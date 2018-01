Alberto Martín Trío visita el Lemon Jazz para empezar el curso

Granadino del 83, Martín es un trompetista autodidacta que llegó al jazz por amor a su instrumento, tras iniciarse en una banda de semana santa con 15 años. Curiosamente es uno de los primeros trompetistas de jazz made in aquí (como el grandísimo Julián Sánchez) donde ese instrumento no ha sido muy frecuentado en este género. Teniendo a Éric Sánchez como maestro y Arturo Sandoval como ejemplo, ni que decir tiene que la música caliente es lo suyo.

Por ahí van sus tiros, por el swing, con su trabajo con la Potato Head Jazz Band, con los que está ya desde hace casi diez años, mientras que da rienda suelta a su vena cubana con los Cubop de Luis Poyatos y la Oolyakoo Big Band también. Ajetreo que la ha impedido salir como solista: «El caso es que estoy metido en tantos proyectos distintos que casi no tengo tiempo para pensar en mí mismo. Espero en breve poder dedicarme el tiempo que merezco». En su trío figuran Jaume Miquel en el piano y Alfonso Alcalá al contrabajo, con un programa especial: «como es un concierto en la calle he buscado un repertorio de jazz tradicional y de Nueva Orleans que siempre funciona muy bien ahí, que es donde nació además. Me apetecía porque además es la primera vez que voy en sin batería y me ilusiona».