalmente como te gustaría que fuera la canción a todos los niveles, e intentas llevarlo a cabo. En este álbum conviven temas muy sencillos como, 'Lion', 'Barry W', etc o canciones que son un laberinto.

-Y multitud de orquestaciones felices a lo Bacharach... ¿esa es la idea?

-La idea es intentar que te revuelque una ola.

-¿Les hubiera gustado vivir en Londres pop de los sesenta?

-No, todo el día nublado... el clima hubiera acabado con nosotros. Inglaterra en los 60 era todo un referente cultural con el que simpatizamos mucho. Pero aunque no lo parezca no somos tan nostálgicos, lo que nos gusta es recrearnos e idealizar un supuesto pasado como fuente de inspiración, igual ocurriría si pensamos en un futuro. La actualidad o el ahora mismo da poco para crear a nivel abstracto, que es de lo que principalmente trata la música.

-Vuelvo a la felicidad... ¿Más Elastic y menos prozac? ¡Los debería recetar la Seguridad Social!

-'Fun Fun Fun', me ha ayudado a mí personalmente a salir de una situación anímica no muy buena, y lo más importante que hay detrás de todo este disco por encima de todo es querer inyectar energía positiva. Sentirse muy diferente a los demás puede crear situaciones depresivas y este disco puede servir un poco de ejemplo de que no pasa nada por ser diferente, sino todo lo contrario, eso es lo que nos da valor como seres individuales, así que sí, es necesario que la seguridad social recete a Elastic como posible solución a situaciones adversas.