El Festival Primavera Sound anuncia a Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave y The National Imagen del Primavera Sound de 2017. / Primavera Sound El evento se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio en Barcelona EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 28 enero 2018, 22:55

El Festival Primavera Sound de Barcelona ha anunciado la noche de este domingo el cartel de su próxima edición en el Parc del Fòrum, del 30 de mayo al 3 de junio, y que estará integrado por Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave y The National.

En un vídeo con estética del oeste y de unos tres minutos de dureación, la organización ha confirmado la presencia también de Migos, Lorde, Asap Rocky, Jane Birkin, The War On Derugs, Tyler The Creator, Haim, Lykke Li, Beach House y Chvrches.

También acogerá a Vince Staples, Father, John Misty, Fever Ray, Arca, Charlotte Gainsbourg, The Internet, Slowdive, The Blaze, Warpaint, Floating Points, Grizzly Bear, Belle and Sebastian, Majid Jordan, Jon Hopkins, Four Tet y Mogwai.

El festival también acogerá a Deerhunter, Johann Johannsson, Carpenter Brut, Spritiualized, Rhye, Kelela, C.Tangana, Ty Segal and The Freedom Band, The Breeders, Cigarretes After Sex, Panda Bear, John Talabot, Car Seat, Headrest, Oneohtrix, Point Never, Unknown, Mortal Orchestra y Fermin Muguruza.

La organización también acogerá a The Suicide of Western Culture, Nils Frahm, Wolf Parade, Mike D., Mount Kimbie, Thundercat, The Black Madonna, Madlib, Dj Koze, Kyle-Dixon & Michael Stein performing 'Stranger Things', Sparks, Ariel Pink, Ame II Ame, Seth Troxler y Chromeo, Daphni, James Holden & The Animal Spirits, Lift to Experience.