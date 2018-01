El superbajista Fernando Lamadrid actúa hoy en J&J Fernando Lamadrid. / J.J.G. Uno de los bajistas más influyentes de la escena musical española muestra su primer disco como solista en el local de la calle Buensuceso JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Jueves, 18 enero 2018, 02:57

No son muchos los bajistas que llegan adquirir un nombre propio y liderar sus formaciones personales; espacio estelar que suele quedar reservado a cantantes y guitarristas en el pop y rock, o pianistas y vientos solistas mayormente en el jazz. Fernando Lamadrid es uno de los bajistas que lo ha conseguido, siendo uno de los más influyentes instrumentistas de las cuatro cuerdas del panorama musical español, un verdadero estudioso del mundo de los graves y sus formas de generar ritmo con él.

A finales del año pasado veía la luz 'Aproximaciones', su primer disco como solista tras una intensa carrera como músico de sesión, profesor y reputado 'sideman'. Sus instrumentos se escuchan en discos de nombres como Las Niñas, Carlos Chaouen, Alba Molina, Miguel Ríos, Pepe Begines, Juanito Makandé, Raimundo Amador, Chico Ocaña, El Canijo de Jerez, etc.

En 2010 recibió Fernando el 'Premio al Mejor Bajista Nacional Revelación' en el BASSday de Madrid, donde realizó clinics y conciertos, compartiendo cartel con estrellas del bajo eléctrico como Marcus Miller, Hadrien Feraud, Jeff Berlin, Gary Willis, Carles Benavent o Reggie Hamilton, entre otros. Ha sido endorser para marcas como Ibanez, Ebs, Aurora Strings o Marin Cano Basses y actualmente lo es de Lorita Basses y Markbass. En directo se le ha visto últimamente en gira con Juanito Makandé y Chiki Lora.

A su disco 'Aproximaciones' se entra por la puerta del funk duro que es la pieza 'Grasa original', para moverse luego en terrenos de la fusión con el jazz y el rock ('Electriceratops') o la fusión flamenca ('Haiku' o 'Nuevo Planeta'): Funk del espacio, texturas analógicas, el espíritu de Jaco Pastorius y los Weather Report más galácticos lanzando destellos con licencia para traspasar todas las fronteras. Como el bajista sevillano detalla en su presentación: «'Aproximaciones' es un resumen de estos 18 años que llevo en la carretera, viajando, descubriendo, teniendo experiencias que me han hecho ser una persona más libre y haciendo música junto a muchos y diferentes artistas de este país. Muchos estilos diferentes han pasado por mis manos, por mi bajo, pero siempre haciendo música para otros... Ahora me quito el miedo y me lanzo a grabar mi propio disco, mis propias canciones que beben de muy diversas influencias, jazz, rock, funk, latin, flamenco...». En la programación del J&J hoy jueves 18 enero (22.00 horas).