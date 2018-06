La mexicana 'Mente revólver' gana la Alhambra de Oro en Cines del Sur Hsin-yao Huang recogió el Premio del Jurado por 'The great Buddha'. / JOSÉ ALBORNOZ El Jurado Universitario del Festival otorgó la Alhambra de Plata a 'Until the end of time', de la realizadora argelina Yasmine Chouikh A. L. O. GRANADA Domingo, 10 junio 2018, 16:24

La XI edición del Festival Internacional Cines del Sur de Granada celebró anoche su gala de clausura en el Centro Federico García Lorca, aunque aún hoy tendrán lugar algunas proyecciones, como 'The breadwinner' en el propio Centro Lorca, o 'Supa modo' en la plaza de las Pasiegas. El jurado de la Sección Oficial de esta edición, integrado por Leena Yadav, Alejandra Trelles, Zézé Gamboa y Mane Cisneros (Feras Fayyad no ha podido asistir debido a la difícil situación en Siria) han decidido otorgar, por mayoría, la Alhambra de Oro al Mejor Largometraje de la Sección Oficial, dotada con 5.000 euros para la compañía productora, a la película 'Mente revólver', del mexicano Alejandro Ramírez Corona. En el fallo, el jurado destacó «la ambición narrativa al construir un relato coral y utilizar un dispositivo complejo para mostrar el arraigo de la violencia en México».

La película ganadora del Festival cuenta tres historias cruzadas. La de Chicali, quien, después de entrar en el negocio de los sicarios a sueldo, quiere dejarlo, aun sabiendo que al intentarlo puede que el que acabe sin vida sea él. La de Mario, quien sale de la cárcel tras cumplir 20 años de condena por intentar asesinar a un candidato presidencial y, aunque su vida en libertad se moverá entre la búsqueda del anonimato y la fama por su pasado, decide regresar a Tijuana para reconstruir su vida. Y la de Jenny, quien vivía en las calles en Estados Unidos, pero decidió cruzar la frontera a México para intentar mejorar sus condiciones de vida. Su camino se cruzará con el de Chicali, del cual se enamorará; pero este tiene un nuevo encargo.

Dentro de la Sección Oficial, también destacó el Jurado con una mención especial a la película 'Until the end of time', de la argelina Yasmine Chouikh. Precisamente ha sido este film, que cuenta la historia de una sexagenaria que concierta con el enterrador la celebración de su propio funeral, también la ganadora de la Alhambra de Plata, otorgada por el Jurado Universitario. Este jurado, integrado por Sandra Apausa Sánchez, Juan Carlos Camacho, Jaime Peñalva Rodríguez, Sandra García Velasco, Jorge Benavente Rico y Rocío Álvarez González, eligieron el film argelino para premiarlo con el galardón que reconoce al Mejor Largometraje Árabe del Festival. Las razones esgrimidas por los miembros del Jurado fueron «su original enfoque en el desarrollo de una trama costumbrista que hace posible empatizar con los personajes al reflejar valores universalmente reconocibles como el amor, la muerte o la vejez, independientemente de la distancia cultural».

Solidaridad

La Mención Especial de este jurado universitario fue a parar, precisamente, a la película de Feras Fayyad 'The last men in Aleppo', «por proponer un discurso distinto a un conflicto sin resolver». El film captura el día a día de tres voluntarios que se lanzan a los distritos bombardeados de la capital Aleppo en busca de signos de vida entre las ruinas de la ciudad. Tras más de cinco años de guerra, gran parte de la población de Siria está en otros países, mientras que quienes continúan atrapados en el conflicto, reciben ayuda de las fuerzas civiles, los Cascos Blancos. Khaled, Subhi y Mahmoud se enfrentan cada día al dilema de quedarse y seguir realizando su trabajo o escapar de la guerra junto con sus familias.

El Premio Especial del Jurado fue a parar a la película 'The Great Buddha', de Hsin-yao Huang (Taiwán), «por el ingenio y el estilo en la construcción de una comedia negra con acento en la crítica social. A través de sus entrañables personajes, introduce al espectador en el voyeurismo». La película taiwanesa narra la relación de amistad entre Pickle, vigilante de seguridad de una fábrica de estatuas de bronce, y Belly Button, quien recoge plásticos para reciclar, y cómo descubren un secreto inconfesable del jefe de Pickle.

El galardón de la Asociación de Mujeres en los Medios Audiovisuales (AAMMA), concedido por primera vez en esta edición de Cines del Sur, fue a parar a la película 'The song of scorpions', del hindú Anup Singh, «por ser la que mejor refleja el mundo de la mujer y su problemática».

Además, durante la gala de clausura, se anunció el Premio del Público, que fue a parar a la película 'Praça Paris', de Lúcia Murat, una coproducción entre Portugal, Brasil y Argentina que cuenta la historia de Gloria, una ascensorista de la Universidad de Río de Janeiro, y su vínculo con Camila, la psicóloga que la trata.