Los lienzos del corazón

La artista, con sus obras como fondo. / A. A. M. Isabel Fernández expone hasta el próximo sábado 3 de marzo una amplia retrospectiva de su obra con pinturas realizadas entre 1997 y 2016

Isabel Fernández Aparicio, cordobesa de nacimiento y granadina desde los 9 años, tuvo clara su vocación por la pintura. Hasta el sábado, 3 de marzo, expone en la Sala Apperley del Centro Artístico una retrospectiva de su obra de 1997 a 2016, bajo el título 'My female ghosts inside' que interpreta como 'Mis fantasmas interiores', con la finalidad de «rescatar algo que es muy característico de mi obra como es la figura femenina».

La muestra la componen 18 obras de diversos formatos y técnicas, aunque predominan las mixtas sobre tela o tabla. Otra curiosidad es el predominio del inglés en los nombres de sus cuadros, en directa relación con la música, pues no ha podido evitar que música y pintura vayan de la mano. «Cuando escucho una melodía me provoca una serie de imágenes que tengo que sacar fuera», afirma antes de invitarnos a realizar un breve recorrido por las obras expuestas.

Así lo indica de 'Hurricane' ('Huracán'), una obra en la que todo es puro movimiento o de 'Bees', ( 'Abejas') de la que llama la atención la mirada perdida de la mujer y, sobre todo, la boca abierta sobre la que se vuela o se posan estos insectos. «Es pintura bastante oscura y la he hecho con el corazón. Estuvo pensada para el libro 'Didascalias' de Emilio Ballesteros», explica antes de pasar a 'Anywhere', título tomado de una canción de Metallica, en el que ha dibujado dos niñas que parecen prisioneras o que están en peligro.

Al lado otro cuadro de grandes dimensiones, 'Heavy in your arms', realizado en técnica mixta sobre tela, en el que aparece una niña de espaldas que, según indica, es la propia artista a la edad de 5 años, ante un muro y una alambrada. Algunos de sus cuadros recuerdan imágenes o carteles de películas de Amenábar, pues aparecen niñas o mujeres enigmáticas, algunas vestidas de negro. No es el caso de 'Coldest' una acuarela que pintó en 2014, en la que juega con aspectos propios y cuyos ojos evocan a la propia artista.

Al lado del anterior, aparece en la exposición la obra 'Lucky' ('Afortunada') reproducida en los dípticos de presentación de la muestra, y que utiliza de fondo en el vídeo que ha colgado en Youtube explicando la ilusión que le supone esta su primera exposición individual. «Lo elegí en la grabación por el apego especial que le tengo. Es como si fuera mi 'Monalisa'. También lo pinté con el corazón, jugando con la ironía de una situación triste pero con un atisbo de esperanza», indica

En dicho vídeo también hace ver la diferencia de ver una pintura en la realidad o a través de una pantalla. «En la pantalla se pierden las texturas, brillos, tonos, colores, intensidades, sobre todo si es de un móvil», aclara antes de pasar a su cuadro 'Imaginary' que transmite fuerza y misterio al no saber lo que puede a ocurrir, o 'Once upon in time' (2007) del que llama la atención la potente mirada.

El pie descalzo que «tiene una simbología» y la hoja seca en la mano en tanto que de 'El tiempo perdido' (2010), cautiva con la postura extraña de la mujer, su dolor visible en los ojos y la jaula llena de mariposas que al parecer fue pintado en «una época de una crisis bastante profunda». La artista, quien explica «intenta aunar tendencias pictóricas», se formó en la Facultad de Bellas Artes de Granada, en la especialidad de Pintura, y manifiesta su agradecimiento al Centro Artístico por la oportunidad de exponer en su sala.