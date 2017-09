«Los músicos somos médicos del alma, no filósofos ni predicadores»

El Promorock del Zaidín, o Zaidín II, es la primera noche de las tres del Zaidín moderno (en ocasiones llegaron a ser toda una semana). A la parte alta del programa regresa el grupo más popular del Metal-folk (o viceversa) español, los madrileños Mägo de Oz, que tienen a punto una grabación gigante realizada ante 18.000 mejicanos y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, donde recuperaron la faceta más teatral de la banda, la que les dio a conocer en su momento con decoraciones escénicas muy complejas, aunque al festival zaidinero no pudieran venir en su momento porque no cabían sus escenografías. Completa la noche por orden de intervención el metal alternativo de Humor Vítreo, el robusto 'stoner' progresivo de Svuco y la 'bullamix' de Vecinos del Callejón.

-Vamos para 30 años en esto, uf.

-Monté Mägo de Oz como un 'hobby'. Cuando empiezas tan joven ni piensas en vivir ni en ser famoso, es sólo una válvula de escape o de liberación. Es como hacer atletismo o senderismo... sin más. El tiempo me ha dado la razón porque esa falta de hambre es lo que ha permitido al grupo una carrera larga y lenta, sabiendo lo que es tocar para veinte personas durmiendo en el coche, crecer desde abajo y lejos de ese panorama mediático que es una fábrica de fiascos.

-En Granada les vimos casi al principio de todos los principios y el cielo se abrió encima de ustedes... ¿fue una señal?

-Fue terminar nosotros y se inundó el festival hasta la suspensión. (Risas) Para nosotros tocar con grupos internacionales aquel día ya fue un regalo, y lo comentamos luego, que el destino estaba esperándonos. (Risas) Luego está la teoría de los aquelarres y los puticlubes que nos persigue.

-Viene de grabar en directo ante 18.000 mexicanos. ¿El rock vive en Hispanoamérica?

-El rock vive fuera de España. Eso sí, aquí el rock vive en el franquismo. Apenas sale en un anuncio de motociclismo o en alguna serie, que cuando hay macarrillas le ponen con una camiseta de AC/DC. En Latinoamérica están bajo el influjo de los USA, donde el rock es como aquí la Pantoja, su música. Está completamente asimilada y es parte de su historia. Aquí hasta le cuesta al pop salir en televisión fuera de los programas de Santiago Segura, y todo es de archivo.

-¡Y con la orquesta sinfónica de México! Veamos, ¿no tenían una más cercana?

-(Risas) Para la orquesta de RTVE u otra sería algo impensable hacer un concierto con un grupo de heavy. Les cuesta salir de su zona de confort. También sucede que en México nuestros fans son increíbles, aquí nos costaría meter tantos miles de personas para un solo concierto. Y en justicia, tocaba grabar con ellos.

-Y vistas las fotografías del montaje... ¿han vuelto a sus superestelares escenografías de antaño?

-Estamos volviendo cuando se puede. La crisis se llevó por delante las contrataciones y, al bajar los precios, no podíamos pagar aquellos montajes. Tuvimos que dejarlo porque era inviable. A nosotros nos gusta que esto sea un gran teatro, una ventana abierta a un mundo que no existe, un mundo paralelo. Yo soy muy teatral y me gusta usar escenografías, vestuarios... somos más Spielberg para todos los públicos que otra cosa. Y sigo adorando a Bowie o Alice Cooper y el circo rock.

-Vienen al Zaidín, pero me acuerdo que tardaron ya que en 'puerto Zaidín' no había en su momento calado para su barco...

-Eso pasaba también en muchas ciudades y festivales, por eso hemos tenido que usar la opción más minimalista en ocasiones. Ahora nos vamos a traer el montaje gigantesco de México en barco para hacer alguna actuación de cumpleaños, pensamos en La Ventas.

-Hace un cuarto de siglo de 'Jesús de Chamberí'... esa portada ahora causaría una escandalera total, ¿vamos bien?

- Seguro, estamos en una dinámica completamente desnortada. Nosotros somos artistas, no hacemos autos de fe. Hoy en día la canción 'Hasta que tu muerte nos separe' sería un escándalo mayúsculo. Yo me pregunto si a Stephen King le tendrían que procesar por asesinato múltiple. Me dan ganas de ser completamente superincorrecto porque el rock es rebeldía y estamos perdiendo el norte. El otro día criticaban la canción de 'Átame' de Mónica de Naranjo por incitar a la violencia... La igualdad no está en los extremos sino en el centro, y creo que el arte, la música, la literatura... debe ser más libre.

-Hace poco revisaron 'Finisterra' en versión ópera... ¿viejos trabajos conceptuales admitirían nuevas revisiones?

-Todo lo es. Lo hicimos porque me propusieron editar el disco 'remasterizado' que no es más que un eufemismo para cobrarte nuevamente por lo mismo. Entonces propuse hacerlo de nuevo con la formación actual y el experimento salió bien; pero no vamos a hacerlo más: el 'Dark side of the moon' no me lo toques, que yo quiero oírlo como fue. (Risas) Los remakes de lo perfecto no me gustan.

-Lo dijo un ministro de cultura: «música dura para los tiempos duros», ¿se cumple?

- El rock es el 'Pepito Grillo' de la sociedad, junto con la canción de autor. Para mi la música buena es toda aquella que se sitúe enfrente del 'Despacito'. (Risas) Si yo consigo en el Zaidín que salgan con una sonrisa en la cara tras dos horas, pues me iré con la satisfacción del trabajo bien hecho. Somos 'entretenedores', somos médicos del alma, no filósofos ni predicadores.

-Cinco directos ya...

-En el escenario es donde más a gusto estoy, sí. Un buen actor prefiere el teatro al cine, a nosotros nos sucede lo mismo. El estudio es bonito porque de una idea armas algo que van a cantar miles de personas, pero mejor aún es oírselo cantar delante de ti, es impagable.

-Leo que les van a hacer un disco de homenaje, ¿eso pone a cada uno en su lugar o le quieren jubilar?

-Eso es como cuando la junta directiva de un equipo ratifica al entrenador... (Risas) Te quedan dos días. En realidad sí que te señala que estás llegando a la segunda parte del partido: la edad media del grupo está entre los 40 y los 50. Nos queda tiempo por delante, pero no me veo con ganas de jugar la prórroga. (Risas) ¡No me veo con 70 años y con los muslitos caídos metiéndome en unas mallas! (Carcajada)

-¿Burdel King? ¿En la nevera?

-Los tengo castigados porque si hay letras de Mägo de Oz que son incorrectas, imagínate las de Burdel King. (Risas) Ahora no tengo mucho tiempo y estoy volcado con los Mago.

- No ha tenido la tentación, el sueño de tantos bateristas, de ponerse en primera fila y mandar al grupo para atrás...

- No, cuando tengo algún ataque de ego busco conciertos con los Burdel. El batería es como el portero, que está atrás y es una red; es un tipo que generalmente carece de glamour, solo los más brutos y los más feos queríamos ser los baterías. Los bajistas y nosotros somos los damnificados musicales. (Carcajada)