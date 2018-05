Tres años en Órbita

¡La cantidad de conciertos que ha visto ya la chimenea del antiguo ingenio azucarero de Santa Juliana!. Desde los pioneros Espárragos-rock que dieron la idea a los centenares de festivales posteriores, el mismo que este periódico organizó en el aniversario de su sección de música (¡y con qué cartel: 091, Enemigos, Amparanoia, Dr Feelgood...!) o aquel memorable 'Granada en Off' con el que la música se encaró con la Administración por su persecución (que no ha terminado) a la música. Luego vendría la adolescencia del Granada Sound, el Salvemos la Vega y definitivamente el En ÓrbitaYa lo recordaba el cantante de Ballena, los primeros en salir: «aquí fue donde Jota renunció a las radiofórmulas», dijo con buena memoria ante los primeros centenares de espectadores, como él entonces. Este festival ha encontrado el recinto adecuado a sus proporciones en el recinto ferial. Desde 2016 su objetivo fue claro: «ofrecer un festival alejado del concepto 'macro', ser un evento muy cuidado en cuanto a selección musical, espacios y servicios, y que además fuera apto y disfrutable por adultos, jóvenes y niños» aseguran. Y lo cumplen.

Tras unas semanas en las que rozamos el diluvio universal, por fin el sol salió este fin de semana para calentar los ánimos y templar los cuerpos, material imprescindible del espíritu festivalero, esa alegría 'romera' que lleva a miles de personas a estas actividades no se sabe si a escuchar música o a socializarse con sus iguales. O los diferentes, ya que entre el gentío había personas de todas las edades y condiciones, incluso niños con sus cascos de protección reglamentarios, para los que había una programación festivalera especial en su propia zona, y es que la media de edad del 'indie' está muy dentro de la zona de riesgo parental.

Desde la organización del En Órbita aseguran que colocan el 'todo vendido' en torno a las 6.000 personas (en alguno de los antes mencionados se metieron allí más del doble, con apreturas de granja avícola de las que denuncian los animalistas) respetando una saludable y cómoda proporción de una persona por cada cuatro o cinco metros cuadrados, por lo que hubo aire para respirar, espacio para relacionarse, holgura para caminar...

Sesión vermú

Cuando arrancaron los conciertos, a la hora del tapeo, el sol calentaba pero no quemaba haciendo innecesaria la crema protectora de otros años, aunque no las gafas de sol, cuyo modelo 'oficial' ha sido diseñado por Vipsual. Los malagueños de Ballena dieron paso al tremendo sonido de los murcianos Perro, cuarteto de elementos intercambiables y doble percusión de una gran crudeza y desarrollos agrestes mucho más nocturnos que los de la hora tan limpia que le tocó actuar, y que pondrían de los nervios a los Eurofans.

Si la provincia de Granada ya tiene un Festival de jazz de otoño y otro de verano, también tiene ahora su correspondiente cita pop en primavera, y dos también de rock/fusión: el Bull la semana que viene y el Zaidín a vuelta de verano. Tiene razón el alcalde cuando subtitula a Granada como 'Ciudad de Festivales'... El Én Órbita surgió como un Alhambra Sound (luego y definitivamente Granada Sound) pequeñito, ambos nacieron en el albero de la Plaza de matar Toros, pasito a pasito, y sin abusar, para pasar por Armilla hasta ser definitivamente el festival super multitudinario que es en la actualidad.

Con Belako comenzó a llegar más público. También a la ribera del Dilar, desde donde el escenario gigante (más de 10 toneladas de estructura) y cinco de altura permitía seguir más mal que bien, pero gratis, las actuaciones. Dentro había una pequeña ciudad con todos los servicios, con su moneda propia de curso legal, el token, banco, camiseta oficial, todo tipo de recuerdos y merchandising, personalizable en el estand de Cervezas Alhambra (¡un éxito!), Puleva repartiendo chocolate, y una lineal de camionetas restaurantes con todo tipo de oferta. Desde la rigurosamente sangrante de 'Carniceros por el Mundo' con su lema: «¡gordo y feo no! Sólo gordo», a la vegana integral. Zona Vips y zona proleta, como tiene que ser.

Con 'Render Me Numb, Trivial Violence' los vascos nos recuerdan el espíritu post-punk y la new wave de los 80 aunque muy al día: 'Over the edge' sensibiliza sobre la violencia de género. Impecables, y rotundos y con una cantante de voz incisiva, los de Munguía sumaron nivel y tirón a la terna de apertura. Antes de que el escenario 'granaíno' empezara a funcionar a las 16:30h, como las actividades infantiles en la zona de baja presión sonora donde los chavales podían maquillarse, convertirse en estrellas del pop y hacer todo tipo de manualidades creativas.