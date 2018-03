El aplaudido gesto de Rozalén en Granada por la huelga feminista Rozalén durante su intervención en el programa de La Sexta. La cantante participó ayer en el programa 'Más vale tarde' de La Sexta: "Voy a cantar por amor al arte en Granada" IDEAL.ES Miércoles, 7 marzo 2018, 16:56

La cantante Rozalén participó este martes en el programa 'Más vale tarde' de La Sexta en el que se habló de la huelga feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Precisamente esta es la fecha de su concierto en Granada, lo que le suponía un dilema. Rozalén, una artista que se declara feminista, compartía hace unos días su conflicto interno con sus seguidores: quería hacer la huelga e incluso se planteró mover de fecha o cancelar el concierto.

Sus seguidores le dieron un mensaje común: no la juzgarían. Sus razones eran perfectamente comprensibles y sabiendo lo comprometida que es desde el escenario puede hacer de altavoz y unirse de una forma diferente a este día histórico en España.

Rozalén explicó en La Sexta que "el contrato estaba firmado antes de que se convocara la huelga, pero yo la estoy apoyando. Creo que debería parar. Estuve poniendo todo en la balanza y todas las consecuencias que lleva ese concierto no me las puedo permitir. Tengo ese conflicto porque no voy a ser coherente ese día". Y aseguró que no cobrará el día 8 en su concierto de Granada: "Voy a cantar por amor al arte".

También afirmó que iría a la manifestación: "Y vamos a hacer que un poquito más de altavoz, de lo que lo son ya los conciertos, de la huelga en Granada. Y por supuesto que me pasaré en la huelga en Granada".

Es su forma de ser coherente y apoyar la huelga feminista del 8 de marzo, sin suspender una actuación que ya tenía cerrada desde hace meses. "Eso sí, los 8 de marzo de los próximos años los he bloqueado", contaba la cantante.

En respuesta a preguntas de la presentadora del programa, habló de lo diferente que se vive el feminismo en grandes ciudades y en los pueblos, como el suyo, Letur, y ponía de ejemplo la relación con su abuela.

Además, comentó que no es fácil ser altavoz en estos tiempos. "Yo cada cosa que hago, que publico y escribo le doy mil vueltas porque intento no molestar a nadie. Ahí sí que siento que he perdido algo de libertad. A mí lo que me gustan son los artistas comprometidos. Es lo que quería ser y duermo más tranquila. Al final el éxito yo creo que tiene que ser eso, dormir tranquilo", concluía la artista.