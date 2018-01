Sergio Pamies: «Bill Evans me reclutó para la causa del jazz» Sergio Pamies es uno de los grandes referentes del jazz español en los Estados Unidos. / J.J.G. El músico granadino, uno de los grandes nombres del jazz español, regresará en el mes de junio para presentar su último trabajo JUAN JESÚS GARCÍA Granada Jueves, 4 enero 2018, 01:33

Otro de los grandes 'Granadinos por el mundo' es el pianista de jazz Sergio Pamies, cuya residencia en Estados Unidos no le hace perder de vista lo que ocurre en Granada y España, y luego incorporarlo en sus discos. El año pasado fue noticia al actuar en el celebérrimo Carnegie Hall neoyorkino junto a Paquito D'Rivera, y estas semanas ha puesto en circulación su tercer álbum, íntegramente facturado en los Estados Unidos 'What Brought You Here?' (Bebyne Records 2017). Aunque sus registros anteriores y su tesis doctoral ('The Controversial Identity of Flamenco Jazz: A New Historical and Analytical Approach') se mueven en el entorno del jazz flamenco, en este trabajo acude a las esencias jazzísticas más puras. Tardará en presentarlo por aquí (en estos días andaba por Colombia), pero el cedé está ya disponible en las plataformas habituales.

-¿Definitivamente es ya un ciudadano estadounidense?

-Por desgracia, aún no (y digo por desgracia no por renegar de mi tierra sino por la dificultad que conlleva acceder a la visa de artista), pero sí me siento totalmente adaptado al país.

-Dallas siempre será la ciudad donde... efectivamente... ¿Por qué Dallas y no la capital del mundo, Nueva York?

-Coincidencias del destino... Conocí en Barcelona (donde viví 6 años) a dos músicos extraordinarios: Stefan Karlsson y Ed Soph, quienes eran también profesores de la University of North Texas. Surgió la oportunidad de estudiar allí y dar clase como 'teaching assistant'. No me lo pensé, y eso que en aquel momento no asociaba Texas con el Jazz.

-A eso iba precisamente: ¿Texas tiene actualmente alguna peculiaridad en el jazz estadounidense?

-Por diferentes motivos, la ciudad de Dallas es uno de los últimos bastiones del bebop, o del jazz de las grabaciones de Blue Note... Hay mucho respeto a la tradición, bastante afición y muchas oportunidades. Tengo un bolo cada miércoles con Brad Leali y Quincy Davis (músicos que en España escuchamos en los festivales), y uno a piano-solo los domingos, donde toco 'Our Love is Here to Stay' y la gente la tararea y se sabe la letra. Creo que es una escena muy estimulante.

-Por cierto está usted, Lara... ¿Existe ya un 'looby granaíno' en los Estates?

-¡Aún no somos tantos pero estoy seguro que vendrán más! Aunque en España el jazz crece muy rápido y no todos tendrán la necesidad que tuvimos nosotros de salir. La verdad es que yo aquí encontré lo que vine buscando, y por el camino me he hecho doctor y he aprendido un idioma.

-Tras dos discos con aires muy aflamencados, en éste retoma en mayor proporción un espíritu estrictamente jazzístico. ¿A qué se debe este regreso a la esencia?

-Cuando compongo y arreglo siempre pienso en los músicos que van a interpretar esa música en cuestión. Este era mi primer disco grabado en los Estados Unidos y tenía que aprovechar las virtudes de mis compañeros de aquí, además de que para mí era un reto hacer un disco más jazzista. Pero mis proyectos con los flamencos no los dejaré nunca de lado.

-Supongo que la crianza en el ambiente jazzístico familiar le ha orientado sobre su vocación... ¿Pero podría haber salido dibujante también, no?

-De hecho con la música no empecé hasta los nueve años, y a esa edad ya podría haber publicado varios tebeos. (Risas) Siempre se me dio bien, y también me habría gustado continuar con la vena literaria familiar, pero Bill Evans me reclutó definitivamente para la causa. Copiaba los dibujos de mi padre y también sus gustos musicales.

-De Corea hasta los andares, ¿verdad?

-Lo admiro y lo estudio mucho, pero es inútil tratar de imitarle: es de los músicos más personales que hay. Y creo que es por su conocimiento absoluto de la música en general. La mejor manera de acercarse a esta gente es estudiar sus fuentes.

-Pero, sin embargo, le dedica una canción a Albert Amargós.

-Le tengo un cariño especial. Fue de los primeros grandes músicos que tuve el placer de conocer y me impactó mucho su humildad y generosidad. Pero ojo, que en este tema ¡hay más Bill Evans y Paco de Lucía que Amargós!

-Precisamente contaba Amargós hace muchos años, cuando estaba en Música Urbana, que le llevó muy ilusionado un disco a Chick Corea, y éste le dijo que era soberbio, pero que para hacer esa música... ¡Previamente tenía que haberse hecho rico para poder pagar las facturas! ¿Alguna conclusión a la anécdota?

-Seguro que a Joan Albert le hizo mucha gracia el comentario, pero él es el tipo de músico que verdaderamente en lo último que pensó al hacerse músico es en hacerse rico. El propio Chick tampoco pensaría en riqueza cuando estudiaba a Bud Powell. (Risas) Nos mueve la ilusión de ser como nuestros ídolos, porque cuanto más los entendemos, más valoramos sus contribuciones.

Conciertos en Granada

-Y... ¿Qué hay que hacer por 'aquí'?

-Quiero regresar a España en mayo para presentar el disco en cuantas más ciudades mejor durante el verano.

-¿Y por 'allí'?

-En Estados Unidos me dedico a tocar mucho y aprender cuanto puedo, con la ilusión de que quede reflejado en futuros proyectos.

-Se lo digo también porque me cuentan que va a trabajar con (o lo ha hecho ya) músicos peruanos, colombianos... Que hace gira por Hispanoamérica, que actúa en China, en... El 'allí' ya es planetario, ¿el jazz es el esperanto musical de esta bola llamada Tierra, que se habla en todos los países?

-Algunas de estas aventuras tuve que aplazarlas por problemas de visado, pero siguen en pie. Cuanto más viajo, más me sorprendo del nivel que hay por ahí. Hace unos años conocí en Lima un saxofonista genial, Julio Flavio, que ahora está en el Thelonious Monk Institute tocando con Herbie Hancock su famoso 'Dolphin Dance'.

-La tecnología actual permite grabar a sus compañeros en estudios de cinco continentes y luego juntarlo todo en casa, ¿no?

-Hay que sacar provecho de estos avances, siempre que se hagan con gusto e inteligencia. En mi anterior disco me permitió darme el lujo de tener a Diego Amador, y en éste a nuestra querida Lara Bello, por ejemplo.

-¿Cuándo le escucharemos por aquí, en las 'colonias'?

-Si todo sale bien, habrá conciertos en Junio y Julio.