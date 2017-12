«Mi satisfacción ha sido dar toros donde nadie lo creía posible» El Güejareño, en una de sus últimas actuaciones en la plaza de Granada. / FERMÍN RODRÍGUEZ El torero y empresario José Antonio Cejudo 'El Güejareño' considera que hay que adaptar el precio de las entradas «a todos los bolsillos» MARIA DOLORES MARTINEZ GRANADA Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:27

El diestro granadino José Antonio Cejudo 'El Güejareño' acaba de finalizar la que es, sin duda, su temporada más redonda como empresario de Grupo Vientobravo, una aventura que inició en 2009 en un último intento de seguir toreando. Desde el pasado año le acompaña en esta otra faceta Chema Díaz, hermano de 'El Cordobés', con el que ha organizado en esta campaña setenta festejos, en la treintena de plazas que gestionan por la geografía andaluza. Los dos acaban de ser noticia, también, por hacerse cargo de la carrera de Julio Benítez 'El Cordobés'.

-El pasado 6 de diciembre cerraba en Otívar su temporada como empresario y matador. ¿Qué sensaciones le ha dejado este 2017?

-Sobre todo, la satisfacción de que había plazas donde se creía que no habría toros y lo hemos hecho posible, como ha sido el caso de San Fernando, Fuengirola y la recuperación de Antequera, donde hemos dado cuatro corridas de toros con éxitos rotundos, toros indultados y los toreros a hombros.

-En 2016 comienza a unir fuerzas dentro de su empresa con Chema Díaz, hermano de 'El Cordobés', una relación que se consolida plenamente en este año ¿ha supuesto un salto de calidad en Grupo Vientobravo?

-Si. Chema es un luchador nato, con una gran experiencia en el mundo del toro. Ha aportado la idea de innovación, si la gente no va a las plazas, a la gente hay que llevarla.

-De hecho, han conseguido grandes entradas en sitios donde era impensable...

-Aquí nadie regala nada. Hay que adaptar el precio de las entradas al bolsillo de todo el mundo, que haya una gran política de precios para que nadie vea un cartel y se dé la vuelta porque es muy caro.

-En esos carteles hay una clara apuesta por los festejos mixtos. ¿Por qué?

-Desde siempre he pensado que hay que darle gusto a todo el mundo. Hay gente a la que le gusta el toreo a caballo y el toreo a pie y, si se lo puedes ofrecer juntos, mucho mejor. Ha sido un estandarte que ha funcionado muy bien en el noventa por ciento de los sitios, siempre que nos lo ha permitido el pliego de condiciones.

-¿Se encuentran con muchas dificultades de cara a los ayuntamientos?

-Nos hemos encontrado con algunos negados con la Fiesta, pero ha habido peñas o asociaciones que han estado muy a favor. Es el caso de Guadix, donde la asociación Cuevas de Guadix está apostado muy fuerte por la Fiesta y, de hecho, se pudo organizar un gran cartel con 'El Cordobés' y 'El Fandi', aunque este último no pudiera actuar finalmente. En Fuengirola, por el contrario, el Ayuntamiento si estaba a favor pero hubo una manifestación de cuarenta que luchaba contra los cuatro mil que había en la plaza.

-Guadix, Loja, Motril y este año, también, Baza. ¿El próximo asalto será la Monumental de Frascuelo?

-Es una plaza que llegará cuando tenga que ser, si Dios nos da salud para seguir luchando y trabajando porque tengo una ilusión tremenda en ella. Estuvo cerca el año pasado pero no me importa. Ahora mismo tenemos un gran empresario, que espero esté mucho tiempo, aunque volveremos a luchar por ella.

-Los ocho años que lleva como empresario ¿han logrado compensar las dificultades de su carrera como matador de toros?

-Totalmente. Cuando monto un cartel, lo hago desde el punto de vista del torero, del empresario y del aficionado. Intento que todo sea lo más ecuánime posible. En lo referente a mi carrera de torero, se me puso la cosa muy difícil y, por suerte o por desgracia, comencé a organizar toros. Me habrán criticado más o menos pero todos las temporadas he toreado un número grande de festejos. Este año, sin embargo, teniendo la posibilidad de hacerlo con las figuras, no lo he hecho.

Relación con El Cordobés

-¿Cómo surge esa relación de apoderamiento con Julio Benítez 'El Cordobés'?

-Tenemos amistad desde hace muchos años. En esta temporada conseguimos que torearan los dos hermanos juntos, aunque sólo pudieron ser tres corridas por el accidente de Julio. Nos dijo que si era capaz de recuperarse y volver a torear, quería que Chema y yo estuviéramos a su lado porque la grandeza del toreo la había conocido con nosotros. Vamos a intentar que toree veinticinco o treinta corridas de toros.

-¿Qué ha representado para usted el galardón que acaba de recoger en Vera?

-Ha sido el reconocimiento a una gran temporada y al trabajo que hemos hecho desde 2016. La plaza estaba en una situación crítica y la hemos vuelto a llenar este año.

-¿Nos puede adelantar algo para el 2018?

-Queremos dar un pasito más en todas nuestras plazas para que se consoliden. Tenemos la idea de hacer cinco mano a mano entre los dos cordobeses, Manuel y Julio en las plazas donde nos lo pidan. En Motril puedo avanzar que Padilla se despedirá de esa plaza, donde no ha toreado nunca. En Guadix la intención es que vuelva a anunciarse 'El Fandi' y en Baza confiamos en continuar, al igual que en Fuengirola. En este último caso, con dos carteles, uno en agosto y otro en octubre, de gran repercusión. Queremos avanzar más en la Feria de Antequera y dar un festival a principios de temporada para los más necesitados.

-¿Ser empresario es ahora un negocio rentable?

-Te llevas más desilusiones que satisfacciones pero cuando uno es torero y se siente torero, como yo, las desilusiones son menos. En unos sitios se gana y en otros se pierde, pero lo importante es que cuando se haga balance de todo el año estemos contentos de nuestra labor. Si pensáramos en lo económico nos volveríamos a casa.