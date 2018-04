«Ningún país que se respete deja en cunetas a sus muertos» El investigador Ian Gibson posa en la biblioteca de su casa. :: / IDEAL Entrevista a Ian Gibson, escritor | El investigador, que acaba de reeditar su libro sobre el asesinato de Federico, participa en la reposición de 'Lorca, muerte de un poeta' hoy en la Feria del Libro PABLO RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 28 abril 2018, 17:30

Ian Gibson acaba de reeditar 'El asesinato de Federico García Lorca', un libro que fue censurado por el franquismo en 1971 y que causó sensación en una España que hasta entonces no se había atrevido prácticamente a recordar lo ocurrido en el verano de 1936. Lo hace ahora «porque no quería despedirse de este mundo» sin revisarlo y para mostrar que aquella herida, aquel vacío que un puñado de hombres provocaron entre Víznar y Alfacar, sigue ahí. El investigador, que participa este sábado en la reposición de 'Lorca, muerte de un poeta' en la Huerta de San Vicente, da un repaso a la actualidad y alerta de los «tics neofranquistas» del país.

-Visita Granada para hablar de 'Lorca, muerte de un poeta'. ¿Qué supuso aquella serie?

-Creo que supuso una contribución importantísima, aquí y fuera, al conocimiento de las circunstancias en las cuales acabaron con la vida de uno de los grandes genios españoles de todos los tiempos. Con pocos medios Bardem logró una calidad excepcional. Y, claro, querer y conseguir que Nickolas Grace encarnara al poeta fue un acierto rotundo.

-Usted estuvo implicado en el proceso de grabación. ¿Cómo lo vivió?

-Bueno, solo hasta cierto punto. Bardem escribió el guion basándose en mis investigaciones y consultándome con cierta frecuencia, eso sí, sobre puntos concretos. Luego hacía lo que le daba la real gana, como, por ejemplo, poniendo a guardias civiles en el pelotón cuando sabía que no participó ninguno. No estuve en el rodaje, menos alguna secuencia, y me enfadé mucho cuando me di cuenta. Resultó que la tenía tomada con la Benemérita, y decidió que si no estuvieron los tricornios aquella madrugada fue por pura casualidad. Yo protesté, claro, pero ya era tarde.

-Muchos de los lugares en los que se grabó van a formar parte de una ruta creada por el Ayuntamiento para recordar al poeta. ¿Qué le parece la iniciativa?

-Me parece muy bien la iniciativa del Ayuntamiento. Todo lo que sea promover el conocimiento del poeta y los lugares que frecuentó y que le inspiraron es positivo. El modelo podría ser Dublín y James Joyce, ahora que lo pienso. Muchos amantes de Ulises van allí para conocer los sitios por los cuales transita Leopold Bloom. He puesto mi grano de arena con 'Poeta en Granada. Paseos con Federico García Lorca', cuya primera edición se publicó también en inglés y alemán.

-También en las próximas semanas se espera el gran desembarco de los fondos del poeta en el Centro Lorca. ¿Qué espera del Centro Lorca en esta nueva etapa?

-Espero que, a la vez que albergar dignamente los fondos y ponerlos a disposición de los estudiosos alrededor del globo terrestre, sirva como centro de innovaciones, actuaciones artísticas y estímulos de todo tipo. O sea, que el espíritu generoso del gran Federico lo inunde todo.

-Acaba de reeditar 'El asesinato de García Lorca'. ¿Por qué era tan importante esta revisión?

-No quería despedirme de este mundo sin revisar de cabo a rabo el libro, que salió hace casi medio siglo. Era incluso una cuestión ética.

-¿Cómo ha sido el proceso para recomponer el libro?

-Muy laborioso. He tenido que releer con lupa todo lo nuevo y todo lo antiguo, mis propias publicaciones incluidas. El libro póstumo de Eduardo Molina Fajardo ha sido fundamental.

Evolución

-¿Cómo ve la evolución de la figura de Federico desde aquel 1971 en que se publicó el libro hasta hoy?

-Lo más importante, quizás, es que nadie cuestiona ahora la necesidad de tener en cuenta la relación que existe entre su condición de homosexual en una sociedad intolerante y la temática de su obra. Cuando empecé, el asunto era estrictamente tabú y a mí me llamaron de todo cuando en mi biografía del poeta (1985-1987) insistí, sin morbo, sobre este aspecto de su vida.

-¿Siente que le queda aún algo por contar de él?

-Por supuesto. Lorca, por sus múltiples dones y la intensidad de sus relaciones humanas -aquí, en Nueva York, en Buenos Aires, en Cuba- es un pozo sin fondo; en cualquier momento puede aparecer algún documento esclarecedor, algún dibujo desconocido. No tenemos todavía la voz, por ejemplo, o, menos tres o cuatro, las cartas a Dalí, que fueron muchas. No me resigno a creer que no va a aparecer la voz. Fue el poeta de su generación que más recitaba en público, y habló con frecuencia en la radio (Madrid, Buenos Aires, Montevideo). Lo que lamento es que, cuando 'HMV (La Voz de su Amo)' le grabó al piano con la Argentinita en 1931, no aprovechase para hacerlo con él recitando. Habría sido fenomenal. ¿Se imagina a Lorca interpretando, por ejemplo, aquella tremenda diatriba de 'Grito hacia Roma' o el 'Romance sonámbulo'?

-¿Cree que puede aparecer algo que nos diga más sobre su vida, su obra o su muerte?

-Todo en Lorca fascina, todo. Fue uno de los genios más polifacéticos de su época o de cualquiera. Es imposible impedir que queramos saber cada vez algo más acerca de él, de su vida, de su muerte, su obra. Un ejemplo: ¿Por qué estamos todavía a la espera de conocer el diario de Juan Ramírez de Lucas, al parecer el último, no voy a decir amor pero sí obsesión afectiva, del poeta? ¿Qué esperan sus familiares? ¿Qué temen, si es que temen algo? Casi diría que no tienen derecho, aunque sí tienen, de ocultarnos la verdad de aquella relación. Y las cartas de Lorca desde Nueva York a su íntimo amigo Rafael Martínez Nadal, ¿las conserva o no su viuda? Para el biógrafo, las familias a veces son un desastre.

-Las búsquedas de sus restos han sido infructuosas hasta ahora, ¿por qué?

-El caso de los restos encontrados al lado del mítico olivo de Alfacar, cuando vallaban el recinto en 1986, es absolutamente esperpéntico y aberrante. El equipo que hizo la búsqueda en 2009 no tuvo en cuenta las sensacionales declaraciones al respecto de Ernesto Antonio Molina Linares, exvicepresidente segundo de la Diputación (PSOE), publicadas en IDEAL un año antes, concretamente el 20 de octubre de 2008. Molina les aseguró a los periodistas Rafa López y Quico Chirino que los restos encontrados en 1986 se trasladaron a otro lugar del parque para poder ser rescatados posteriormente.

-Ahora Luis Alvial ha insistido en esa tesis. ¿Qué opinión tiene?

-La tesis no es original de Alvial, sino la conclusión a la que es inevitable llegar teniendo en cuenta las mencionadas declaraciones o insinuaciones de Molina Linares a IDEAL en 2008, además de los importantes testimonios al respecto de otras personas. Quien más ha trabajado todo esto es el periodista e investigador Víctor Fernández. Ahí están sus artículos en La Razón, de consulta obligada. Alvial no sólo inspeccionó con su georradar la fuente, sino también el rodal situado entre el olivo y la cercana cancela del parque. Piensa haber encontrado indicios de restos en ambos sitios. Ahora es cuestión de que la Junta le deje trabajar, esta vez con todas las garantías forenses y judiciales necesarias. Hacer una búsqueda provisional no llevaría mucho tiempo ni costaría casi nada.

-¿No sería un escándalo el movimiento de restos humanos sin orden judicial en plena democracia?

-Por supuesto, fue ilegal. Por eso supongo que Molina Linares sólo habló de lo ocurrido 22 años después, cuando la infracción había prescrito. Por esa misma razón los trabajadores del parque tampoco quisieron cantar, porque temían las consecuencias. ¡Pero algunos lo han hecho!

-Hace unos meses, el equipo de Javier Navarro y Miguel Caballero aseguraba haber encontrado el lugar del asesinato de Federico. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Negativa, aunque hay que admirar su empeño. No creo que se pueda afirmar en absoluto, desde un punto de vista científico, que encontraron indicios del lugar del asesinato. Por otro lado, no tuvieron en cuenta las investigaciones del periodista granadino Gabriel Pozo, con información muy precisa sobre el paraje. Espero que un día se pueda terminar la búsqueda allí, donde parece probable que hubo entierros, aunque no, a mi juicio, el de Lorca y sus compañeros de infortunio.

Sensaciones

-¿Tiene la sensación de que pudo hacer más en las campañas de búsqueda en Alfacar?

-A mí nadie me consultó, nadie me pidió mi opinión. El informe previo, redactado por Rafael Gil Bracero, tuvo en cuenta mi libro, eso sí, pero no me preguntaron si sabía algo más o tenía alguna sugerencia sobre cómo proceder. Me dolió, la verdad. Y luego se me echó a mí la culpa del fracaso.

-Investigadores como Molina Fajardo o Caballero estaban convencidos de que Manolillo el Comunista le mintió al señalar el destino final de los restos del poeta. Él mismo lo confesó en una carta que aparece en 'Los últimos días de García Lorca'. ¿Usted qué cree?

-Yo sigo creyendo que Castilla Blanco no me mintió. No tenía por qué mentirme. Tuvo la valentía de llevarme allí en 1966. No hay que olvidar que diez años antes llevó exactamente al mismo sitio a Agustín Penón. Lo que aparece en el libro de Molina Fajardo es una declaración escrita por Castilla Blanco a instancias de José María Nestares, que le había salvado la vida, diciendo que él no estaba en Víznar cuando mataron al poeta. El documento no me produce el menor crédito. Lo firmó porque Nestares se lo exigió. Todo esto lo razono en la nueva edición de mi libro.

-Hace unos días reclamaba de nuevo que buscaran a Federico. ¿Por qué es tan importante la localización de sus restos? Se lo pregunto porque la propia familia prefiere que Federico permanezca junto a los cientos de víctimas que aún reposan entre Víznar y Alfacar.

-Nadie está pidiendo sacar de allí los restos del poeta en contra de la voluntad de sus familiares. Se trata de saber dónde están. Lorca, que hoy es prácticamente el Poeta Nacional de España, fue inmolado por el fascismo, y es aberrante no saber dónde yacen sus despojos. Representa a todas las víctimas del holocausto planificado y llevado a cabo con vesania por los sublevados. Por cierto, al mantener en fosas comunes, barrancos y cunetas a quizás 115.000 víctimas de aquel genocidio, España queda fatal ante el mundo. Solo le supera en el ranking mundial de desaparecidos Camboya. Como ciudadano español ello me produce vergüenza. Ningún país que se respete deja en cunetas a sus muertos. Me compensa saber que Andalucía sí va a cumplir con sus obligaciones hacia las víctimas y sus familias.

-En los próximos meses se espera que se abra la fosa de Víznar. ¿Cómo lo valora?

-Muy positivamente, ¿cómo no? Por fin vamos a saber cuántos fusilados yacen en el barranco. Allí no hay duda alguna, ya han hecho catas. Y espero que podamos saber todos sus nombres; ya sabemos muchos. Es algo que me tiene obsesionado desde el momento en que uno de los enterradores, el masón Antonio Mendoza de la Fuente, me contó, allá por 1966, cómo funcionaba aquella máquina de exterminación.

-Marta Osorio reveló que Gallego Burín había asegurado a Penón que los restos de Lorca fueron trasladados a una de las fosas de Víznar para evitar que fueran encontrados. ¿Tiene alguna esperanza de que los huesos del poeta puedan aparecer en esta campaña?

-Como investigador pongo en duda todo lo que me dicen y aún más lo que se rumoreaba en Granada allá por los años cincuenta. No considero fiable a Antonio Gallego Burín, alcalde de la ciudad bajo el franquismo. Tampoco lo que le cuenta la pobre Emilia Llanos -con sus nervios tan alterados- a Penón, temerosa además de que la censura encuentre algo incriminatorio en la carta. Lo que sí me parece obvio es que Gallego Burín sabía exactamente dónde estaban los restos del poeta. ¿Cómo no lo iba a saber, con la posición que tenía? Que yo sepa no dejó constancia escrita, para la posteridad, de la verdad de lo ocurrido. ¡Ni él ni ninguno de ellos! No es santo de mi devoción dicho señor, aunque hay que reconocer que su guía de Granada es extraordinaria.

Honor

-¿Es imprescindible dar un entierro honorable a los asesinados que aún permanecen en las cunetas de España para cerrar la herida de la Guerra Civil? Hace unas semanas la propia Laura García Lorca afirmaba en una entrevista a IDEAL que la gente no sabe hasta qué punto la herida está abierta en las familias en las que se ha sufrido la guerra, y este sábado Tica pedía en Granada que no se dejara de lado la memoria de la Guerra Civil en los libros, y menos en las circunstancias actuales.

-Sí, me parece imprescindible, para retomar su palabra, darles decente entierro a las víctimas del franquismo. Esto debería ser obvio no sólo para cualquier cristiano sincero, sino para la gente en general. La dictadura exhumó a los suyos, ¿cómo no va a ser lícito para los demás? Nadie está pidiendo venganza, sólo decencia, dignidad y justicia. No vi las declaraciones de Laura García de los Ríos en el número de IDEAL al que se refiere. Lleva años repitiendo lo que siempre decían sus padres y su tía Isabel, o sea, que no quieren que se remuevan los restos del poeta ni les importa dónde se encuentren exactamente. Están en su derecho, pero para muchos que amamos a Lorca, el hombre y su obra, es absolutamente necesario saber dónde se hallan y cómo fue. En cuanto a Tica Fernández-Montesinos, no sé si ella está a favor o en contra de que se busquen los restos de su tío; no sé si está conforme con la 'línea oficial' de la familia. Por cierto, dice en su nuevo libro, 'El sonido del agua en las acequias', que una de las condiciones impuestas por la dictadura franquista para dejarles ir a Estados Unidos en 1940 fue que prometiesen «no hablar en absoluto sobre la tragedia que habían vivido». No me consta que, en vida de Franco, criticasen nunca en público el régimen que, a partir de 1954, les permitió cobrar derechos de autor en España.

-Ahora que se habla tanto de censura, algo de lo que usted fue víctima con este libro, ¿llevan razón los que alertan de la situación en la que está el país?

-Los tics neofranquistas son ubicuos, y eso que el Caudillo gracias a Dios murió en 1975. Hay que mantener la alerta, claro. El PSOE, con su mayoría absoluta y astronómica, no hizo los deberes cuando, después de Tejero, era posible. A los matones hay que hacerles frente inmediatamente pues, si no, se crecen. Yo espero que pronto se produzca un cambio, ya era hora. Hay dos grandes temas pendientes, a mi juicio: las cunetas del franquismo y un gran pacto por la educación.

-¿Qué habría dicho Federico de lo que está ocurriendo en Cataluña?

-Estampó en Barcelona, en 1927, un vibrante '¡Visca Catalunya lliure!'. Libre, es decir, de la dictadura de Primo de Rivera, no de España. Me atrevo a aventurar que habría estado en contra del independentismo y a favor de la Tercera República Federal.