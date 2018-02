San Sebastián evita dar el 'sí' a la candidatura granadina a la capitalidad cultural europea Reunión de la última comisión técnica municipal por la capitalidad, el pasado 10 de octubre. / Ramón L. Pérez La ciudad donostiarra «apoya y valora» la propuesta nazarí pero prefiere no mostrar su aval públicamente por el momento PABLO RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 14 febrero 2018, 19:58

En septiembre del año pasado, la comisión municipal de Cultura aprobó enviar una remesa de cartas a los principales ayuntamientos del país para recabar apoyos de cara a lograr la capitalidad cultural europea para Granada en 2031. Los ediles trabajaron sobre un borrador de texto en el que impelían a los equipos de gobierno a valorar la propuesta nazarí y mostrar públicamente su aval como habían ido haciendo anteriormente, una tras otra, las siete capitales andaluzas. Tras algo más de dos meses de estudio, alcanzaron un acuerdo y las misivas fueron enviadas. Ayer se conoció la primera de las respuestas: San Sebastián evita dar el sí.

Por carta, el equipo de gobierno donostiarra asegura que «apoya y valora mucho» la candidatura granadina, pero evita mostrar de manera pública su aval a estas alturas de la carrera por la capitalidad. Los responsables consideran que es bastante probable que en el futuro haya otras ciudades con los mismos deseos que Granada y prefieren no significarse por el momento.

Se trata de una respuesta especialmente significativa no solo porque San Sebastián fue la última capital cultural europea española sino por la colaboración existente entre ambos consistorios. En los últimos meses, los técnicos granadinos han estado en contacto permanente con sus homólogos vasco y, con su ayuda, han dado los primeros pasos para diseñar una estrategia eficaz que permita a la ciudad nazarí alcanzar el sueño de la capitalidad.

De hecho, la Facultad de Arquitectura acogió a comienzos de año una exposición que permitía conocer las distintas fases desarrolladas por San Sebastián para lograr la capitalidad cultural europea. La muestra, con un gran éxito de público, venía apoyada por el propio equipo donostiarra. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para que el proyecto Granada2031 logre conquistar el primer 'sí' más allá de Andalucía.

La respuesta donostiarra se hizo pública en la última comisión de Cultura y fue acogida por los partidos sin estridencias. Ayer, los ediles de los diferentes partidos aguardaban a tener más datos de otras ciudades para hacer una valoración general. Sólo Lorena Rodríguez, concejal de Ciudadanos, manifestaba sus reservas de forma pública en la comisión. «Entiendo al alcalde de San Sebastián -aseguraba la edil-. ¿Qué plan estratégico hemos puesto sobre la mesa? Para poder recabar apoyos tenemos que presentar algo y no tenemos siquiera presupuestos».

Nuevo impulso

La candidatura granadina es la punta de lanza del actual equipo de gobierno y la intención de la alcaldía, tal y como se hizo público ayer en la comisión, es que se impulse de manera prioritaria todo lo relacionado con ella. En los últimos meses de hecho su presencia ha sido una constante en cada una de las distintas presentaciones vinculadas al área de Cultura, que ha reformado la programación de festivales de cara a hilvanar una marca de Granada como ciudad de festivales.

Sin embargo, la oposición -PP, Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida- ha denunciado en los últimos meses los escasos avances y la falta de financiación del proyecto, críticas que han sido asumidas en parte por los responsables de la candidatura.

En este sentido, tras la petición realizada por Ciudadanos a comienzos de la semanas de conocer las fechas de reunión de las diferentes comisiones, ayer se anunció que los miembros de la comisión municipal -cuya última reunión fue en octubre- se verán de nuevo el 27 de febrero a las 17 horas. Aunque aún no se han cerrado los puntos del día, la cita tendrá como líneas principales de debate serán la financiación de la candidatura y la adhesión de los empresarios. Por su parte, la comisión institucional -conformada por representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, el MADOC, el Ayuntamiento de Granada y los partidos que no están en el gobierno- se reunirá el 20 de marzo tras no hacerlo desde 2016.

Sobre el resto de comisiones, los ediles conocieron ayer que la CRUE -Comisión de Rectores de las Universidades Españolas- manifestó hace unas semanas su apoyo a la propuesta de la UGR en la que anuncia el envio de una serie de remesas a otros centros del país pidiendo el apoyo a la candidatura granadina. En los últimos días, la UGR ha adaptado el texto acordado por los ediles municipales para las misivas dirigidas a las capitales de provincia y las cartas serán enviadas próximamente.

Respecto a la comisión liderada por la Junta, que en los últimos meses ha estado trabajado en la configuración de un mapa con los diferentes espacios culturales que actualmente existen en la provincia, ayer se supo que su labor ha concluido. Los responsables han remitido la información a un grupo de trabajo de la UGR con la intención de realizar una visualización especial para que pueda ser empleada con mayor facilidad por el restos de comisionarios.