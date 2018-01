La canción de Zahara se queda a las puertas de Eurovisión Hoy se repartirán los temas a los aspirantes, pero la presentada por la ubetense no ha sido seleccionada LAURA VELASCO Martes, 23 enero 2018, 14:34

A menos de una semana de la gala de Operación Triunfo en la que se elegirá al representante de España en Eurovisión, ya se sabe que Zahara no será la autora de la canción. Hoy se repartirán los temas a los concursantes para que los defiendan el próximo lunes, 29 de enero, pero hace unos días Zahara comunicó que su propuesta no estaba entre las escogidas.

“No hay ninguna canción mía seleccionada. Me habría encantado, pero los plazos eran muy cortos y con el bichín -como llama a su hijo- y una gastroenteritis no pude sacar el tiempo y la atención que requería. Presenté una, pero no encajaba mucho. Yo misma lo sabía”, indicó a través de Twitter. Sea como sea, la ubetense seguirá siendo una fiel seguidora del programa, como ya ha demostrado.