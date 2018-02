«Los periodistas no estamos para contar las cosas y que no pase nada»

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix sirvió para reivindicar el valor y la utilidad de este oficio que practicó Pedro Antonio de Alarcón en el siglo XIX. Pedro Piqueras lo resumió en una frase: «Los periodistas no estamos para contar historias y que no pase nada». Así es, pero antes que él subiese al escenario del Teatro Mira de Amescua, lo hicieron todos los tuvieron la oportunidad de tomar la palabra.

La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea, también reivindicó el valor del periodismo en una épica en la que corremos el peligro de «dejar la noticia relegada a un mero hashtag; hoy más que nunca el periodismo tiene el valor añadido de la contextualización de los temas, de separar la verdad de lo que se ha dado en llamar post-verdad». También la diputada de Cultura, Fátima Gómez, reivindicó «la mirada experta del periodista» y mostró el agradecimiento a una profesión necesaria para la «construcción de una sociedad más justa».

La figura de Pedro Antonio de Alarcón estuvo presente durante toda la gala, no sólo en la estatuilla de bronce creada por José Antonio Amezcua y que entrega al premiado. La presentadora del acto, la periodista accitana María Ruiz, glosó su polifacética figura y muy especialmente su faceta como periodista y como reportero de guerra. La presentadora actualizó su figura en una reivindicativa introducción a la gala en la que pidió al público que consumiese información en prensa, radio y televisión, pero que al mismo tiempo fuese exigente y crítico con los medios.

También llevó a Alarcón en su discurso Jesús Albarracín, premiado en la modalidad 'Ciudad de Guadix' por su reportaje reportaje 'Alarcón, el maestro multimedia' publicado en IDEAL. Le entregó el galardón la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Guadix, Beatriz Postigo y el premiado lo recogió reivindicando su figura y pidiendo que «ni un solo joven, ni un solo periodista desconozca su nombre». Albarracín aseguró que muchos de los valores que se le piden al periodista de hoy ya estaban presentes en el Pedro Antonio periodista. Exigió a los que ejercen el oficio hoy en día a recuperar la credibilidad y la confianza de la audiencia.

El director de IDEAL, Eduardo Peralta, en representación del jurado, entregó el premio 'Ciudad de Guadix' al equipo del programa 'Destino Andalucía' de Canal Sur Televisión Destino Andalucía por su programa sobre Guadix emitido el 20 de enero de 2017. La directora del programa, Mabel Moya, aseguró que es «un honor y un estímulo recibirlo» y prometió volver a la ciudad porque «hemos encontrado en Guadix y su comarca un tesoro».

El tercero de los premios 'Ciudad de Guadix' lo entregó la diputada de Cultura, Fátima Gómez a los componentes del programa de RTVE 'España Directo', que con apenas unos días de diferencia emitió dos espacios sobre Guadix abordando temáticas muy diferentes. Recogieron el premio el director del programa Kike Álvarez y las redactoras de los dos reportajes: Gemma Camacho y Renata Rota. El director subrayó la vocación de servicio público de su espacio porque «vamos a sitios a los que habitualmente no va una cámara de televisión».

La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea, entregó la estatuilla de Pedro Antonio de Alarcón a Pedro Piqueras, que anoche sumaba su nombre a la larga nómina de periodistas distinguidos con este premio. Piqueras se refirió a la figura de Pedro Antonio que conocía como «una referencia, pero cuando me llaman para este premio ya es un descubrimiento».

Pedro Antonio no fue el único periodista presente en su discurso, también nombró al granadino Tico Medina y León Cuenca. Cada uno de ellos supone para el director de Informativos Telecinco una lección de periodismo que sigue siendo necesaria: el romanticismo de Tico Medina, dispuesto a dirigir un modesto periódico de provincias para salvarlo; el valor de la diferencia porque «el 'qué' está al alcance de todos y el 'cómo' es lo que nos diferencia»; y, finalmente, destacó la importancia de la narrativa, la necesidad de escribir como Pedro Antonio.

Como es habitual en esta cita accitana, el teatro Mira de Amescua se llenó de público y de autoridades y representantes de las instituciones locales, provinciales y autonómicas. También estuvieron presentes los miembros del jurado de esta edición, profesionales de los medios de comunicación.

El broche musical de la gala lo puso el cantante californiano afincado en Guadix, Damon Robinson acompañado al piano por Aure Ortega. Para completar el acto y crear un clima agradable interpretaron tres temas escogidos para la ocasión: 'L-O-V-E', 'Bridge over troubled water' y 'By the Willow'.