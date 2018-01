Lapido y Sidonie, primeros nombres del En Órbita 2018 José Ignacio Lapido estará en el En Órbita 2018. / JUAN JESÚS GARCÍA El festival granadino se celebrará en la Feria de Exposiciones de Armilla el próximo 12 de mayo IAGO GUILLÉN Granada Jueves, 4 enero 2018, 01:31

El Festival En Órbita nació en 2016 con un objetivo claro: ofrecer un festival alejado del concepto «macro», ser un evento muy cuidado en cuanto a selección musical, espacios y servicios, y que además fuera apto y disfrutable por adultos, jóvenes y niños. La idea funcionó y el año pasado el festival colgó el cartel de 'entradas agotadas' en la Plaza de Toros de Granada en su primera edición. En su segunda edición el festival se mudó a Fermasa, la Feria de Muestras de Armilla, con el objetivo de crecer y ofrecer mejores servicios e instalaciones a los asistentes.

Para esta nueva edición, el Festival En Órbita Granada 2018 vuelve con las mismas premisas el próximo sábado 12 de mayo. Repite en Fermasa, la Feria de Muestras de Armilla, un espacio más amplio y con mayores facilidades y comodidades para los asistentes y en el que se darán cita bandas consagradas del panorama musical nacional junto con bandas emergentes y en pleno proceso de crecimiento.

Sidonie encabeza por ahora el cartel de artistas de esta nueva edición, que lejos de ser 'El Peor Grupo del Mundo' como se titula su último disco, están instalados en la primera fila de la escena nacional desde hace años. Estos monstruos del indie rock español que no paran de reinventarse a sí mismos harán las delicias de todos los devotos con las canciones de este trabajo y sus hits de siempre.

José Ignacio Lapido es profeta en su tierra y al Festival se enorgullece especialmente de poder contar con él en sus filas. Además el lanzamiento de 'El Alma Dormida' su nuevo disco, y ya van ocho desde que emprendió su carrera en solitario con aquel 'Ladridos de Perro Mágico' en 1999, es la excusa perfecta para contar con el poeta eléctrico entre nuestras filas... ¡y Lapido ha elegido a En Órbita para presentarlo en vivo en su ciudad!

Los murcianos Viva Suecia serán otro de los platos fuertes y de tralla del Festival. La banda, que va haciendo soldouts por donde pasa, repiten en En Órbita tras mostrar su fuerza en el escenario de Fermasa en la pasada edición. El público tendrá la oportunidad de redescubrir en directo sus canciones y corear los himnos de sus trabajos 'La Fuerza Mayor' y 'Otros Principios Fundamentales'.

Belako, la banda vasca que abandera en el panorama estatal una revisión del post-punk y la new wave de los 80 y que han sido reclamados por algunos de los festivales más importantes del país, vendrán a En Órbita con su nuevo disco calentito, y es que publicarán "Render Me Numb, Trivial Violence" en febrero, por lo que En Órbita será uno de los primeros escenarios en los que podremos verlos en vivo presentándolo.

El Festival En Órbita no podía dejar de contar con ElyElla, la confirmación definitiva del romance entre el indie y la electrónica. Y es que los madrileños crean una impactante arquitectura sónica construida con cimientos de electrónica, muros de pop y rock y en el tejado, puro espectáculo que rompe con cualquier plano. Ya llevan más de siete años poniendo patas arriba las salas y los festivales en los que actúan, y Fermasa no podía no ser uno de ellos.

Los también murcianos Perro traen su indie rock alternativo a En Órbita 2018, y es que no tiene complejos, mezclando influencias del shoegaze, el espíritu del punk y la alegría del pop independiente y toques tropicales, enganchan con sus canciones y estallan sobre el escenario. Su 'Trópico Lumpen' verá la luz en unas semanas, y sonará en el Festival En Órbita.

Y los malagueños Ballena también estarán en mayo en el escenario de Fermasa con su disco 'Navarone' en el que colaboran miembros de Neuman y Lori Meyers. Y es que el Festival En Órbita no quería dejar pasar la ocasión de contar con estos tres experimentados músicos que rondan los cuarenta, llevan casi dos décadas militando en diferentes bandas malagueñas como de Fila India, Modo Bélica y Negroazulado y ahora con esta nueva formación andan escalando posiciones en el indie de primera fila.

Y también hay sitio en En Órbita para disfrutar los directos de bandas granadinas que ya están despuntando a nivel nacional: Vúfalo, Dreyma, Martina Karsch, Margot y un Artista Invitado Sorpresa que se conocerá en unas semanas.