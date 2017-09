Rock Zaidín, pero rock de verdad Uoho levantó al público en una magistral actuación. / J.J.G. Magnífico broche de oro del festival con Rock Pálido, Borriqueros, Inconscientes, El Drogas y Porretas JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Domingo, 10 septiembre 2017, 02:00

Un festival más, y van 37 (que multiplicado por tres noches cada uno son 111 noches), el Zaidín mantiene el estatus de festival más popular de la ciudad. De su historia da buena cuenta la exposición que la asociación de vecinos ha preparado sobre su memoria histórica, que para la cuadragésima edición se planea ampliar así como se contempla la idea de llevar a un libro el recuerdo de estas cuatro décadas.

Pero a día de hoy (de ayer mejor dicho) y tras dos llenos consecutivos, mayor el de la Noche Mestiza del viernes incluso por un perfil de público más generalista habida cuenta de que Chambao es una marca mainstream, la programación del sábado cumplía a cien por cien con el apellido que lleva este festival: 'erreoceka', Rock. Ya lo dijeron Borriqueros en su tiempo: «Esta sí es una noche de rock and roll, esta sí es la ciudad del rock».

Ni que decir tiene que en la noche más larga, hasta las cuatro y media según el horario oficial, el público fue llegando con más tranquilidad que en días anteriores. Momento perfecto, a primera hora, de 'horario infantil', para que numerosas familias se acercaran con sus chicos sin los agobios de la muchedumbre de medianoche. Muchos críos perfectamente pertrechados con sus auriculares atenuadores, pero otros muchos también poniendo a prueba y en riesgo sus tiernos tímpanos.

Para una programación cañera de principio a fin, el recinto de este año (que podría adecuarse con una remodelación muy económica para que fuera estable) juega muy a favor, ya que su acústica casi tubular subraya las frecuencias que cimentan estas músicas, y que como un torpedo de graves explotan en el vientre (y en el oído de los bebés). Hasta los grupos más livianos han sonado estos días con una pegada inusual, y los sobrados ya eran de sacar la bandera blanca.

Con ese plus de 'punch', desde Rock Pálido que abrieron hasta Porretas que cerraron de muy madrugada, sonaron todos con un par de pulgadas más de calibre. Sonido democrático también, porque sin contar con quien trae su propio técnico, en festivales como los del Zaidín no se aplica 'la ley del telón' y todos salen a tocar en igualdad de condiciones técnicas, luego allá cada cual según sus habilidades. Las de Rock Pálido son bien conocidas. En esta banda que podríamos llamar de 'biker rock' escuchamos rocanrol trotón con toda la chulería de las gafas oscuras, tupé, cuero negro, la peinilla en el bolsillo y las botas de tacón remachado en plata; es la banda que todo motorista querría tener tocando en su boda. 'Easy riders' aparte, los de Juande 'Pálido' a base de buen rock & western con denominación de origen (Lobres), y un puntito de romanticismo Las Vegas incluido, fueron un gran regalo de bienvenida al 'gran' público.

La vida de Borriqueros, parece transcurrir trenzada junto con la de Iñaki Antón, ya que los de Casería de Montijo han abierto para Platero y Extremoduro en su momento, y ahora tocaron antes de Inconscientes, la nueva banda del guitarrista bilbaíno; después de perseguirle veinte años solo les falta trabajar juntos. Con dos guitarras airadas y crujientes propulsando una voz orujera por delante, en el Zaidín escupieron (más que cantaron) su poética suburbana insurgente, arrogante y rotunda: 'Corazón sin hambre' fue un explicito toque de atención sobre la realidad de la 'Ciudad de la música'. Duros y a la entrepierna. Ni que decir tiene que en la 'pista de baile' el pogo fue la danza comunal entre los que ya se apretaban en las primeras filas. Puritito 'rock radical granaíno'.

Roberto Iniesta le ha dado vacaciones a sus chicos, que han puesto en marcha esta suerte de 'Extremo-Iñaki que son Inconscientes, que viene a suponer un regreso al rock&roll puro de los tiempos de Platero. Iñaki Antón 'Uoho' es lo más parecido a un 'guitar hero' que tenemos en nuestro país, por filosofía, ética y hasta estética (recuerden la portada del directo de Platero, puro rock). El excelente disco doble que han sacado, que ellos defienden como dos distintos, es buena parte del material que toca en directo desde 'Otra realidad' (con ese comienzo tan Who de 'Baba Oriley'), sin faltar alguna cita anterior, a los tiempos platerescos ('Alucinante') y chinateros ('Extremo viajero'). Inconscientes son un bandón de querencias clásicamente americanas, muy setentero, a mayor gloria de las galopadas por el mástil de Uoho en ocasiones dobladas por el cantante, de nada casual voz casi pop. La rítmica es implacable, y el organista le da ese gustoso barniz Hammond tan de época a los riffs de motosierra del bilbaíno. 'Voy acabar borracho' demostró la buena capacidad memorística de los granadinos que no habían olvidado los coros, y en plan superstar cerró haciendo 'piscining' sobre la batería con otro clásico de sus tiempos con Fito, 'Hay poco rock and roll'. Aunque no necesariamente esta noche.

Mientras Inconscientes descargaban en el escenario, a la hora de cerrar esta edición Enrique Villareal, que había pasado todo el día recorriendo la Granada vieja, experimentaba en camerinos su transformación física en ese personaje de rock-ficción, trasunto del capitán Barbosa ascendido a Lord, en que se ha convertido tras abandonar Barricada. Después del navarro clausurarían la 37 edición de los festivales zaidineros los entrañables Porretas.