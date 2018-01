Mayo, mes de flores y festivales El ‘Bull Festival’ y el ‘En órbita’ llenarán el mes de citas y figuras como Izal, Macaco o Rosendo Macaco es uno de los artistas confirmados para el próxmo Bull Festival. / IDEAL JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Jueves, 11 enero 2018, 01:36

Ideado, diseñado, producido y hecho completamente en Granada, el Bull Festival este año 2018 va ser la ‘otra’ gran cita obligatoria de la música en nuestra ciudad. En su primera edición unas quince mil personas pasaron por allí y este año duplica oferta y encuentra un espacio ya testado y aprobado. «Esperamos doblar la afluencia como mínimo», pronostica Fátima Rodríguez, responsable técnica del festival que piensa en contar «con cerca de cuarenta artistas como poco».

El Bull es una suerte de espíritu de los festivales del Zaidín, donde la trastienda la llevan también los mismos promotores, pero llevado a su máximo exponente, con un ‘mix’ de artistas que atrae igual al público mayoritario que al del rock, pop, Hiphop o la fusión. Un Zaidín sin limitaciones presupuestarias y abierto a todos los públicos.

Según sus gestores, el ‘Bull Music Festival’ «juega en primera división» ya con su ampliación a dos días, el 18 y 19 de mayo en el Cortijo del Conde (el mismo recinto donde se ha establecido también el Granada Sound). Y el programa no deja de crecer, ampliarse y ofertarse: esta semana se ponen a la venta 6000 abonos entre 25 y 30€ por orden de venta. El rock, el pop, el mestizaje y el hip hop acaparan los estilos de los doce grupos nacionales que se avecinan para festejar la primavera.

Una semana antes, el 12 de mayo en la Feria de Muestras de Armilla (casilla de salida festivalera desde que este periódico lo inaugurara con el ‘Arockconleche Festival’, y luego albergara el Espárragorock), se realizará también otra muestra de interés como el En Órbita. Cita de un solo día y con aforo limitado a 6000 personas para garantizar la comodidad de los asistentes. «Es un festival de día y con un carácter netamente familiar, de hecho hay una zona con talleres y actividades para niños», dice es Karlos Díaz, su director artístico, que considera su festival como «netamente de bandas de pop» con un público fidelizado que ha conseguido el ‘sold out’ en todas su ediciones. Aquí se ofrecen las actuaciones de Lapido, Sidonie, Belako, Dreyma, Viva Suecia... y la semana que viene anunciarán sus dos cabezas de cartel con el precio definitivo de 25 euros.

Del eclecticismo musical (y cultural, y social) el Bull da buena muestra la parte alta del cartel con Izal, Rosendo, Macaco, SFDK y Juanito Makandé. Un suma y sigue de gentes muy distintas que garantizan que la afluencia sea dispar en edad, procedencia y condición, como sucede también en otras citas ya veraniegas diseñadas por la casa ‘Toro’, como es el caso del Wekend Beach de la Costa del Sol. Y por si fuera poco al lado del pop indie, rock de toda la vida, rap sevillano, mestizaje de libro y flamenquito arrabalero, hay que añadir el punk hirsuto de Boikot, el desparpajo humorístico de Antílopez, el rock aguerrido de Boni, el metal funkoide de Ofunkillo o los electrobailables de Varry Brava y etc. y etc. Como se ve, el diccionario completo del pop de la A a la Z. «Teníamos la intención de convertir el Bull Fest en la gran cita musical de la primavera andaluza y este año lo vamos a conseguir» promete Fátima Rodríguez. Y todo ‘made in Granada’.