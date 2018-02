Pablo López presenta en Granada ‘Camino, fuego y libertad’ EFE El artista presenta esta noche en el Palacio de Congresos su último trabajo discográfico JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Viernes, 23 febrero 2018, 11:37

2018 puede ser el año definitivo del malagueño Pablo López, ascendiendo ya con su tercer disco al cielo de los artistas para todos los públicos. ‘Camino, fuego y libertad’ es el nuevo trabajo discográfico del artista malagueño, antiguo concursante de Operación Triunfo (cuando ganó Virginia Maestro, que hace unos días actuaba por aquí también en un formato muy íntimo y diferente al que le llevó a lograr los laureles del concurso televisivo) y que ha sido el último de los concursantes en desarrollar una carrera con resultados muy populares, a la espera del futuro que les deparará el tiempo a los recién promocionados este año, en el que parece que el formato ha resucitado en audiencia e interés, tanto que hasta sus incidencias se relataban en el telediario a la altura de las noticias más importantes del país.

Sin embargo le conocimos en el grupo Niño Raro, con el que sacó tan solo un elepé (’Treintaytres’, autoeditado en el año 2010), antes de que su paso por la televisión le cambiara para siempre la vida, si bien a plazo medio, porque asegura que al rato de salir de la Academia pasó una crisis económica total.

Una anécdota que le persigue es que fue hecho astillas por el jurado Risto Mejide, que fue uno de los comparecientes en la edición de 2008: «De pianista de hotel, has ascendido a pianista de crucero», le dijo entra otras palabras cariñosas, si bien el publicista y jurado ‘malafollá’ se ha desdicho públicamente con bastante cintura: «Jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado». Paradójicamente él luego pasaría también al otro lado del pantalla como coach de la Voz.

Bajo la dirección musical del catalán Kim Fanlo llegó su primer disco ‘Once historias y un piano’, su primer éxito, y también este último, grabado en los estudios Abbey Road de los Beatles. A la par ha sido compositor y colaborador en discos de artistas como Jamie Cullum, Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal, Manuel Carrasco, Tiziano Ferro, Malú, Dani Martín, David Bustamante, Juanes o Antonio Orozco.

El 15 de diciembre de 2017 presentaba su álbum ‘Camino, fuego y libertad’, el trabajo que estrena en el Palacio de congresos (23, 21:30h) dentro de su gira ‘Santa Libertad’ (que se cierra con el lleno ya conseguido anticipadamente en el Teatro Real), y que ha sido calificado por su titular como «el más íntimo y emocional de su carrera». Libertad que cada día debe parecerle más santificable, cuando esta misma semana era portada en muchos medios rosas por sus asuntos de pareja.