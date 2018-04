Paola Calasanz, 'Dulcinea', presenta este jueves en Granada 'El día que sientas las estrellas' Será la segunda vez que visite la ciudad de la Alhambra ANTONIO ARENAS GRANADA Jueves, 26 abril 2018, 12:12

Muchos seguidores de Paola Calasanz, 'Dulcinea' (Barcelona, 1988), verán cumplido su sueño pues este jueves, 26 de abril, estará en el Fnac, del Nevada. Será a las 19 horas y mantendrá un encuentro en el hablará de su último libro, 'El día que sientas las estrellas' (Roca Ed.), con el que cierra la trilogía que inició con 'El día que el océanos te mire a los ojos' (9ª edición), 'El día que sueñes con flores salvajes' (4ª edición), ambos publicados en 2017. Será la segunda vez, que visite la ciudad de la Alhambra. Reconoce que Paola, nombre de origen latino que quiere decir «la más pequeña», le va que ni pintado pues su estatura ronda el metro y medio y que pese a su apellido de origen catalán lleva «con mucha tristeza», la actual situación de Cataluña pues no le gusta la política. De la adopción de su sobrenombre explica que le pareció una idea muy romántica, puesto que «Don Quijote creía que Dulcinea era una mujer bellísima y a lo mejor ni existía, porque solo estaba en su cabeza. Yo creo que la belleza es algo relativo que no está en las cosas sino en los ojos del que mira. Para mi el arte es eso. No se puede considerar una pieza, un libro o una canción bonita o buena. Todo depende de quien la vea, lo lea o lo escuche».

En su biografía se indica que es directora de arte, creativa, instagrammer y youtuber (con más de 500.000 seguidores). No obstante, lo que más le satisface es dedicarse a su Centro de Recuperación de Animales Salvajes, donde vive en una casa de madera en medio del bosque. «Aparte de escribir y de compartir mi trabajo en redes sociales, me dedico a cuidar de mis animales que es con lo que más me identifico». En cuanto al perfil de sus lectoras señala que la mayoría son chicas de entre 14 a los 30 años. Además de la trama de esta obra de «amores apasionados, peligros acechantes, paisajes exóticos y final pirotécnico», afirma que su formación y gran número de guiones escritos hace que sus obras sean muy visuales pues procura que sus libros tengan un ritmo rápido como una película para que no aburra y enganche,... También señala que no comparte prácticamente nada con su protagonista, Isla, pues es «un personaje con miedos, inseguridades, quizás perdida en su momento presente. Tal vez en algún momento de mi vida me sentí así, pero hoy por hoy no».

En su última obra es evidente que esta pasión por los animales le ha llevado a centrar su historia en torno a un orfanato de gorilas, en pleno Congo. Al igual que las anteriores van envueltas en una historia de amor, pero a través de sus personajes y de sus historia pretende «enseñar al lector que hay que acercarse más a los animales». En concreto, si la primera era muy de animales de granja, la segunda de animales marinos y ballenas, a tercera es más de animales salvajes. «Intento a través de una historia que la gente conecte con esos momentos y con esos animales. Para mi eso es concienciar y sensibilizar a la gente de que, es verdad que el mundo está un poco para irse al traste, y que hay muchos problemas , pero que también importan los problemas de los animales que son como los grandes olvidados». Precisamente esto le ha llevado a convertirse en vegetariana y está en contra del uso de animales en las fiestas pues «debemos evolucionar y buscar alternativas más éticas». Como experta en el uso de las redes sociales le preguntamos cómo hacer un uso más responsable a lo que responde que «la cuestión es ponerse horarios, por ejemplo, a partir de las ocho de la tarde dejo el móvil o el ordenador y hago otras cosas: hablo con mi familia, veo una película, leemos, escuchamos música,... pero, ¡es que estamos todo el día enganchados!». Respecto a sus proyectos literarios nos cuenta que está preparando una cuarta entrega en la que contará el estilo de vida que lleva en su casa del bosque y en el que incluirá recetas veganas, «a modo de un cuaderno del bosque».