Urrutia, la voz de Gabinete Caligari, se sube esta noche al Aliatar E.P. El inventor del 'rock torero' asomará así de natural hoy a las 22,00 horas en Aliatar, dentro del activo y variado ciclo de conciertos del antiguo cine JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Sábado, 25 noviembre 2017, 02:17

El que fuera portavoz de Gabinete Caligari estrena formato pequeño para pasar el invierno. Le llama 'Al natural', y en trío (con teclado y segunda guitarra) hace un repaso más espontáneo a sus repertorios, desde su primeras canciones (con Gabinete Caligari, sin remontarse a Ejecutivos Agresivos) a las de 'Lo que no está escrito', su último disco. El inventor del 'rock torero' asomará así de natural hoy a las 22,00 horas en Aliatar, dentro del activo y variado ciclo de conciertos del antiguo cine, que en breve tendrá también a Ángel Stanich, Depedro, Lichis o Sex Museum.

Quién se lo iba a decir a Jaime hace 37 años cuando cantaba aquella canción, entre pop y 'del verano' llamada 'Maripili', que más allá del siglo siguiente iba a seguir subiéndose a los escenarios. Y exactamente todo ese tiempo después sería cuando grabaría su primer disco en directo, y luego dos más y hasta un directo; eso sí con más pausas que prisas: «No soy nada prolífico, me cuesta mucho hacer las canciones y no me gusta sacarlas hasta que no estén completamente acabadas y a mi gusto, y lleva su tiempo. Gabinete estuvimos 18 años juntos y sacamos seis elepés y medio. Prefiero ir lento pero seguro, aunque ahora mismo con lo rápido que va todo ser muy lento puede ponerse en tu contra. ¡Me tengo que poner un petardo en el culo para activarme ya!», comentaba en Granada tras su última visita, pero parece que la pólvora estaba mojada porque desde hace siete años no publica nada nuevo.

Sin embargo, sí interpreta clásico del grupo. Para bien y para mal, 'los Gabinete' fueron una de las bandas más populares de la 'movida', con títulos y estribillos que pasaron al acervo popular y casi al diccionario de la RAE. No habrá más Gabinete «porque yo no quiero y porque ni estamos en contacto. Hombre, por dinero se hace todo en la vida, pero nadie nos ha ofrecido un millón de euros como sucedió a Barón Rojo».