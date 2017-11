Susana Poyatos, la granadina que triunfó en Estampa, exhibe sus creaciones textiles Susana Poyatos, ante algunas de las creaciones en brocado de seda que se exhiben en Menfis. / J. A. M. La diseñadora muestra hasta finales de mes los diseños que alabaron Luis Gordillo y Jaume Plensa en el nuevo Espacio de Arte Menfis JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Martes, 21 noviembre 2017, 01:29

La diseñadora de moda granadina Susana Poyatos lleva tres décadas creando diseños para mujeres que los han vestido en pequeñas y grandes ocasiones. Perteneciente a una familia con gran sensibilidad por las artes, siempre ha concebido la creación de moda como la oportunidad de ofrecer, precisamente, arte en movimiento. Ahora, expone en el Espacio de Arte Menfis (plaza de la Pescadería), su trabajo 'Estructuras en seda', hasta el 29 de noviembre.

El origen de la muestra está en el año 2011, cuando fue seleccionada por primera vez para participar en la feria de arte contemporáneo Estampa, en Madrid. Este evento, que se celebra en las primeras semanas del otoño en las salas Matadero de Madrid, dedicado de forma primigenia al dibujo y al grabado, adquirió a partir de aquel año una dimensión multidisciplinar, y la granadina fue una de las primeras artistas que vieron nacer esta nueva época. Con el correr del tiempo, y aun no teniendo tanto 'nombre' como ARCO, Estampa se ha colocado en un nivel de aprecio similar entre los entendidos, y no es extraño encontrar entre sus expositores a primeras figuras del arte.

Susana Poyatos ha sido fiel a la feria en los primeros cinco años de su nueva andadura, y muestra en Menfis los proyectos presentados en 2013, 2014 y 2015. El porqué de esta selección tiene que ver con el hecho de que eran, según su autora, «los que mejor empastaban entre ellos. Son el resultado de mi trabajo continuado con el material textil, y parten de una alta selección en los materiales». Poyatos utiliza brocado de seda producido en Francia e Italia -en el país transalpino fabrican expresamente para ella un tipo de brocado de seda en Como, que permite un tratamiento óptimo desde el punto de vista artístico-, y el resultado alcanza gran plasticidad.

En cuanto a los proyectos que integran la muestra, comenta que «tras mostrar en los dos primeros años proyectos enmarcables más en la perspectiva del diseño de moda tradicional, en 2013 me di cuenta de que debía ir un poco más allá, hacer lo que realmente me apetecía, que era hacer piezas como estas, que recibieron en Estampa el Premio de la Asociación de Críticos de Arte, lo que me certificó que estaba en el camino correcto». El resultado son piezas sin costuras, que se pueden colocar de forma plana, reversibles, que al colocarlas se convierten en esculturas.

En la muestra se exhiben también los moldes a partir de los cuales se crearon las piezas, y el proyecto 'Busto haute couture' enlaza su labor con la más acendrada tradición de la moda francesa. Aquí exhibe cuerpos hechos a medida, a la manera de los que tenían los modistos para no tener que usar el metro con sus clientas, vestidos con el mismo brocado de seda natural. Inspiración dieciochesca, piezas que muestran los frentes pintados a mano y que se enmarcan como si de cuadros se tratase, y un gran dominio del color, convierten a esta muestra en algo más que una curiosidad.