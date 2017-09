«Me ha marcado haberle tocado a Enrique Morente»

Genio precoz de la guitarra, Rafael Riqueni (Sevilla, 1962), actuará hoy viernes en el Centro García Lorca, dentro del ciclo Los Veranos del Corral (consigue tu entrada con Oferplan). Riqueni es hoy por hoy de los guitarristas más cotizados en el panorama nacional. Con seis discos en su haber, el último de 1996, vuelve ahora rejuvenecido con su 'Parque de María Luisa', tras 21 años en silencio.

-¿Prefiere la guitarra de concierto o la de acompañamiento?

-Mi carrera está basada en la guitarra de concierto y es lo que desde niño quería ser, pero es indudable y necesario que todo guitarrista deba pasar por una época de formación en acompañamiento al cante. En mi caso tuve la suerte de hacerlo con grandes del cante como José de la Tomasa, Fernanda de Utrera o Chano Lobato, pero sobre todo me ha marcado haberle tocado a Morente en diferentes momentos de mi carrera.

-En junio de este año presentó su nuevo trabajo, 'Parque de María Luisa', después de 21 años del disco anterior, 'Alcázar de Cristal' (1996). ¿A qué es debido este silencio?

-Principalmente por un problema de salud que me apartó de mi carrera a mediados de los noventa, después vinieron años muy oscuros y difíciles en donde me resultaba imposible recuperar mi vida y mi carrera. Compuse la mayor parte 'Parque de María Luisa' en diferentes momentos a lo largo de esos años. Hasta que en 2011 conocí a Paco Bech, quien se empeñó en que recuperará mi salud, mi carrera, y grabará el disco. Hemos realizado un viaje de seis años, que ha dado como resultado está vuelta a los escenarios y la grabación. Se convirtió en mi mánager y coproductor del disco, así como la dirección artística del espectáculo que hemos presentado en la Suma Flamenca, en el Maestranza y en 'Flamenco On Fire' de Pamplona. Hay temas como 'Trinos' o 'Bulerías del Parque' que los he compuesto recientemente.

-En este trabajo toma Sevilla como argumento, ¿pero cuál es la fuente de inspiración de Riqueni?

-No tengo ninguna definida, trato de buscar belleza en el día a día, y esto me permite componer. El parque para mí era una fuente de recuerdos de juventud, que me provocaban una gran nostalgia en el buen sentido. He tratado de reflejar aquellas sensaciones a la vez que describir la belleza de distintos de sus lugares.

Estética romántica

-Según Norberto Torres, su música tiene características que mantienen semejanza con la estética romántica y, me atrevería a decir, que en este nuevo trabajo lo demuestra con creces. ¿Qué le debe a la música clásica?

-Desde muy joven he sentido interés por la música clásica, he llegado a escuchar una gran cantidad de obras. Igualmente música Española con autores como Turina o Granados, ello me ha permitido desarrollar esa vertiente cercana a lo clásico, también lo quise hacer con 'Suite Sevilla' (1992), quizás podría denominarse como música andaluza. Los elementos flamencos están presentes al igual que otros estilos.

-En bastantes ocasiones acompañó a Enrique Morente. Con la perspectiva que nos ha dado el tiempo, ¿podría decir qué supuso para usted?

-Para mí era a un absoluto gozo poder acompañar al maestro, tanto a nivel musical como personal. Simplemente estar con él era ya un privilegio, tengo muchos recuerdos inolvidables. De las personas que más he querido en mi vida.

-Granada es la ciudad de la guitarra. Hasta Paco de Lucía actuaba en esta ciudad con cierto respeto. ¿Cómo se plantea su actuación del viernes?

-Pues igualmente con mucho respeto, Granada es cuna de la guitarra, con un sonido y una personalidad enormes. Ahí está la saga de los Habichuela, con mi querido maestro Pepe Habichuela. También hay en Granada fantásticos valores jóvenes como Juan Habichuela Nieto o David Carmona.