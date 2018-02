Nada Surf se deja ir con su 'Let Go' IDEAL GRANADA Miércoles, 14 febrero 2018, 02:03

La sala Falla del Palacio de Congresos vibró anoche con el rock alternativo de Nada Surf, en un concierto en el que sonaron todos los temas que componen su disco 'Let Go', del que se cumplen quince años en este 2018. Aunque no se trata del primero de su carrera, la banda neoyorquina lo considera como el inicio por ser el primero que publicaron tras recuperar sus derechos. Ayer sonó como siempre.