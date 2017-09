Miguel Moreno 'Bolo' recoge hoy el Premio Nacional de Circo Miguel Moreno 'Bolo' (primero sentado por la derecha) junto a los miembros de la compañía. / VAIVEN TEATRO El artista, malagueño de nacimiento pero muy vinculado a Granada desde hace años, es uno de los grandes del género en España PABLO RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 14 septiembre 2017, 01:03

Miguel Ángel Moreno 'Bolo' recibirá hoy a las 12 horas en Cuenca el Premio Nacional de Circo por su trayectoria. El artista recogerá el galardón de los reyes de España, Felipe y Letizia, en un acto en el que intervendrán también otros reconocidos como Concha Velasco, Joaquín de Luz o Martirio, entre otros.

Nacido en Málaga en 1977 pero vinculado a Granada desde hace años, la entrega del galardón a Bolo es un hito para el mundo del circo. Nunca antes se había reconocido con el Premio Nacional de Circo a una figura de la rama contemporáneo. «Habitualmente se ha dado a circo clásico y tradicional», aclara el artista.

Ahora, por primera vez, el Premio Nacional de Circo va a parar a un artista que apuesta por un tipo de trabajo distinto, en el que «importa la puesta en escena y también el riesgo, porque forma parte del circo», señala Bolo. «Aquí la acrobacia está para algo más que generar aplausos; tiene componentes creativos, conceptuales y emocionales».

Para el artista, una de las cosas buenas que tiene el circo en la actualidad es que depende de la producción propia. «No existe dramaturgia pensada para el circo, lo que nos obliga a pensar el espectáculo y crearlo», explica. «Aquí no hay técnica solamente, sobre todo lo que hay es creación».

Empujón a Vaivén

«Para mí, lo más importante es lo que supone de empujón para la compañía», asegura Bolo. El artista no olvida a los compañeros de la compañía, un grupo nacido en 2008 y que desde entonces ha sorprendido a crítica y público con trabajos como 'Des-habitat' o 'Do not disturb', éste último galardonado en los premios del Teatro Andaluz en 2014 en las categorías de 'Espectáculo de circo' y 'Escenografía'.

«Estamos en una posición muy fuerte en España y esto, el reconocimiento por el tipo de lenguaje que empleamos, hace que se valore más y que los demás lo vean», señala Miguel Moreno 'Bolo'.

El reconocimiento supone, además, el espaldarazo a una de las trayectorias más importantes de la escena circense. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada, su especialización en las artes escénicas vino de la mano de Sylvain Rainville, profesor de la escuela superior de circo de Montreal, y Samuel Tétreault, fundador de la famosa compañía canadiense 'Les sept doigts de la main'.

Fue fundador de la compañía de teatro de calle 'Yastin Gigoló' y puso en pie los espectáculos 'Circóbolo' y '24 horas', representados en festivales de toda España.

En 2008, Granada, fundó la compañía 'Vaivén Circo' con la que ha recorrido toda España y lugares como China, Francia o Italia, entre muchos otros, con enorme éxito.