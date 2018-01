«La música de Eskorzo es calor, siempre calor, mucho calor» Eskorzo hará doblete en Granada para presentar 'Alerta caníbal', su último disco. / JAIME WALFISCH La banda granadina hará doblete el 12 y 13 de enero en la capital nazarí para presentar su último trabajo discográfico, 'Alerta caníbal' JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Miércoles, 3 enero 2018, 16:59

'Alerta caníbal', es el octavo larga duración del grupo Eskorzo. Un disco que se han ido a estrenar a Colombia con toda la intención, ya que supone un giro absoluto hacia los ritmos hispanoamericanos, sobre todo la cumbia, cuyos efectos letales les inoculó el acordeonista mejicano Celso Piña, y ahora, dos discos después, han infectado a todo el grupo. La multitudinaria tropa que capitanea Tony Moreno, calienta motores para salir a defenderlo a ambos lados del 'Charco' con una maleta llena de cedés y suelas de repuesto para su audiencia. En Granada en enero.

-Tras su propio 'Sgt Peppers', que fue 'Paraísos artificiales', se han vuelto mucho más terrenales...

-O más bien carnales. Tanto en el anterior disco como con 'Alerta Caníbal', la banda ha profundizado más en las músicas de raíz. Empezamos mirando hacia África con 'Camino de Fuego' y hemos seguido tirando del hilo hasta Latinoamérica en este último trabajo. La música latinoamericana está profundamente influenciada por la africana. Lo único que hemos hecho es seguir el rastro.

«No se ven banderas en los balcones cuando los bancos echan a la gente de sus casas»

-Y 'cumbiéticos' totales...

-Sí, nos sentimos muy a gusto tocando cumbia y experimentando con ella. Ya lo hicimos en el anterior disco con 'Suave' y ahora creo que se ha convertido en una sana costumbre.

-¿Qué han dicho en Colombia de sus aficiones?

-Pues parece que gustan por aquellas tierras. Tuvimos la suerte de poder presentar por primera vez en exclusiva 'Alerta Caníbal' en Medellín y fue todo un éxito. La banda ha gustado mucho y nos hemos traído un montón de propuestas para volver próximamente, tanto a Colombia, como a México, Estados Unidos, Chile, Panamá, Puerto Rico...

-Pero veamos, pongamos distancia con Toto la Momposina o los Gaiteros de San Jacinto... ¿Porque lo suyo es rock, y europeo? ¿No?

-No. Miramos con más interés al sur que al norte. Nos gusta mucho el rock, pero mezclarlo con cumbia, reggae, salsa o afrobeat nos gusta más todavía.

-¿Cuál es el punto en común entre la cumbia y el afrobeat?

-Pues la cumbia tiene más en común con el afrobeat de lo que pensamos. Ese punto en común es África, el origen de la música... El blues, el rock, jazz, soul tienen también ese mismo punto de inicio común. La cumbia no iba a ser menos ya que tiene su origen indígena y africano.

-¿Y a qué se debe este ataque de 'iberolatinidad' tan intensa?

-Pues a nada premeditado. Aunque tiene su lógica en la evolución de Eskorzo. Cada disco ha sonado más a un estilo que otro, y en esta ocasión ha tenido más protagonismo los ritmos latinos.

-En cualquier caso, la cumbia es como el esperanto, se canta desde Río Grande hasta Ushuaia...

-Sí, la cumbia se extiende por toda Latinoamérica. No sólo se escucha en Colombia, en México tiene bastante peso dentro de la cultura popular. Hay muchos tipos de cumbia, desde la más tradicional a sus formas más electrónicas y solo en América, en Europa ya hace tiempo que vino para quedarse. De los primeros productores europeos que quedaron fascinados con este estilo fue Quantic, era un músico-productor de Reino Unido muy importante en la escena funk/soul, al conocer la cumbia grabó varios discos de lo mejor de este estilo... Y ahí sigue.

-Uf... hemos pasado del 'Camino del fuego' a la 'Zona caliente'... ¿siempre con la aguja metida en la parte roja?

-¿Dónde si no? En la zona caliente es donde nace todo. La música de Eskorzo es calor, energía... Y siempre nos moveremos por la zona más caliente. En un directo de Eskorzo es muy difícil mantenerte en la zona fría. Creo que toda nuestra trayectoria se ha basado en transmitir esa temperatura elevada que se vive en la música en directo. ¡Siempre calor y mucho calor!

Alerta caníbal

-En el Congreso preguntaron si en este país estábamos preparados para una 'alerta zombie'... ¿También tenemos que estar listos para un alerta caníbal?

-Nosotros nos estamos preparando... (Risas) Se trata de un disco conceptual que gira visual, musical y líricamente alrededor de la idea del canibalismo en todas sus vertientes, tanto físico como emocional, individual o social.

-Se me han quedado a un tris de cantar el 'Devórame otra vez'...

-Pero también hay que tener cuidado con el amor ya que es una de esas formas de canibalismo del que hablábamos antes. A veces el amor es el mayor caníbal que hay y del que es más difícil huir... Tanto la falta como el exceso es desaconsejable y cómo ya decíamos en 'Ojalá estuvieras aquí': «no me quieras tanto y quiéreme mejor». Sólo hay que poner la tele cualquier día para ver nuevos casos de canibalismo machista en la pareja.

- Aunque cualquiera que trabaje en una gran corporación sabe de lo que hablan... ¿Nos estamos comiendo los unos a los otros?

-Por supuesto que sí. En esta sociedad depredadora solo prima el superar los objetivos que te imponen aunque eso suponga devorar al que tienes al lado. A esta pregunta te puedo responder con títulos de canciones del disco.

-'Armas de barrio' me remite en el fondo a las canciones del Solar de Rubén Blades. ¿Piensa en 'modo barrio' y llegarás a todo el planeta?

-'Armas de Barrio' es una versión del clásico de The Clash 'Guns of Brixton'. Se ha adaptado la letra y orientado hacia el problema de los desahucios y los movimientos populares y vecinales que han surgido para hacerles frente. También hace mención a cómo la sociedad se ha ido insensibilizando ante una situación que sigue sucediendo todos los días. No se ven banderas en los balcones cuando los bancos echan a la gente de sus casas. Pensando en 'glocal' se cambia el mundo.

-Se han trabajado mucho el viejo mundo europeo... ¿toca ahora el desembarco al otro lado del charco? ¿Están ya preparados o les coge con demasiadas obligaciones?

-Estamos preparados, listos, ¡ya! (Risas) A finales de 2018 giraremos por Europa y a principios del 19 haremos tour americano. La familia nos entiende, «papa trabaja cantando...».

-En directo en enero, y doble dosis...

-Sí, haremos dos noches en Granada en la sala El Tren y luego tocaremos en Albacete, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Almería, Murcia, Málaga, Sevilla, Badajoz, Lisboa... Después de la gira por salas llegará la temporada de festivales y ya será no parar de tocar, que es lo que más nos gusta.