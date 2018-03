«No quiero convertirme en un producto» La actriz y cantante Vinila von Bismark. / J. J. G. La cantante y actriz Vinila von Bismark arranca su gira mañana miércoles con los temas de su nuevo disco 'Motel llamado mentira' JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Martes, 6 marzo 2018, 18:28

Irene López Mañas en su casa, Vinila von Bismark para el resto del mundo, arranca mañana en Granada -en el Planta, a las 22,30 horas- las actuaciones en las que estrena su tercer disco 'Motel llamado mentira'. Un álbum cuyo desarrollo no será interferido por sus obligaciones teatrales, y que descubre una cara más del múltiple perfil de esta poliédrica artista de burlesque. En este álbum conviven sonidos de raíz andaluza, ritmos urbanos y mucha presencia de la cumbia, la chicha y otros ritmos iberoamericanos.

-Su tercer/cuarto disco ha supuesto un cambio total de sentido sonoro... ¿Y eso?

-Soy ser humano, y evoluciono. Desde mis raíces granadinas a mi alma mexicana, y a los sonidos rockeros que Vinila traía ya de casa. Un sonido simplemente 'Vinilesco'.

-¿Cuántas Vinilas hay?

-Vinilas sólo hay una, sólo cambia la forma de mirar que tú tengas.

-Arrimarse a la cumbia... ¡¡Tanto le ha afectado el entorno Eskorzo!!

-Llevo cuatro años mamando el alma de México, su cultura, sus comidas, su gente, su música. La cumbia tiene muchos nacimientos, Colombia, Perú, Argentina, Chile, México. A mí me ha tocado conocer de primera mano y empaparme de la Mexicana. Nada más llegar allí, en mi primera estancia, los músicos que tocaron conmigo fueron Sonido Gallo Negro, un grupo mexicano de cumbia, con también miembros de la banda de Surf Twins Tones. Me empapé mucho de música y aprendí mucho de la experiencia con ellos. Con Eskorzo también comparto muchos planteamientos musicales.

-Hay una serie muy completa de invitados, y cada uno de su padre y de su madre...

-Exactamente, colaboraciones de amigos cada uno de su propio estilo, que he querido compartir, tener vivencias con cada uno de ellos. Sin duda me quedo con los que más experiencia tiene en la música y que la comparten con su cara más humilde.

-Y hasta Gurruchaga en un vídeo...

-El Gran Gurruchaga... ¡Qué ser mas especial! ¡Lo amo! Estando en España quiso que volviéramos a grabar con él su canción 'Olvídate de mí'. Un año más tarde nos encontramos en México, canté junto a la Orquesta Mondragón en el Lunario, y días más tarde grabamos nuestro clip con mi hermano en la terrorífica Posada del Sol de la Colonia Doctores.

Mostrar la Alhambra

-Y la Alhambra de estrella invitada en otro...

-Sin duda, mi Alhambra querida. ¡Qué mejor escenario que mi propia tierra para llevar a cabo una creación como ésta!

-El vídeo con Lamari en las Pasiegas, ¿lo rodó cuando estuvieron juntas en el Zaidín?

-No, lo rodamos más tarde, fue genial. Lo grabamos con Legromain, también granaíno. Participó muchísima gente, gente que vino a vernos a la localización y gente que nos mandó sus vídeos disfrutando y bailando desde todo el mundo, recuerdo que nos llevaron vídeos de Uruguay, México, Argentina, Chile... todos a ritmo de 'Solo para mí'.

-En ese concierto asomó también Amparo Sánchez... ¡Y además ese tema es muy Amparo también!

-Soy fan de Amparo Sánchez, de su música, de su valor como mujer. Muchas ganas que tengo de hacer algo con ella.

-¿Qué les da usted a los mexicanos?

-Una mezcla explosiva de cóctel granaíno.

-¿Y ellos a usted?

-Me dan la vida, me hacen ver y aprender del amor y del valor tan grande que tienen hacia la vida y la música.

-Cachucha Records es su propia compañía... ¿Se ha encargado de todo, grabación, financiación, producción, realización, etc.?

-Son tiempos nuevos, donde nada ni nadie me va hacer tener una evolución fuera de donde mis pensamientos y mi ser quieran ir. Vinieron compañías grandes ofreciendo cosas, pero, sinceramente, no me quiero sentir ni convertir en un producto, ni sentirme influenciada por nada. Lo más sincero que puedo hacer es no salirme de mi camino.

-También ha vuelto al castellano como idioma. ¿Necesitaba ser mejor entendida?

-Simplemente quiero expresarme en mi idioma, con mis dejes granaínos y expresarme como soy. Este disco es lo que me ha pedido.

-Abrir gira en Granada ¿es un honor, un riesgo o un placer porque juega en casa?

-Sin duda es un honor... ¡Qué sería de nosotros con una vida sin riesgo! Tengo muchísimas ganas e ilusión de poder empezar la gira mañana.

-La Vinila Band está formada por...

-Gabriel Casanova, Javier Geras, Pablo Sanpa y El Niño, músicos que también me acompañaron en mi disco anterior.