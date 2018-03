'Toda la verdad' desde dentro La exanalista de la CIA Karen Cleveland novela la relación de una agente con un espía ruso en su primera novela ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 12 marzo 2018, 01:14

Las novelas de espías tienen un punto más de morbo cuando quien las escribe ha ejercido antes la profesión. Así sucede con las del maestro del género, John Le Carré, y también con 'Toda la verdad' (Planeta), una obra escrita por la exanalista de la CIA Karen Cleveland y que ahora llega a España.

El libro de la autora norteamericana une dos géneros. Por un lado, el thriller. Por otro, el 'domestic noir', una variante de la novela negra, sin detectives, que introduce elementos como las relaciones de pareja o familiares. En 'Toda la verdad', la analista de contrainteligencia de la CIA Vivian Miller trata de destapar las células rusas que operan en Estados Unidos. Cuando consigue destapar una de ellas descubre la mayor sorpresa de su vida: uno de sus miembros es su marido, al que conoció hace diez años y que sin duda, se acercó a ella solo para sonsacarle información.

A partir de ahí, la trama gira entre las dudas de la protagonista sobre si el amor de su compañero, un ruso de nombre Alexander Lenkov 'americanizado' como Matthew Miller, es verdadero (él asegura que sí) y su deber con su trabajo y su país. Los acontecimientos la llevan a volver a entrar en los sistemas informáticos de la CIA para borrar la imagen de su esposo y así ayudarlo a escapar, pero eso la convertirá en una traidora para su Estados Unidos.

Aunque la historia no está basada en hechos reales, Cleveland, que trabajó ocho años para la inteligencia norteamericana, no oculta que una de las grandes preocupaciones de los servicios de inteligencia es que sus agentes se enamoren de la persona equivocada: «Empecé a salir con mi marido justo cuando comencé a trabajar para la CIA y, como agente nueva, me advirtieron muchas veces sobre la posibilidad de que servicios secretos de otros países quisieran acercarse a mí. Mi futuro marido parecía demasiado bueno para ser verdad y me acuerdo de que se me pasó por la cabeza un pensamiento: '¿Y si no es quien dice ser?'. Afortunadamente, es una persona estupenda, pero la idea se me quedó grabada en la mente», asegura Cleveland.

La novela fue una de las que más atención atrajo en la Feria del Libro de Londres, donde los editores apostaron fuerte por ella, ya que será distribuida en 30 países. Por su parte, la productora Universal Studios adquirió los derechos para una adaptación cinematográfica que será protagonizada por Charlize Theron.