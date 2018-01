MAR Pareja debuta en solitario con 'Disonancia' La propuesta de MAR Pareja es un álbum de música instrumental. / JUAN JESÚS GARCÍA El músico granadino, asociado a Lagartija Nick durante muchos años, estrena trabajo discográfico con su propio nombre en 2018 JUAN JESÚS GARCÍA Granada Sábado, 6 enero 2018, 02:33

El músico granadino MAR Pareja presenta su primera producción en solitario. Ha tardado, décadas, pero al fin Miguel Ángel Rodríguez Pareja, guitarrista y compositor en buena parte de la trayectoria de Lagartija Nick, debuta a su nombre con 'Disonancia', un álbum instrumental que orbita en torno a la música electrónica dura. «Viendo que me he decidido a volver a la escena con Lagartija, me animé, y ha podido conmigo más el arrojo y la edad, vaya que me haga más mayor y... (risas)», ríe con cierta ironía de futuro Miguel Ángel al contar el por qué ahora.

Tras un largo periodo de composición Pareja ha optado por la autoproducción, con una visión muy personal acerca de este proyecto: «en principio recopilé muchas cosas que tenía grabadas desde hace años, pero luego a la hora de trabajarlas casi todo el disco está compuesto en los dos últimos años», asegura, sobre el contenido de un registro mayormente electrónico, aunque él es conocido por ser guitarrista: « ya en los ochenta jugueteaba con tecladillos para hacerme bases y practicar con la guitarra, y así me fui metiendo cada vez más el mundo de la música sintética. Para los discos 'SU' y 'Val del Omar' estaba ya inmerso de lleno», comenta sobre la apariencia inorgánica de sus 'Disonanacias', que en su inquietante y desasosegante formulación se situará al frente de las propuestas más innovadoras y vanguardistas de todo lo venidero este año recién estrenado, seguro.

Su grabación no es un trabajo discográfico precisamente para inexpertos, es opuesto a todo lo establecido y duro de roer. Desde la primera escucha hasta la culminación de los doce cortes que componen este álbum, sobreviene una cadencia perfectamente articulada donde se percibe una precisión matemática, trabajándose la melodía y el ritmo como hoja de ruta: «en un principio es un ejercicio solitario, que mi forma más cómoda de trabajar, la de ejercer de multi-instrumentista, ya que en un grupo tienes que consensuar e invertir tiempo en ensayos etc. por eso trabajar en soledad me ha permitido mayor autonomía, aunque para la grabación he utilizado algunos amigos, sí», especifica su autor.

Pareja empezó a pisar escenarios como guitarrista del grupo Museo de Sueños en los años noventa, pasando después a ser socio fundador y co-compositor de gran parte del repertorio de Lagartija Nick, cuyo peso en la formación ha sido de vital importancia llevando la guitarra a la vanguardia en todos los proyectos vinculados a la banda.

Grabó con el cantaor Enrique Morente el 'Omega', donde la introducción coral y de atmósferas con guitarras distorsionadas del tema que da nombre al álbum lleva su firma, siendo notorio partícipe de una referencia considerada como un hito en la historia de la música española y faro de las nuevas generaciones de músicos en el terreno de la fusión flamenca.

Al tiempo dejaría al personal desconcertado componiendo la música de 'Val del Omar', donde también colaboró el maestro Enrique Morente, un álbum de rock industrial con la electrónica llevada a la extenuación, dando un viraje al sonido del grupo hacia los extremos. 'Hipnosis', 'Inercia', 'SU', 'Omega', 'Val del Omar', 'Ulterior' y el recientísimo 'Crimen, Sabotaje y Creación' han pasado por sus guitarras, además de haber hecho colaboraciones para cine, video-creación e instalaciones de arte. «No, no, los nombres del disco son reales, no son lo de los miembros de Lagartija Nick camuflados (risas), y serán con los que salga a defender el álbum en algunos conciertos, aunque ahora estoy en 'precampaña'», concluye Pareja, que ya se dejara ver en su momento fuera de la banda nodriza con el nombre de Elíptica.