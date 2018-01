La buena salud del flamenco granadino El bailaor Manuel Liñán, en 2017, alzando el Premio Max de las Artes Escénicas. / EFE Una hornada de jóvenes talentos está consiguiendo aupar el nombre de la provincia a lo más alto de la escena jonda JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS Granada Sábado, 6 enero 2018, 02:31

No es un descubrimiento desvelar la buena salud del flamenco granadino. Bastantes nombres de nuestros jóvenes artistas se barajan en el plano nacional, y aún en el internacional, como primeras figuras de este arte, en todas sus modalidades. Tan sólo remitirnos a Manuel Liñán, último Premio Nacional de Danza, o a Alfredo Tejada, Lámpara Minera 2017, ya son buenos referentes.

Es fácil entresacar de memoria una veintena de flamencos locales cargados de inquietudes y que despuntan claramente, los cuales se distinguen sobre todo por la seriedad y por el estudio. De manera natural, en el transcurso de sus carreras, apuestan por la grabación de un disco que manifieste su labor ante el público, aunque saben muy bien que el futuro de la música es el directo, es el día a día, son los conciertos y recitales, en peñas, en tablaos y en teatros.

A veces el trabajo discográfico es tan sólo una carta de presentación, una declaración de intenciones, del estado en cuestión. Así, su carrera es libre, abierta, autónoma y en gran medida altruista. Cuentan para su estima, para su avance, el calor del público, su aplauso y fidelidad. La única manera de apoyar al artista es acudir a sus conciertos y comprar sus discos.

Manuel Liñán y Alfredo Tejada alzaron el nombre de la provincia en el último año

Este 2017, que acaba de pasar, ha visto la luz algunas de óperas las primas de nuestros jóvenes flamencos, como 'Albayzín' de José Enrique Morente o las guitarras de David Carmona y Juan Habichuela Nieto, en 'Un sueño de locura' y 'Sentimientos de mi ser', respectivamente. Si nuestra mente está más abierta, y no sólo pensamos en clave flamenca, podemos recomendar '1 de cal y 9 de arena' del bajista Julián Heredia; 'What brought you here?' de Sergio Pamies, pianista granadino afincado en Estados Unidos; o el extremo metálico de Sorroche y El Estado en 'Cobarde'. Un libro con trabajo discográfico detrás es 'Flamenco y Solera' de Manuel Lorente; y Antonio Gómez 'el Turry', casi en plan artesano, comercializa una 'Misa flamenca' tanto en CD como en DVD.

Por otro lado, el cantaor Miguel Tejero lanza su segundo álbum 'Aromas de la Sierra'; y el guitarrista Alberto López 'Detrás de la Verdad', también su segundo trabajo de estudio. Álvaro Rodríguez ha publicado el disco libro 'Concierto flamenco para poemas de Rafael Guillén', dándole voz a uno de los grandes poetas granadinos, algo que ya hizo Arturo Fernández, en 2015, con 'Rafael Guillén en el cante'.

Es justo en esta relación de posibles regalos, para la noche que viene, acordarse de algunos trabajos en vigor de años pasados. En noviembre de 2016 salió la edición de 'Omega' de Enrique Morente en su veinte aniversario que consta de dos compactos, un DVD y un Libro. De 2016 es 'Como mi sangre' de Sergio 'el Colorao'; 'Carbón de fragua' de Jaime Heredia; o el trabajo de Alfredo Mesa 'Guitarra preflamenca'. De 2015 tenemos el impagable disco libro de Antonio Campos 'Escribiendo el Alfar'; o 'La vida llega' de Pepe Luis Carmona. Algo alternativo, de ese mismo año, están: 'Sentimiento' de Miguel Soler; 'Kamaleónika' de Sensi Martos; o 'Tendrá que haber un camino' de Soleá Morente.

Del año anterior, sin querer remontarnos más allá, encontramos el 'Directo' de Alfredo Tejada en la Platería; 'En memoria de algunos' de Curro Andrés; 'Jubileo' de David de Jacoba; 'Amar en Paz' de Estrella Morente con el guitarrista almeriense Niño Josele; y de David Sinclair 'Paseo de las Palmas'. Para terminar, podíamos hablar de la película documental de José Sánchez Montes 'Omega', alrededor de la grabación del disco homónimo de Enrique Morente y Lagartija Nick, grandemente premiada; o 'Los sabios de la tribu' de Chus Gutiérrez sobre el paisanaje del barrio del Sacromonte.