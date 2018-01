El granadino Maka llena las salas Tren y Copera en febrero El rapero Maka, en el Almanjáyar. / JESÚS OCHANDO El artista de Almanjáyar, habitual colaborador de Dellafuente, visitará la capital nazarí como parte de la gira 'Dvende' de su nuevo trabajo en solitario JOSÉ IGNACIO CEJUDO Sábado, 6 enero 2018, 02:33

El cantante Maka, granadino de Almanjáyar, ha hecho público que se han agotado todas las entradas para los dos conciertos que ofrecerá en el mes de febrero en su tierra. Ante la alta demanda para el concierto del día 3 en la Sala el Tren, su agencia de representación decidió junto al artista una segunda fecha el 17 en la Sala Industrial Copera. Entre ambas suman 1.800 entradas que se han vendido en alrededor de una semana.

Maka es un conocido artista entre el público joven de la música urbana que aúna en su sonido el flamenco con la dureza propia del hip hop y ritmos latinos como el reggaetón. Su ascenso en la música se ha producido de la mano de Dellafuente, de Armilla, quien siempre lo ha considerado una inspiración pero que terminó por acaparar los focos. Ambos completaron la gira 'Quejíos y autotune' y ahora toman caminos por separado.

El granadino también anunció que no quedan entradas para su concierto el día 12 de enero en la Sala But de Madrid. El 'sold out' se colgó a más de quince días para la celebración del espectáculo en la capital de España.