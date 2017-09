«En México tenemos sangre, coraje y misticismo»

La bailaora mexicana Marien Luévano cierra hoy sábado el ciclo de Los Veranos del Corral en el Centro García Lorca. El lunes se trasladara a su original recinto, en el Corral del Carbón, con la bailaora cerreña Vero 'la India'. No es la primera vez que se presenta en España por primera pues, a la par que venía a estudiar, ha bailado en Jerez, en Sevilla y en la misma Granada. 'Tiempo', la obra que viene a presentar, es un espectáculo que se inspira en la historia del flamenco en México y sus principales exponentes a lo largo de su desarrollo, como son Oscar Tarriba, Manolo Vargas, Pilar Rioja o María Antonia la Morris.

-¿Es necesario que los flamencos de fuera de España reivindiquen un arte que por otra parte es universal?

-Es importante para los que somos aficionados a este arte en el extranjero hacer una labor constante de actualización y de generar público; alimentar a ese público y a uno mismo con lo que va sucediendo en España. Definitivamente es una responsabilidad hacer las cosas bien, con calidad, promover el flamenco constantemente y dar a conocer lo que se hace actualmente.

-¿Hasta cuándo se remonta la historia flamenca de México?

-Por lo que yo sé, el flamenco como tal, se empezó a conocer entre 1940 y 1950. Pero antes, con las idas y vueltas, las músicas de España, entre ellas el flamenco, ha influenciado en las raíces de la música tradicional mexicana. Es por esto que en lo musical hay similitudes, y en la danza española pasa lo mismo. Pero antes que el flamenco ya se desarrollaban las danzas españolas y el folklore por la comunidad española asentada en México desde hace muchas generaciones.

-¿Qué podemos aprender del flamenco foráneo, en particular del mexicano?

-Si se habla del flamenco mexicano pienso en los artistas que a lo largo del tiempo lo han desarrollado y gracias a quienes se abrió camino por el cual hoy en día estamos los que estamos. Han sido personas con una pasión por el arte y el conocimiento; con muchas ganas de hacer flamenco con lo poco que tenían o lo mucho. En general considero que hay un carácter propio: tenemos sangre, coraje y misticismo, pero no estoy del todo segura de llamar a eso flamenco mexicano. Somos mexicanos que intentamos de acercarnos al arte flamenco y lo desarrollamos desde nuestra visión.

-¿Qué cuenta 'Tiempo'?

-'Tiempo' es parte de un proyecto que desarrollé el año pasado en México con una beca del Fondo de Cultura que se llamó 'Tres generaciones', que era una investigación coreográfica sobre algunos de los más importantes exponentes de la danza española y el flamenco en México de la época de los 50 y 60. Ésta es una adaptación especialmente para Granada. La caña y la soleá son parte de ese proyecto; la granaína está hecha para este momento.

-Cuenta con músicos de la tierra. ¿Qué opina del flamenco granadino?

-Para nosotros es un privilegio poder trabajar con artistas de aquí, tanto para mí como para Ulises Martínez, que es violinista de música tradicional mexicana, que me acompaña. Conocer y aprender de Mariano, y escuchar otros sonidos una manera distinta de componer es muy enriquecedor y escuchar el cante de dos voces completamente diferentes es un lujo. Granada para mí es especial y me parece que no podía estar mejor acompañada.

-¿Intentará seguir exponiendo sus propuestas en España?

-Yo siempre intento de bailar aquí en España como sea, en el tablao y en donde me inviten con el fin de aprender, compartir, empaparme y seguir desarrollándome a través de sus artistas, es una de las formas que tengo para seguir profundizando en la afición y en mi amor por este arte y de seguir creyendo en la fuerza y el valor que tiene para mí este camino que un día elegí.