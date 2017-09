El pianista Sergio Pamies presenta su último disco R.I. GRANADA Jueves, 14 septiembre 2017, 01:03

'What Brought You Here?' es el nuevo disco del pianista granadino Sergio Pamies. Si su anterior álbum, 'Borrachito', era una contundente defensa de las posibilidades artísticas del flamenco jazz (mención especial a 'Fandango in Boskovice', con Christian Scott), 'What Brought You Here?' revela el lado más íntimo del artista, donde muestra sus muchas habilidades para la composición, arreglos y producción. Al mismo tiempo, este álbum no deja de ser la obra de un experimentado pianista de jazz, que demuestra su compromiso y dedicación con este arte. Pamies ha alcanzado un nuevo nivel de madurez en estas lides, rindiendo homenaje a los grandes maestros del piano de jazz en cada línea de sus improvisaciones. El disco comienza con una interpretación a piano de la pista que da título al álbum y que se funde en seguida con el impresionante 'Our Man Andrew', un título que hace referencia a Lee Morgan. En ese tema, Quamon Fowler, Andrew Griffith, Young Heo y Pamies no dejan ninguna duda sobre el saludable nivel de la escena del jazz de Dallas/Fort Worth. Ashleigh Smith y Samuel Torres contribuyen con su talento a una versión modernizada del clásico de Cole Porter 'I get a kick out of you', donde la orquestación con vientos, piano eléctrico y percusiones da buena fe de la peculiar creatividad del artista.